Heineken es el ganador en la 'pelea' con Grupo Modelo por la cerveza Amstel Ultra y Michelob Ultra

Heineken México dio un revés a Grupo Modelo en los tribunales, luego de que un órgano federal negó un amparo a la dueña de Cerveza Corona, en un caso de competencia desleal y propiedad intelectual relacionado con las cervezas Michelob Ultra y Amstel Ultra.

En la sesión de este 15 de enero, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo interpuesto por Grupo Modelo en septiembre de 2025, después de que Heineken lograra anular una sanción previa.

“La resolución confirma la identidad clara y diferenciada de Amstel, una marca con más de 100 años de historia, y se emitió conforme a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo Heineken México en un comunicado.