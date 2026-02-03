Aeroméxico puso en pausa el lanzamiento de nuevas rutas hacia Estados Unidos, luego de que el Departamento de Transporte de ese país (DOT) suspendiera el año pasado la puesta en marcha de 13 rutas entre ambas naciones. Ante este escenario, la aerolínea enfocará su estrategia para 2026 en el fortalecimiento de su presencia en América Latina y Europa.
Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, señaló que, aunque las conversaciones entre ambos gobiernos avanzan de manera positiva, confía en que la relación con el país vecino del norte se normalice pronto, luego de la cancelación de las dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Houston y McAllen.