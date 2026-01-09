Registro obligatorio de líneas telefónicas: cuál es la fecha límite y qué pasa si no lo haces

La razón detrás del Padrón de Telefonía en México

En 2025, se realizaron diversos cambios normativos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y entre ellos se contempló la identificación de líneas de telefonía móvil de la mano de la CRT.

Entre los objetivos principales para hacer un padrón de telefonía es que, a través de la vinculación de líneas telefónicas, se crea certeza en el uso del servicio, y a su vez, reduzcan los actos ilícitos relacionados con números telefónicos, como estafas de ataques de phishing, que utilizan una técnica de suplantación para hacer que usuarios revelen información personal y confidencial.

Al existir un registro, dificulta que el anonimato sea utilizado para cometer delitos.

El 9 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con los “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles”, el cual establece que se debe realizar una vinculación de las líneas con datos personales como la CURP y la credencial INE.

Además, establece las fechas y plazos para realizarlo.

(NotebookLM con información de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles y la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) / ChatGPT)

Fechas clave para el registro de números en México

Antes, es importante repasar algunos días que han sido clave para lo que se viene en los próximos meses:

1 de septiembre de 2025 : Se puso en marcha una prueba piloto para el registro de usuarios, impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) con el fin de agilizar la implementación definitiva.

: Se puso en marcha una prueba piloto para el registro de usuarios, impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) con el fin de agilizar la implementación definitiva. 30 de octubre al 27 de noviembre de 2025 : Se llevó a cabo la consulta pública sobre la propuesta regulatoria de los lineamientos.

: Se llevó a cabo la consulta pública sobre la propuesta regulatoria de los lineamientos. 9 de diciembre de 2025 : Se publicaron los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor ese mismo día.

: Se publicaron los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor ese mismo día. 10 de diciembre de 2025: Los proveedores deben iniciar la difusión de los requisitos y modalidades para la vinculación, desvinculación y consulta de líneas, así como los plazos para que los titulares realicen el registro.

A partir ser efectivos estos lineamientos, corren los siguientes términos y fechas:

8 de enero de 2026 (30 días naturales): Fecha límite para que los proveedores habiliten la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles, necesaria para realizar el proceso de vinculación y desvinculación.

A partir de que venza este plazo, los proveedores solo podrán comercializar tarjetas SIM deshabilitadas (salvo aquellas que no tengan capacidad de voz, SMS o datos).

9 de enero de 2026: Inicia registro para todos los usuarios de las telefónicas.

7 de febrero de 2026 (60 días naturales): Plazo máximo para que los proveedores habiliten la Plataforma de Consulta, que permitirá a los usuarios conocer qué líneas están vinculadas a su CURP o RFC.

En esta misma fecha, los usuarios podrán desvincular números que no reconocen.

30 de junio de 22026 - Límite para que los usuarios registren sus números a su nombre.

1 de julio de 2026 - Los proveedores de telefonía como Telcel, AT&T y Movistar deberán deshabilitar el servicio de toda línea que no se encuentre vinculada a un titular identificado.

Es decir, las líneas no identificadas solo podrán recibir mensajes de alerta y realizar llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención ciudadana. Los titulares podrán vincularlos durante su ciclo de vida para habilitarlas nuevamente.

Durante el periodo de implementación y antes de que venza el plazo de suspensión, los operadores deben enviar un SMS a las líneas no vinculadas, al menos una vez por semana, recordando la obligación de registro.

Revisa los comunicados de tus proveedores para evitar quedarte incomunicado.