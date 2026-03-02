Publicidad

Tecnología

La seguridad y la IA son los motores de Grindr

La plataforma de citas tiene el reto de unir a personas de la comunidad LGBTQ+ en momentos donde el odio y la polarización crecen. AJ Balance, Chief Product Officer, habla sobre las acciones que toma la app.
lun 02 marzo 2026 05:55 AM
Seguridad e IA en Grindr
La app protege a la comunidad en los 69 países que mantienen restricciones ante las relaciones del mismo sexo. (Cortesía: Grindr)

Estar en la vida digital tiene un cierto grado de exposición y riesgo, relacionarse afectivamente en plataformas como dating apps trae consigo otro tipo de riesgos que van desde posibles fraudes, hasta crímenes de odio en ciertas comunidades como la LGBTQ+.

AJ Balance, Chief Product Officer de Grindr, señala la seguridad como un pilar fundamental de la empresa.

“Si las personas no se sienten seguras y en control, las conexiones no ocurren”, precisó el ejecutivo.

La premisa es particularmente relevante para una plataforma cuyo producto es la conexión entre personas, pero donde a diferencia de otras redes sociales, el valor de Grindr no se mide únicamente en engagement, sino en la posibilidad de que esa interacción suceda en condiciones de confianza.

“Cuando hacemos eso bien, todo lo demás sigue”, explica. La monetización, en este esquema, es un resultado, no el punto de partida.

Este enfoque contrasta con buena parte de la industria tecnológica, donde la seguridad y la privacidad suelen tratarse como capas reactivas.

“Las funciones de seguridad, privacidad, reportes, moderación y protección contra acoso están disponibles para todos los usuarios, gratuitos o de pago”, señala Balance.

En paralelo, la empresa afirma que no comercializa datos sensibles como orientación sexual, estado de salud o mensajes privados para publicidad.

“No vendemos ni compartimos datos sensibles con intermediarios o anunciantes”.

El contexto ayuda a entender por qué esta narrativa gana terreno. Reguladores en Estados Unidos y Europa intensificaron el escrutinio sobre el uso de datos personales, particularmente los de localización.

La Comisión Federal de Comercio de EU (FTC), por ejemplo, ha sancionado a empresas de data brokerage por comercializar información sensible de ubicación, al considerar que puede exponer a los usuarios a riesgos físicos o legales.

Pero el argumento de negocio se vuelve más tangible fuera de los mercados desarrollados.

Grindr opera en más de 190 países, muchos de ellos con marcos legales adversos para la comunidad LGBTQ+.

En ese contexto, la plataforma opta por adaptar el producto según el entorno de riesgo.

“En regiones donde ser LGBTQ+ está criminalizado, limitamos automáticamente las funciones de precisión”, explica Balance.

Esto incluye desactivar la distancia exacta, bloquear capturas de pantalla, restringir ciertas funciones de video y habilitar mensajes efímeros.

De acuerdo con Human Dignity Trust, al menos 65 jurisdicciones en el mundo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que la red ILGA World documenta que, aunque algunos países han avanzado en despenalización, en otros persisten sanciones que pueden ir desde multas hasta prisión.

En ese contexto, la información digital como la ubicación precisa o la identidad es un vector de riesgo.

IA como infraestructura de confianza

El otro componente clave de la estrategia es la inteligencia artificial. En la narrativa dominante del sector, la IA se ha asociado principalmente con personalización y eficiencia. En el caso de Grindr, su papel es mantener la plataforma segura.

La compañía se define como “AI-first”, con una plataforma propia integrada en la experiencia del usuario.

“La IA y el machine learning nos ayudan a identificar y bloquear contenido prohibido, incluyendo bots y deepfakes, antes de que ocurra daño”, apunta el ejecutivo.

El sistema también se utiliza para detectar actividades ilícitas, como la distribución de drogas, combinando automatización con moderación humana.

Esto porque a medida que las plataformas crecen, la moderación manual se vuelve insuficiente. La IA es una capa estructural, no solo para mejorar la experiencia, sino para reducir riesgos.

De acuerdo con McKinsey & Company, las empresas que logran construir “confianza digital” tienen más probabilidades de crecer a tasas superiores al 10% en ingresos y rentabilidad.

De cara a 2026, el reto para la industria será replicar este enfoque a escala. No solo en plataformas de nicho, sino en ecosistemas masivos donde los incentivos económicos han favorecido históricamente la explotación de datos, de acuerdo con la consultora.

