El grupo estadounidense Saks Global, propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, anunció en un comunicado publicado el miércoles haberse declarado en quiebra.

La empresa, aquejada de una pesada deuda, afirma haber iniciado un procedimiento de quiebra voluntaria ante un tribunal del distrito sur de Texas, en virtud del llamado Capítulo 11.

Según dijo, se compromete a "cumplir todos los programas destinados a los clientes, efectuar los pagos futuros a los proveedores y mantener el pago de salarios y beneficios a los empleados".