Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La compañía de almacenes de lujo, Saks Global, se declara en quiebra

El dueño de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman se acogió al Capítulo 11 tras incumplir un pago de intereses, aunque asegura contar con financiamiento para mantener las tiendas abiertas.
mié 14 enero 2026 07:56 AM
saks-global-se-declara-en-quiebra
La compañía arrastra una deuda de unos 5,000 millones de dólares, frente a unos ingresos anuales inferiores a 6,000 millones. (AFP)

El grupo estadounidense Saks Global, propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, anunció en un comunicado publicado el miércoles haberse declarado en quiebra.

La empresa, aquejada de una pesada deuda, afirma haber iniciado un procedimiento de quiebra voluntaria ante un tribunal del distrito sur de Texas, en virtud del llamado Capítulo 11.

Según dijo, se compromete a "cumplir todos los programas destinados a los clientes, efectuar los pagos futuros a los proveedores y mantener el pago de salarios y beneficios a los empleados".

Publicidad

Sus tiendas permanecen abiertas. Saks anunció tener un plan de financiación de unos 1,750 millones de dólares, que todavía necesita aprobación judicial, y que según la empresa "proporcionará la liquidez necesaria para financiar las operaciones y las iniciativas de reestructuración de Saks Global".

El nuevo CEO de la compañía, Geoffroy van Raemdonck, dijo que la empresa vive "un momento decisivo" pero aseguró que se trata de "una formidable oportunidad" para consolidarla. Van Raemdonck dirigió el grupo Neiman Marcus antes de su adquisición por Saks Global en 2024, y sucede a Richard Baker.

Saks no realizó un pago de intereses de 100 millones de dólares, con vencimiento el 30 de diciembre, vinculado a su adquisición en 2024 de Neiman Marcus por 2,700 millones de dólares. Su deuda asciende ahora a unos 5,000 millones de dólares, frente a unos ingresos anuales inferiores a 6,000 millones.

Publicidad

Tags

Saks Fifth Avenue

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad