Aeroméxico cerró 2025 con un hito poco frecuente en la industria aérea global: repetir como la aerolínea más puntual del mundo, de acuerdo con Cirium, firma especializada en la medición de desempeño operativo. El reconocimiento llegó tras operar 188,859 vuelos en el año, en un entorno marcado por restricciones aeroportuarias, eventos meteorológicos y una demanda aérea que siguió normalizándose tras la pandemia.
El resultado no fue producto de una acción aislada, sino de una estrategia operativa sostenida que la compañía comenzó a afinar varios años atrás. La puntualidad, un indicador históricamente volátil en el mercado mexicano, se convirtió en el eje central de su propuesta de valor y en una métrica transversal para toda la organización.
Cirium colocó a Aeroméxico por segundo año consecutivo en la cima del ranking global de puntualidad, un giro relevante frente a episodios previos de presión operativa. Apenas en 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor la ubicó entre las aerolíneas con más retrasos o cancelaciones, un señalamiento que la compañía rechazó en su momento y que hoy queda como referencia de una etapa ya superada.