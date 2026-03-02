La seguridad y la IA son los motores de Grindr

La premisa es particularmente relevante para una plataforma cuyo producto es la conexión entre personas, pero donde a diferencia de otras redes sociales, el valor de Grindr no se mide únicamente en engagement, sino en la posibilidad de que esa interacción suceda en condiciones de confianza.

“Cuando hacemos eso bien, todo lo demás sigue”, explica. La monetización, en este esquema, es un resultado, no el punto de partida.

Este enfoque contrasta con buena parte de la industria tecnológica, donde la seguridad y la privacidad suelen tratarse como capas reactivas.

“Las funciones de seguridad, privacidad, reportes, moderación y protección contra acoso están disponibles para todos los usuarios, gratuitos o de pago”, señala Balance.

En paralelo, la empresa afirma que no comercializa datos sensibles como orientación sexual, estado de salud o mensajes privados para publicidad.

“No vendemos ni compartimos datos sensibles con intermediarios o anunciantes”.

