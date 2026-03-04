La reforma electoral tiene rechazo de todos los partidos

Este miércoles, Puri Lucena y Alberto Zanela platican sobre el rechazo que ha generado la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en todos los partidos políticos, ya que revivió el bloque de contención en el Congreso y podría poner a sus aliados del lado de la oposición.
La propuesta de la presidenta trajo tensiones a la alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 04 marzo 2026 07:27 AM
Además, cuentan los detalles más importantes de otros temas:
- Sector privado de EU exige continuidad del T-MEC y eliminar aranceles
- La crisis de memoria RAM subirá 14% el precio de los smartphones
- 7 de cada 10 fans consumen futbol en línea y cambian el negocio del Mundial
- México invertirá 540 mdp para lanzar cuatro satélites que monitorearán temas de seguridad y cambio climático
