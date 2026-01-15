Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Heineken gana a Grupo Modelo la batalla por las cervezas Ultra

Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa descartó competencia desleal en el caso Amstel Ultra, un revés legal para Grupo Modelo en su disputa con Heineken por la identidad de las cervezas ultra ligeras.
jue 15 enero 2026 03:52 PM
Heineken es el ganador en la 'pelea' con Grupo Modelo por la cerveza Amstel Ultra y Michelob Ultra
La pelea legal por la identidad de Michelob Ultra y Amstel Ultra inició en 2018. (Foto: Michelob Ultra /Amstel Ultra /Facebook. )

Heineken México dio un revés a Grupo Modelo en los tribunales, luego de que un órgano federal negó un amparo a la dueña de Cerveza Corona, en un caso de competencia desleal y propiedad intelectual relacionado con las cervezas Michelob Ultra y Amstel Ultra.

En la sesión de este 15 de enero, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo interpuesto por Grupo Modelo en septiembre de 2025, después de que Heineken lograra anular una sanción previa.

“La resolución confirma la identidad clara y diferenciada de Amstel, una marca con más de 100 años de historia, y se emitió conforme a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo Heineken México en un comunicado.

Publicidad

La compañía reiteró su respeto al marco legal, su confianza en las instituciones y su compromiso con una competencia libre y justa, en beneficio de los consumidores en México.

Durante la sesión se informó que Grupo Modelo, que tiene entre sus marcas a Victoria y Pacífico, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso; sin embargo, la notificación de la autoridad no fue enviada al tribunal, por lo que el asunto se resolvió durante la sesión del 15 de enero.

“Se confirma la sentencia recurrida. Se declara la nulidad de la resolución impugnada y sin materia la revisión”, concluyeron los magistrados durante la sesión.

Publicidad

La batalla por la identidad de la cerveza ultra ligera

Heineken México y Grupo Modelo mantienen una historia de desencuentros por la identidad de las cervezas ultraligeras desde 2018, lo que derivó en acusaciones por robo de identidad, con resoluciones que, en distintos momentos, han favorecido a cada grupo cervecero.

Fue Modelo quien introdujo la cerveza Michelob Ultra al mercado en 2016 y, dos años más tarde, Heineken México lanzó Amstel Ultra, lo que Anheuser-Busch calificó como una imitación ilegal de la imagen comercial de su producto.

AB InBev, dueña de Grupo Modelo, llevó el caso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que en 2022 determinó que Amstel Ultra imitaba la imagen comercial de Michelob Ultra y sancionó a Heineken México por actos de competencia desleal. Desde entonces, Anheuser-Busch y el propio IMPI han buscado que la justicia mexicana confirme dicha resolución.

Publicidad

El caso llegó a la Suprema Corte en abril de 2025, que resolvió a favor de Anheuser-Busch, reconociendo la titularidad de los derechos sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y su interés jurídico para demandar por competencia desleal.

Heineken impugnó la resolución de la SCJN y, en septiembre de 2025, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó que no existió competencia desleal por parte de Heineken México.

La decisión fue impugnada un mes después por Anheuser-Busch, Grupo Modelo y el IMPI. Este 15 de enero, el tribunal resolvió negar los amparos promovidos por Modelo.

Tags

cerveza Grupo Modelo Heineken

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad