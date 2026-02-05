El Estadio Banorte estrenará red en el Mundial 2026: la empresa responsable de que haya buen internet

La empresa incluso en marzo de 2025 accedió a una línea de crédito de Banorte por un monto de 2,100 millones de pesos para financiar la remodelación y modernización del estadio que ahora lleva el nombre de la entidad bancaria.

El AICM

El Estadio Banorte no es el único sitio que requiere actualización de infraestructura de telecomunicaciones, también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyo recinto será el encargado de recibir a los más de seis millones de turistas que arribarán para el Mundial, según estimaciones de la Federación Mexicana de Futbol Asociación (Femexfut).

Panduit es una de las compañías que actualmente participa en el proceso para desplegar la red de conectividad que requerirá el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), respaldada por su experiencia en proyectos similares, como el del Aeropuerto de Guadalajara, operado y gestionado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) e incluso de Tren Interurbano.

“La tecnología tal vez no se vea pero esa infraestructura es importante para contar una buena experiencia del usuario y más para las personas que van a venir a México por el Mundial”, comentó el directivo de Panduit.

El pasado 16 de diciembre, el AICM lanzó una licitación para contratar servicios Wi-Fi para ofrecerlo de forma gratuita a todos los pasajeros y visitantes, cuyo contrato será vigente hasta el 30 de noviembre de 2027.

De cara al Mundial, la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones tanto en recintos deportivos como en puntos estratégicos de movilidad, como el AICM, será determinante para garantizar una experiencia fluida y segura para millones de visitantes, aun cuando la tecnología opere, en gran medida, de forma invisible para el usuario final.