¿Quién es el dueño de Dyson y por qué sus aspiradoras y planchas para cabello son tan costosas?

¿Quién es el dueño de Dyson?

James Dyson es el fundador y cerebro detrás de la marca británica que lleva su nombre. Su historia comenzó en 1978, cuando se frustró al notar que su aspiradora perdía succión. Al desmontarla, descubrió que la bolsa se obstruía con el polvo. Inspirado por un ciclón industrial que había visto en una fábrica, se preguntó si ese mismo principio podría aplicarse a una aspiradora doméstica.

Tras cinco años de trabajo y 5.127 prototipos, Dyson creó la primera aspiradora sin bolsa del mundo, conocida como G-Force. Su lanzamiento fue en Japón, donde se convirtió en un producto de alta tecnología y símbolo de estatus, llegando a venderse por 2.000 dólares y ganando el premio de la Feria Internacional de Diseño de 1991, se lee en la historia oficial de la compañía .

El éxito de la G-Force permitió a Dyson fundar Dyson Ltd. En 1993, abrió su propio centro de investigación y fábrica en los Cotswolds, donde desarrolló la DCO1 (Dual Cyclone), la primera aspiradora capaz de mantener el 100% de succión en todo momento. Tras este logro, la empresa comenzó a diversificar sus productos, incluyendo áreas como: cuidado del piso, cuidado del cabello, calidad del aire, audífonos e iluminación.

“Como a todo el mundo, nos frustran los productos que no funcionan como deberían. Nosotros, como ingenieros, hacemos algo al respecto. Nuestra razón de ser es la innovación y la mejora”, es la frase con la que el ingeniero y empresario define su filosofía de trabajo.

Hoy, James Dyson sigue siendo el dueño y director de ingeniería de la compañía, que tiene sede en Singapur y produce desde aspiradoras hasta ventiladores y secadores de manos. Según Bloomberg , su fortuna alcanza los 17.9 mil millones de dólares, y la empresa familiar registró ingresos de 6.6 mil millones de libras (aproximadamente 8.9 mil millones de dólares) en 2024.