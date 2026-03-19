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Buscar empleo es el cuarto uso de LinkedIn entre profesionales

Nueve de cada diez usuarios utiliza la red para interactuar y hacer networking con otros profesionales.
jue 19 marzo 2026 10:00 AM
Buscar empleo es el cuarto uso de LinkedIn entre profesionales
LinkedIn reportó ingresos anuales por más de 17,810 millones de dólares en su año fiscal 2025, según Statista. (iStock)

Los profesionales ya no usan LinkedIn solo para buscar empleo. Ahora, la principal razón para estar en la plataforma es conectarse con otros, mantenerse actualizado y entender qué ocurre en la industria.

Durante el inc MTY Festival, Luis Felipe Peña, Head of New Business Latin America de LinkedIn, explicó que el 92% de los usuarios utiliza la red para interactuar y hacer networking con otros profesionales.

Luego, el 69% la usa para seguir las novedades de su sector, 68% para aprender sobre empresas de interés, mientras que la búsqueda de empleo aparece en cuarto lugar con 58%.

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“LinkedIn dejó de ser una plataforma a la que entras solo cuando necesitas trabajo. Hoy es un espacio donde construyes relaciones y te mantienes vigente todo el tiempo”, dijo el directivo.

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El orden no es casual. La plataforma es un canal de presencia profesional, tanto que el 48% la utiliza para seguir a líderes de opinión y el 46% para construir su marca personal, seguido de obtener recomendaciones y compartir contenido.

Peña asegura que esa presencia se construye en acciones cotidianas. Los usuarios leen contenido y reaccionan a publicaciones que les ayudan a entender el contexto en el que trabajan. El 48% sigue a referentes y 47% interactúa con contenido, dice, lo cual refuerza el papel de LinkedIn como una fuente de información.

“El valor de la plataforma está en la conversación. Las personas entran para ver qué está pasando, qué opinan otros y cómo se está moviendo su industria”, señaló.

La participación, sin embargo, no es homogénea. Solo 32% de los usuarios comparte contenido, mientras que la mayoría se mantiene como lector y esa diferencia abre espacio para quienes sí publican, ya que tienen menos competencia por la atención.

“Publicar no es complicado, pero sí requiere constancia. No se trata de volverse influencer, se trata de compartir lo que sabes y participar en la conversación”, comentó.

Luis Felipe Peña señaló que este comportamiento también cambia la forma en que se generan oportunidades laborales. El contacto entre profesionales no siempre inicia con una vacante, sino con una interacción previa dentro de la plataforma.

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La red también funciona como un punto de referencia para entender el mercado laboral. Los usuarios pueden identificar tendencias, seguir movimientos de empresas y detectar qué habilidades empiezan a ganar relevancia.

“Las oportunidades no siempre llegan cuando buscas trabajo. Muchas veces llegan porque alguien ya te vio, ya leyó lo que haces o ya interactuó contigo antes”, explicó.

El cambio es más de fondo que de forma. Buscar empleo sigue siendo parte del uso de LinkedIn, pero dejó de ser la razón principal. Hoy, la plataforma se utiliza para algo más amplio, donde la conexión, el aprendizaje y la visibilidad tienen mayor peso en la experiencia profesional.

Según el portal de datos Statista, LinkedIn reportó ingresos anuales por más de 17,810 millones de dólares en su año fiscal 2025, por encima de los 16,370 millones registrados en 2024.

La plataforma, enfocada en contactos profesionales, forma parte de Microsoft desde su adquisición en 2016 y combina funciones de bolsa de trabajo con un servicio de contenido similar al de otras redes sociales.

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