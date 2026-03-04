Toyota RAV4 ya está en México: la SUV es la primera con Connected Services en el país; precio y características

La sexta generación de RAV4 de Toyota ya está en México, un vehículo que destaca en su portafolio por ser su SUV más vendido en el país, del cual espera comercializar 15,000 unidades a lo largo de este año y que, al mismo tiempo, marca un hito al lanzar cuatro versiones, todas híbridas electrificadas.
Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales de México, recuerda que fue en 2019 cuando llegó la primera versión híbrida de RAV4, mismo año en el que se comercializaron 2,000 unidades con este tipo de tecnología. Para 2025, la cifra aumentó a más de 7,000 un número que respalda la decisión de concentrarse en solo híbridos en esta nueva generación.
“Rav4 es un vehículo con un gran legado y por esa trayectoria queremos asegurar que cada una de sus versiones responda a las distintas necesidades de todos y cada uno de nuestros clientes”, comenta.
Para Gerardo Romero, vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México, el vehículo ha tenido un “liderazgo sostenido”, pues desde su llegada al mercado local en 2003 a la fecha, se han comercializado más de 220,000 unidades.
Tan solo en el último año, de RAV4 en sus versiones a gasolina e híbridas se comercializaron 15,784 unidades, lo que lo colocó como el segundo vehículo más vendido de la marca de origen japonés en México, solo detrás de la pick-up Hilux, de la cual se colocaron en el mercado local 19,661 unidades a lo largo de 2025.
Pero la importancia de RAV4 también está presente fuera de México, pues desde su lanzamiento global en 1994, se han comercializado más de 15 millones de unidades a nivel internacional, de acuerdo con datos de la compañía.
Para finales de la esta primera mitad del año Toyota prepara el lanzamiento en México de su primer híbrido conectable, el cual será RAV4.
Toyota cerró 2025 con la comercialización de 126,358 unidades en México, lo que significó un aumento de 3.6% anual. Para el año en curso, la expectativa de Díaz es vender más 127,000 vehículos.
Precios y características
RAV4 llega en cuatro versiones, todas manufacturadas en Canadá, así como lo fue su generación anterior. Este vehículo marca un hito para la empresa al ser el primero en México en contar con la integración de Connected Services, una plataforma que integra alertas de mantenimiento del vehículo desde los dispositivos móviles.
“Esta plataforma sienta las bases para vehículos cada vez más definidos por software, permitiendo integrar y evolucionar funciones avanzadas de seguridad y entretenimiento en un entorno digital”, añade Romero.
RAV4 2026 cambia en diseño exterior con líneas más cuadradas y robustas. En la versión Woodland adapta un enfoque más robusto al incorporar molduras en color negro.
El vehículo integra un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros, complementado por un motor eléctrico sincrónico de imanes permanentes. En las versiones LE HEV y XLE HEV, el sistema híbrido desarrolla 226 HP, mientras que en las versiones Woodland HEV y Limited HEV alcanza 236 HP.
Las versiones LE HEV y XLE HEV cuentan con un rendimiento de combustible combinado de 27.7 km/l de rendimiento mixto. En el caso de Woodland HEV, cuenta con un rendimiento combinado de 25.3 km/l y Limited con rendimiento combinado de 23.2 km/l.
Toda la gama cuenta con transmisión de Engranaje Planetario de 6 velocidades simuladas. Las versiones LE HEV y XLE HEV incorporan los modos ECO, PWR, EV y NORMAL, mientras que las versiones Woodland HEV y Limited HEV amplían esta oferta con SPORT, CUSTOM, TRAIL y SNOW. La suspensión delantera independiente tipo MacPherson y la trasera de doble horquilla están presentes en todas las versiones, construidas sobre la arquitectura TNGA de Toyota,
RAV4 cuenta con pantalla táctil de 10.5 pulgadas, así como con un sistema de audio con seis bocinas u opción JBL de nueve, pantalla MID de 12.3 pulgadas, puertos USB tipo C y cargador inalámbrico en las versiones superiores. La cámara de reversa es estándar, con opciones como cámara 360° y MTM en Woodland HEV.
En cuanto a seguridad, integra la tecnología Toyota Safety Sense 4.0, la más avanzada de la marca hasta el momento con sistemas de Pre-Colisión (PCS), de asistencia de mantenimiento de carril (LKA), asistencia de trazado de carril (LTA), sistema de luces altas automáticas (AHB) y alerta de cambio de carril (LDA), entre otros.
Lo anterior se complementa con la seguridad pasiva que integra ocho bolsas de aire, además de cinturones de seguridad de tres puntos delanteros y en la segunda fila para todos los pasajero, así como un sistema de anclaje ISO-FIX/LATCH para las sillas de los más pequeños de la familia.
RAV4 HEV 2026 está disponible en México a partir de este mes, arrancando con la versión LE HEV con un precio de $650,300 MXN; XLE HEV por $712,000 MXN; Woodland HEV por $816,800 MXN; y Limited HEV por $898,500 MXN.