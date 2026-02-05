¿Quién es el dueño de Dyson y por qué sus aspiradoras y planchas para cabello son tan costosas?

Dyson sigue ganando popularidad en México y el mundo, tanto por sus potentes aspiradoras como por sus planchas y secadoras de cabello, favoritas de muchos a pesar de sus altos precios.
Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es el dueño de esta reconocida marca británica, cuál es la historia detrás de su éxito y cómo pasó de fabricar aspiradoras a desarrollar múltiples productos para la vida diaria?
Aunque su nombre ha sonado con fuerza en México apenas en los últimos años, lo cierto es que Dyson lleva varias décadas en el mercado, innovando constantemente y logrando que sus productos se mantengan relevantes y en la preferencia de los consumidores.
¿Quién es el dueño de Dyson?
James Dyson es el fundador y cerebro detrás de la marca británica que lleva su nombre. Su historia comenzó en 1978, cuando se frustró al notar que su aspiradora perdía succión. Al desmontarla, descubrió que la bolsa se obstruía con el polvo. Inspirado por un ciclón industrial que había visto en una fábrica, se preguntó si ese mismo principio podría aplicarse a una aspiradora doméstica.
Tras cinco años de trabajo y 5.127 prototipos, Dyson creó la primera aspiradora sin bolsa del mundo, conocida como G-Force. Su lanzamiento fue en Japón, donde se convirtió en un producto de alta tecnología y símbolo de estatus, llegando a venderse por 2.000 dólares y ganando el premio de la Feria Internacional de Diseño de 1991, se lee en la historia oficial de la compañía .
El éxito de la G-Force permitió a Dyson fundar Dyson Ltd. En 1993, abrió su propio centro de investigación y fábrica en los Cotswolds, donde desarrolló la DCO1 (Dual Cyclone), la primera aspiradora capaz de mantener el 100% de succión en todo momento. Tras este logro, la empresa comenzó a diversificar sus productos, incluyendo áreas como: cuidado del piso, cuidado del cabello, calidad del aire, audífonos e iluminación.
“Como a todo el mundo, nos frustran los productos que no funcionan como deberían. Nosotros, como ingenieros, hacemos algo al respecto. Nuestra razón de ser es la innovación y la mejora”, es la frase con la que el ingeniero y empresario define su filosofía de trabajo.
Hoy, James Dyson sigue siendo el dueño y director de ingeniería de la compañía, que tiene sede en Singapur y produce desde aspiradoras hasta ventiladores y secadores de manos. Según Bloomberg , su fortuna alcanza los 17.9 mil millones de dólares, y la empresa familiar registró ingresos de 6.6 mil millones de libras (aproximadamente 8.9 mil millones de dólares) en 2024.
¿Qué productos fábrica y vende Dyson?
Dyson fabrica y vende productos que combinan tecnología y diseño funcional. Entre sus principales artículos se encuentran:
Aspiradoras: sin bolsa, con modelos inalámbricos y verticales.
Secadores y planchas de cabello: que regulan la temperatura para reducir el daño por calor.
Purificadores y ventiladores: eliminan partículas finas y ofrecen aire limpio, algunos modelos también calientan.
Secadores de manos: de alta velocidad para uso comercial.
Iluminación y gadgets para el hogar: lámparas LED inteligentes y productos experimentales de limpieza.
Actualmente, las máquinas Dyson se venden en más de 65 países. La compañía cuenta con más de 1.000 ingenieros en todo el mundo, y mantiene un equipo de científicos e ingenieros en crecimiento que trabajan en el desarrollo y mejora de sus productos.
Todas incluyen 2 años de garantía, envío gratuito y entrega rápida.
Aunque hay descuentos, los precios siguen siendo altos en comparación con otras aspiradoras del mercado, lo que las ubica como productos de lujo tecnológico.
¿Cuánto cuesta la plancha de cabello Dyson?
La alaciadora Dyson Corrale™ tiene un precio de $12,999 en la tienda oficial. Aunque incluye opciones de financiamiento de hasta 18 meses sin intereses, 2 años de garantía, envío gratuito y accesorios como bolsa de viaje y puerto de carga, sigue siendo un producto de precio elevado en comparación con otras planchas del mercado.
Entre sus características tecnológicas destacan las placas flexibles de aleación de manganeso-cobre, que permiten alisar el cabello con menos calor y reducir el daño a la mitad, y el sistema de control inteligente de temperatura, que ajusta el calor 100 veces por segundo. Además, ofrece uso inalámbrico de hasta 30 minutos.
Aunque la tecnología es avanzada, el precio sitúa a esta alaciadora claramente como un artículo de lujo, difícil de justificar para quienes buscan una opción más económica.
Dyson se ha consolidado como una marca de tecnología enfocada en el rendimiento y la innovación, presente en más de 65 países y respaldada por un equipo de más de 1,000 ingenieros. Su catálogo incluye aspiradoras, secadores y planchas de cabello, purificadores, ventiladores, secadores de manos e iluminación.
Sin embargo, los precios de sus productos reflejan su posicionamiento premium: las aspiradoras superan los $20,000 en algunos modelos y la alaciadora Corrale™ cuesta casi $13,000, incluso con financiamiento y descuentos. Esto hace que Dyson sea principalmente una opción para quienes priorizan la tecnología y el diseño por encima de la relación costo-beneficio.
En resumen, Dyson combina innovación y funcionalidad, pero a un costo elevado que lo coloca en el segmento de lujo tecnológico.