¿Los menores de edad pueden asociar una línea telefónica?

El registro de una línea telefónica "no puede realizarse a nombre de un menor de edad" señaló el titular de la ATDT. La asociación debe hacerla un adulto, ya sea el padre o el tutor, quien queda registrado como titular responsable ante la compañía telefónica.

Bajo este esquema, la responsabilidad del uso y del cumplimiento del registro recae en el adulto, incluso cuando el dispositivo y la línea sean utilizados de forma cotidiana por un menor.

¿Cuántas líneas se pueden registrar y a nombre de quién?

Cada titular tiene la posibilidad de dar de alta hasta 10 líneas telefónicas a su nombre. Este límite contempla casos en los que un adulto administra líneas utilizadas por hijos, adultos mayores u otras personas a su cargo.

Todas las líneas quedan vinculadas al mismo responsable, quien valida su identidad durante el proceso y asume la titularidad de cada registro.

Fechas clave en el registro de líneas telefónicas

El proceso de registro contempla varias fechas que marcan etapas distintas para usuarios y proveedores. La primera es el 7 de febrero de 2026, plazo máximo para que las empresas habiliten la Plataforma de Consulta, herramienta que permitirá a las personas conocer qué líneas están vinculadas a su CURP o RFC. A partir de ese momento, también será posible desvincular números que no se reconozcan como propios.

El siguiente corte ocurre el 30 de junio de 2026, fecha límite para que los usuarios registren sus líneas a su nombre. A partir de ese momento, las compañías deberán aplicar las medidas previstas para los números que no cuenten con un titular identificado.

Desde el 1 de julio de 2026, los proveedores de telefonía deberán deshabilitar el servicio de las líneas no vinculadas. En esos casos, los números solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a servicios de emergencia, como el 911, así como a centros de atención ciudadana. La reactivación será posible una vez que el titular complete el registro correspondiente.

Durante el periodo de implementación, y antes de que venza el plazo de suspensión, los operadores estarán obligados a enviar mensajes de texto a las líneas no registradas, al menos una vez por semana, para recordar la obligación de vincular los datos.

¿Cómo se asocia una línea telefónica?

El procedimiento de registro contempla dos modalidades, dependiendo de la forma en que el titular decida realizar el trámite.

En la vía presencial, el responsable acude al centro de atención de su compañía telefónica, presenta una identificación oficial y espera la validación de la información proporcionada.

La opción remota permite completar el proceso desde el celular. En este caso, el titular ingresa al sitio de su empresa telefónica, toma una fotografía de su identificación y utiliza la cámara del dispositivo para validar su rostro mediante una “prueba de vida”.

Una vez verificados los datos, el registro concluye y se genera un folio que confirma la asociación de la línea.

Si deseas hacer el registro en línea, te dejamos el portal por compañía en el siguiente listado:

Telcel: https://www.telcel.com/vinculatulinea

AT&T: https://www.att.com.mx/vinculatulinearegistro/

¿Alguien más puede usar mi identidad para registrar una línea?

"El procedimiento impide que otra persona utilice la identidad de un titular para asociar una línea telefónica. El registro exige la presentación de una identificación oficial y la realización de una prueba de vida", puntualizó Peña Merino durante la mañanera.

Este mecanismo compara el rostro del titular con el documento presentado, lo que limita el trámite exclusivamente a quien acredita su identidad durante el proceso.

¿Qué ocurre con la imagen utilizada para validar la identidad?

La imagen capturada durante la “prueba de vida” no se conserva. Una vez que la información es validada, dicha imagen se elimina.

El procedimiento oficial establece que no se crea ninguna base de datos de rostros, por lo que la imagen cumple únicamente una función de verificación momentánea.

¿Es la primera vez que las compañías recaban datos de líneas telefónicas?

La asociación de datos a una línea telefónica no es un procedimiento nuevo en el sector. Desde hace más de diez años, las compañías vinculan las líneas de plan pospago a un titular.

Para ese registro, las empresas ya contaban con plataformas que permitían asociar la información del usuario con la línea contratada.