Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, ya tiene fecha de venta: qué modelos habrá y su precio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la fecha oficial de la llegada del vehículo eléctrico Olinia, que impulsa el gobierno federal como una opción más económica para los mexicanos y que ofrecerá las opciones de traslado de personas y de mercancías.
El auto eléctrico mexicano Olinia, ¿cuándo sale a la venta?
En un video que compartió la Secretaría de Ciencia a través de su cuenta de 𝕏, la mandataria federal destacó la participación de investigadores de distintas instituciones públicas del país que trabajan en el desarrollo del vehículo eléctrico y que proceden de distintas entidades.
De acuerdo con lo que difundió la presidenta, será durante el primer trimestre de 2027 cuando los mexicanos y mexicanas puedan adquirir el vehículo eléctrico; por lo que se descarta que salga a mediados de este 2026 como se informó previamente; incluso, se habló de que la mandataria llegaría a la inauguración del Mundial de Futbol en uno de estos vehículos.
En palabras de la presidenta Sheinbaum, Olinia quiere ser un “minivehículo”, de tamaño pequeño y ágil, con una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, enfocado a una “movilidad de barrio” y que estaría integrado por dos modelos principalmente: uno para pasajeros y otro para entregas de última milla o de trabajo.
Las autoridades han dicho que el precio de Olinia oscilará entre los 90,000 y 150,000 pesos, y aunque aún no es oficial , especialistas ya se cuestionan si el costo será lo suficientemente atractivo para llegar a suplir la demanda que hasta ahora se había inclinado con los vehículos “Made in China”, que sin las nuevas tarifas no llegaban a rebasar los 25,000 o 30,000 pesos.
Tanto los scooters como las motos eléctricas chinas son los principales competidores del modelo Olinia. Se observan en calles del Centro Histórico de la CDMX, así como en colonias de la CDMX y del Edomex.
En agosto de 2025, Roberto Capuano, coordinador general del proyecto Olinia, confirmó que los precios estimados oscilarán entre 90 mil y 150 mil pesos , según el modelo y el tipo de uso.
“Nuestra meta es llevar la movilidad eléctrica de forma asequible a millones de mexicanos y mexicanas, sin que tengan que endeudarse de por vida para tener un vehículo propio”, afirmó en la Mañanera del Pueblo.
Modelos del Olinia
1.- Movilidad de barrio: vehículo compacto y ágil, diseñado como sustituto del mototaxi, con capacidad para trasladar pasajeros de manera más segura y menos contaminante en colonias, pueblos y comunidades rurales.
2.- Entregas de última milla: unidad adaptada para pequeños comercios y empresas que necesitan repartir productos a distancias cortas, con espacio suficiente para carga ligera y bajo costo de mantenimiento.
3.- El tercer modelo, que se presentará más adelante, será para uso personal y buscará competir con autos pequeños de combustión interna en precio y prestaciones.
De acuerdo con los primeros detalles que se han dado a conocer, los vehículos Olinia podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y tendrán potencia suficiente para enfrentar pendientes pronunciadas.
Además, su costo de operación será menor que el de cualquier coche a gasolina o incluso una motocicleta.
“Queremos demostrar que la electromovilidad no es solo para países ricos o para quienes pueden pagar cientos de miles de pesos, sino que puede ser una realidad en nuestras calles”, destacó Roberto Capuano.