Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, ya tiene fecha de venta: qué modelos habrá y su precio

En palabras de la presidenta Sheinbaum, Olinia quiere ser un “minivehículo”, de tamaño pequeño y ágil, con una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, enfocado a una “movilidad de barrio” y que estaría integrado por dos modelos principalmente: uno para pasajeros y otro para entregas de última milla o de trabajo.

(@SICOMPueblaMx/Youtube)

Las autoridades han dicho que el precio de Olinia oscilará entre los 90,000 y 150,000 pesos, y aunque aún no es oficial , especialistas ya se cuestionan si el costo será lo suficientemente atractivo para llegar a suplir la demanda que hasta ahora se había inclinado con los vehículos “Made in China”, que sin las nuevas tarifas no llegaban a rebasar los 25,000 o 30,000 pesos.

Tanto los scooters como las motos eléctricas chinas son los principales competidores del modelo Olinia. Se observan en calles del Centro Histórico de la CDMX, así como en colonias de la CDMX y del Edomex.