Ya es oficial: Oxxo ahora está a solo "un tap” de distancia gracias a su alianza con Uber Eats

Oxxo expande su alcance en el terreno digital. La cadena de tiendas minoristas firmó una alianza con Uber Eats, por lo que ahora contará con una tienda digital dentro de la aplicación de delivery.

Esta colaboración ofrece cobertura en más de 25 ciudades, incluidas Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Querétaro y Ciudad de México, entre otras.

En la tienda de Oxxo dentro de la plataforma, los usuarios pueden acceder a un catálogo con casi 3,000 productos, entre ellos botanas, refrescos, pan dulce, productos de higiene personal, limpieza y comida para mascotas.

“Esta colaboración con Uber Eats nos permite complementar y fortalecer nuestra propuesta de valor en un entorno digital, adaptándonos a los nuevos hábitos de consumo y ofreciendo una experiencia más conectada, simple y útil para nuestros clientes”, dijo Cynthia González, gerente de e-commerce de Oxxo México.