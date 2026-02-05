Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Panduit, la empresa detrás de la conectividad que sostendrá el Mundial en México

La compañía desplegó la conectividad del Estadio Banorte para convertir al recinto en un espacio inteligente y participa en la licitación para ofrecer WiFi en el AICM.
jue 05 febrero 2026 04:47 PM
El Estadio Banorte estrenará red en el Mundial 2026: la empresa responsable de que haya buen internet
Con la nueva infraestructura de telecomunicaciones, el Estadio Banorte no solo fortalecerá la conectividad, sino que también habilitará experiencias inmersivas. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Cancún, Quintana Roo.- El Mundial de futbol es uno de los eventos más relevantes no solo para las audiencias, sino también para los negocios, y Panduit, fabricante de soluciones en infraestructura física, eléctrica y de red, lo tiene claro. La compañía participó en el despliegue de la infraestructura de conectividad del Estadio Banorte con el objetivo de transformar el recinto en un espacio inteligente.

Carlos Arochi, director de la compañía a nivel Latinoamérica, detalló que la empresa estuvo encargada de tender fibra óptica en el estadio- insumo que permite transportar información digital- fotos, videos y mensajes- así como instalar soluciones WiFi, cuyos elementos permitirán contar con una mejor experiencia a los usuarios que acudirán a los partidos del Mundial.

Publicidad

“Los deportes y los recintos cada vez utilizan y dependen de la tecnología y nosotros (Panduit) cambiamos prácticamente toda la infraestructura del estadio junto con dos socios para habilitar servicios IoT (objetos conectados)”, aseguró el directivo en el marco del Panduit GSIC 2026.

Con la nueva infraestructura de telecomunicaciones, el Estadio Banorte no solo fortalecerá la conectividad, sino que también habilitará experiencias inmersivas, como aplicaciones que permitirán a los aficionados conocer en tiempo real lo que ocurre en la cancha —desde los kilómetros recorridos por un jugador hasta el número de pases realizados—. De forma paralela, el público podrá acceder a contenidos complementarios a través de pantallas distribuidos en el recinto.

El mundial de 2026 será distinto a los demás. El torneo de fútbol ahora ocupará tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, además agregará a 16 selecciones para totalizar 48 equipos que disputarán la copa del mundo. Estos cambios implican mayores presiones para los organizadores del evento, debido a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) exige mayores estándares de calidad de los recintos, en especial en términos de experiencia para el aficionado.

Solo para satisfacer los estándares de la FIFA, en el tercer trimestre de 2025, Ollamani, la empresa surgida de la escisión de los Otros Negocios de Televisa, destinó una inversión 474.7 millones de pesos para la remodelación del Estadio Banorte.

Publicidad

La empresa incluso en marzo de 2025 accedió a una línea de crédito de Banorte por un monto de 2,100 millones de pesos para financiar la remodelación y modernización del estadio que ahora lleva el nombre de la entidad bancaria.

El AICM

El Estadio Banorte no es el único sitio que requiere actualización de infraestructura de telecomunicaciones, también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyo recinto será el encargado de recibir a los más de seis millones de turistas que arribarán para el Mundial, según estimaciones de la Federación Mexicana de Futbol Asociación (Femexfut).

Panduit es una de las compañías que actualmente participa en el proceso para desplegar la red de conectividad que requerirá el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), respaldada por su experiencia en proyectos similares, como el del Aeropuerto de Guadalajara, operado y gestionado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) e incluso de Tren Interurbano.

“La tecnología tal vez no se vea pero esa infraestructura es importante para contar una buena experiencia del usuario y más para las personas que van a venir a México por el Mundial”, comentó el directivo de Panduit.

El pasado 16 de diciembre, el AICM lanzó una licitación para contratar servicios Wi-Fi para ofrecerlo de forma gratuita a todos los pasajeros y visitantes, cuyo contrato será vigente hasta el 30 de noviembre de 2027.

De cara al Mundial, la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones tanto en recintos deportivos como en puntos estratégicos de movilidad, como el AICM, será determinante para garantizar una experiencia fluida y segura para millones de visitantes, aun cuando la tecnología opere, en gran medida, de forma invisible para el usuario final.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones United 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad