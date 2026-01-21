Las empresas ya no se quedan con un solo negocio, sino que van por la diversificación, que a veces complementa el principal servicio, o van mucho más allá del concepto original. Esto sucede con Farmacias del Ahorro, que va más allá de vender medicamentos o servicios orientados a la salud a la población.
Los otros negocios de Farmacias del Ahorro que no tienen qué ver con la medicina y no conocías
¿Qué más hace Farmacias del Ahorro?
Además de comercializar medicamentos de patente y de marca propia, la empresa creada por Antonio Leonardo Castañón ha sabido adaptarse a otras necesidades de los consumidores locales.
Ahorro pagos
Al estilo de las tiendas de autoservicio, Farmacias del Ahorro también ofrece realizar diferentes pagos, sean servicio o compras, mediante Ahorro pagos.
Se pueden realizar recargas y pago de datos en diferentes proveedores y OMVs, con rangos accesibles. Dispone de al menos 10 subcategorías diferentes de servicios, de las cuales destaca el agua, luz, recibos telefónicos y telecomunicaciones. La lista establece los convenios con entidades para los pagos estatales.
También permite el pago de ventas por catálogo, con 37 marcas diferentes como Avon, Jafra, Natura, Yves Rocher o TV Ofertas.
Pagar compras por internet como en Mercado Libre, Amazon, Liverpool y más tiendas en línea; incluso boletos de Súper Boletos y Ticketmaster, viajes de autobuses o del Metro de la Ciudad de México.
Además, brinda servicios de envío y cobro de remesas.
Promo Locales, el servicio para comercios
La empresa de medicamentos decidió atender más que necesidades de los usuarios cotidianos, sino a los propios proveedores de servicios a través de bienes raíces para negocios.
Promo Locales es el brazo inmobiliario de Farmacias del Ahorro, dedicada a la búsqueda y arrendamiento de locales comerciales y terrenos estratégicos para negocios. De acuerdo con el sitio oficial, han realizado 798 proyectos con diferentes clientes como BBVA, AT&T, SuKarne, Comex o DHL.
Esta línea de negocio no solo conecta los negocios en los espacios adecuados, sino que también los provee de ellos a través de la venta o renta de inmuebles, y contacta con personas que poseen terrenos para la compra de más bienes.
Atención veterinaria
En junio de 2025, Farmacias del Ahorro entró al negocio de la atención veterinaria, implementando orientación veterinaria vía remota, y espera la instalación de módulos especializados en sucursales seleccionadas, donde se venderán alimentos premium y super premium, suplementos, accesorios y medicamentos veterinarios.
Según estimaciones de la propia empresa, más del 70% de los hogares en México tienen al menos una mascota y destinan hasta el 20% de sus gastos fijos a su bienestar.
“Cada vez es mayor la conciencia del cuidado que las personas deben tener con sus mascotas, como parte de su bienestar integral”, explicó Gabriel Zavala, director de operaciones (COO) de la cadena el año pasado.
La estrategia inició en Monterrey, Nuevo León, con las primeras secciones físicas dedicadas a las mascotas. El objetivo es alcanzar cobertura nacional en el corto plazo mediante el canal digital, mientras avanza la expansión física en sucursales.
Farmacias del Ahorro, líder de las medicinas en México
México cuenta con varias cadenas grandes de farmacias, de las cuales algunas destacan por el volumen de ventas. De acuerdo con Las 500 Empresas más importantes de Expansión , Farmacias del Ahorro ocupa el tercer lugar en el sector, y el puesto 90 del ranking.
En 2024, reportó ingresos netos por 61,538 millones de pesos a través de 1,800 sucursales en el país y el trabajo de al menos 25,000 empleados. Según información de la empresa, cada día recibe más de medio millón de clientes. El concepto de medicamentos por bajo precio, una buena prestación y atención al cliente hicieron que perdurara y creciera en el mercado durante 30 años.
Actualmente, la empresa comercializa medicamentos de marca propia, realizados por laboratorios como Victory Enterprise, en Tijuana.
Con información de Ivet Rodríguez.