Aeroméxico pausa nuevas rutas con EU para enfocarse en LATAM y Europa

A finales de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó 13 nuevas rutas entre el país y México, de los cuales, dos correspondían a Aeroméxico.
mar 03 febrero 2026 12:48 PM
Estados Unidos es el mercado aéreo más importante para el sector en México. (YURI CORTEZ/AFP)

Aeroméxico puso en pausa el lanzamiento de nuevas rutas hacia Estados Unidos, luego de que el Departamento de Transporte de ese país (DOT) suspendiera el año pasado la puesta en marcha de 13 rutas entre ambas naciones. Ante este escenario, la aerolínea enfocará su estrategia para 2026 en el fortalecimiento de su presencia en América Latina y Europa.

Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, señaló que, aunque las conversaciones entre ambos gobiernos avanzan de manera positiva, confía en que la relación con el país vecino del norte se normalice pronto, luego de la cancelación de las dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Houston y McAllen.

“Esperemos tener buenas noticias pronto y que eso nos permita regresar esos vuelos y también crecer en destinos del AICM- Estados Unidos porque hoy no lo podemos hacer. Ahora estamos bien porque desplegamos una cantidad enorme de vuelos a Estados Unidos el año pasado, pero es algo que sin duda se tiene que corregir. No podemos estar permanentemente sin meter más capacidad”, comentó el CEO de la empresa en el marco de un evento con medios de comunicación.

Desde el año pasado, el Gobierno de Estados Unidos demostró su descontento por las políticas adoptadas por el Gobierno de México en el sector aéreo con la revocación de las 13 nuevas rutas, luego de que las autoridades mexicanas decidieran prohibir las operaciones de carga en el AICM y mudarlas al AIFA.

“No es un tema contra Aeroméxico, contra Delta o contra la Alianza. Es un tema donde la postura del gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno mexicano ha incumplido con el acuerdo bilateral. De lo que tengo entendido es un tema entre las dos autoridades que ha habido muy buenos avances en las pláticas, particularmente sobre el tema carguero”, agregó el directivo.

Mientras los gobiernos mantienen el futuro del sector sobre la mesa de diálogo, Aeroméxico mantendrá su estrategia de negocio orientada en las nuevas rutas que contemplan las conexiones Monterrey–París y, desde la Ciudad de México, hacia Barcelona, Quito y Tegucigalpa.

Aunque Conesa añadió que aún es posible que se vaya ajustando el cronograma de nuevas rutas hacia adelante, el directivo resaltó que esto es lo que está seguro hasta el momento, y en la aviación la certeza es uno de los grandes pilares para los planes de negocio en el corto y mediano plazo.

“Todavía estamos viendo que podemos hacer una mejora hacia el verano y hacia el segundo semestre. Vendrán nuevas rutas, pero estas son las que tenemos identificadas y que daremos a conocer más adelante”, añadió.

Para el gremio de pilotos, que ve en Estados Unidos el país con la mayor concentración de operaciones desde México, tambien se espera que la situación bilateral se arregle en el corto plazo.

“Los dos gobiernos van a destrabar esto y así nosotros seguir incrementando frecuencias, que para nosotros los pilotos significa más trabajo y para el público un beneficio, entonces yo esperaría que en los próximos meses ya tengamos una resolución positiva, para que siga trabajando ese mercado trabajando”, comentó Jesús Ortiz, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), en entrevista con Expansión.

La situación cierra de tajo una puerta que podría abrirse con el Mundial de Futbol 2026, del que México, Estados Unidos y Canadá serán sedes, por lo que la coyuntura actual se coloca como un obstáculo para la oportunidad de negocio que podría generarse a partir del evento deportivo.

“Ya se tienen que empezar a tomar otro tipo de decisiones y ojalá estén esos mecanismos y los alcances que necesita este diálogo, el convencimiento que requiere el gobierno mexicano y llegar a un a un punto de equilibrio, un acuerdo entre ambos países”

