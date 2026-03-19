Las memorias USB están en declive, pero no desaparecen: solo se transforman y es gracias a la industria

El declive del USB-A y el auge de un nuevo estándar

El USB Tipo-A surgió a mediados de la década de los noventa como parte de un esfuerzo de la industria por simplificar la conexión de las computadoras. Empresas como Intel, Microsoft e IBM impulsaron este estándar con el objetivo de reemplazar una variedad de puertos y conectores que complicaban la compatibilidad.

Con su introducción en 1996, el USB-A permitió conectar dispositivos como teclados, ratones e impresoras de forma más sencilla y uniforme, lo que sentó las bases para su adopción masiva en los años siguientes y lo convirtió en uno de los puertos más reconocibles en la historia de la computación.

Sin embargo, el punto de inflexión apareció en 2014 con la introducción del del USB Tipo-C con la promesa de más velocidad, potencia y mayor versatilidad en un solo conector. Además, a diferencia del USB-A, su diseño reversible eliminó uno de los problemas más comunes de uso.

De acuerdo con Straits Research, el USB-C elevó el ancho de banda y la capacidad de transmisión energética a un nuevo nivel. Este estándar permite transferir datos, enviar señal de video y cargar dispositivos al mismo tiempo, combinación que impulsó su adopción en smartphones, laptops y sistemas automotrices. A la estandarización se suma el crecimiento de la nube, con lo que comenzó a surgir la idea de que la “muerte” del USB-A se acerca.

¿La despedida del USB-A?

La idea de una desaparición total del USB-A surge de esa doble transformación, sin embargo, especialistas del sector matizan esa lectura. Fixdata, una división de Compuline especializada en recuperación de información, señala que no existe un “fin”, sino una evolución del formato.

En ese proceso, el USB-A pierde protagonismo de forma gradual, sí, pero su presencia se mantiene en equipos antiguos, periféricos y ciertos entornos industriales, así deja de ser el estándar de referencia en dispositivos de consumo pero no desaparece por completo.

