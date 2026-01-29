CFE Telecom toma el control de tu información telefónica y enciende las alertas de expertos, ¿por qué?

A partir de los datos proporcionados para activar una línea telefónica es posible acceder a una amplia gama de información de los usuarios: desde con quién se comunican, la duración de sus llamadas y hasta sus patrones de contacto más frecuentes. Ese cúmulo de información permite, además, saber la postura política, los gustos o la religión de una persona, e incluso si su número telefónico es utilizado como mecanismo de autenticación en otros sistemas.

Para analistas, esta situación abre un debate sobre los riesgos estructurales de que una empresa pública como CFE Telecomunicaciones concentre datos, sin mecanismos claros de control. En especial, por la resistencia del operador a transparentar información sobre su operación y cartera de usuarios ante autoridades regulatorias como el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Hasta ahora no existe claridad sobre el número de usuarios del operador, amparado en su carácter de ente público para no entregar información. Solo se sabe que, vía portabilidad, en agosto de 2025, recibió 33,837 clientes, de acuerdo con datos del extinto IFT.

“Al ser una empresa del Estado se corre el riesgo que puedan tomar la información para hacer investigaciones o vigilancia contra alguna persona, cuyo acto estaría avalado por el propio gobierno”, advirtió Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn.

En esa misma línea, Jorge Moreno Loza, abogado especialista en telecomunicaciones, señaló que la falta de transparencia en la operación de CFE Telecomunicaciones, sumada a la ausencia de personal especializado en ciberseguridad, genera riesgos reales y dudas fundadas sobre la protección, el resguardo y el manejo de la información personal de sus usuarios.

“La empresa lleva más de un año en una reestructura de personal y en medio de eso hay evidencias de que sus colaboradores no son los adecuados para esas funciones y con la entrada del registro telefónico, la situación es más compleja”, aseguró el especialista.