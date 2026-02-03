“Esperemos tener buenas noticias pronto y que eso nos permita regresar esos vuelos y también crecer en destinos del AICM- Estados Unidos porque hoy no lo podemos hacer. Ahora estamos bien porque desplegamos una cantidad enorme de vuelos a Estados Unidos el año pasado, pero es algo que sin duda se tiene que corregir. No podemos estar permanentemente sin meter más capacidad”, comentó el CEO de la empresa en el marco de un evento con medios de comunicación.

Desde el año pasado, el Gobierno de Estados Unidos demostró su descontento por las políticas adoptadas por el Gobierno de México en el sector aéreo con la revocación de las 13 nuevas rutas, luego de que las autoridades mexicanas decidieran prohibir las operaciones de carga en el AICM y mudarlas al AIFA.

“No es un tema contra Aeroméxico, contra Delta o contra la Alianza. Es un tema donde la postura del gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno mexicano ha incumplido con el acuerdo bilateral. De lo que tengo entendido es un tema entre las dos autoridades que ha habido muy buenos avances en las pláticas, particularmente sobre el tema carguero”, agregó el directivo.