Empresas

Bodegas Emilio Moro apuesta por México como su principal mercado de exportación

Con un consumo bajo, pero en crecimiento sostenido, México es el principal mercado de exportación para Bodegas Emilio Moro, que apuesta por el canal restaurantero y la construcción de marca a largo plazo.
vie 06 febrero 2026 04:43 PM
La española Bodegas Emilio Moro apuesta por México a pesar de que aún se consume poco vino, ¿por qué?
Foto: Bodegas Emilio Moro / Facebook.

El mercado del vino en México vive un proceso de maduración. Esto se refleja no solo en el consumo, también en las estrategias comerciales de las bodegas internacionales. Aunque el consumo por persona aún es bajo frente a otros mercados, el crecimiento sostenido de la categoría, el fortalecimiento del canal restaurantero y la sofisticación del consumidor ubican a México en tierra fértil para productores.

Para Bodegas Emilio Moro, la casa española con presencia en más de 70 países, México ocupa un lugar estratégico. Desde 2022, el país se convirtió en su principal mercado de exportación, por encima de Estados Unidos, y hoy es visto como uno de los motores para la diversificación de ingresos fuera de España.

“El consumo de vino en México sigue en niveles bajos si se compara con mercados maduros, pero está creciendo y eso lo convierte en un mercado estratégico. El consumo crece año con año y eso es lo relevante desde una perspectiva de negocio”, señala Alberto Moro, director de exportaciones de Bodegas Emilio Moro.

El mercado del vino en México alcanzó un valor de 13,370 millones de dólares en 2024 y se prevé que avance a doble dígito a 21,710 millones de dólares en 2033, proyecta Deep Market Insights.

En medio de la desaceleración económica, la casa vitivinícola reporta un crecimiento de entre 8% y 12% en 2025 frente al año anterior. A mediano plazo, la expectativa es mantener tasas anuales de crecimiento de entre 8% y 14%, con un empuje por la expansión del consumo, la consolidación de canales y el posicionamiento de marca. “Ha sido un año complejo para la economía en general, pero el desempeño del vino es bueno. El mercado mexicano muestra resiliencia”, afirma Moro.

En la actualidad, entre 70% y 75% de las ventas de Bodegas Emilio Moro se concentran en España y el restante 25% corresponde a exportaciones, un porcentaje que la empresa busca incrementar con mercados como el mexicano al frente de su estrategia de comercialización.

La compañía atribuye su posicionamiento a una estrategia de largo plazo basada en consistencia, calidad y control del crecimiento. “No es un éxito inmediato; son más de dos décadas de trabajo continuo en el país”, explica el directivo.

Los restaurantes como eje de la estrategia

Para ganar en México, Emilio Moro optó por una estrategia de construcción de marca desde los restaurantes. Para la empresa, este es el punto donde se define el valor del producto, se genera recomendación y se construye reputación. “La marca de vino no se hace en el autoservicio; se hace cuando el consumidor lo prueba con una comida, guiado por un sommelier. Ahí se gana la confianza”, asegura.

Para el director de exportaciones de Bodegas Emilio Moro, una vez que la etiqueta ha logrado rotación y reconocimiento en restaurantes, la bodega expande su presencia hacia autoservicios y tiendas departamentales. Este enfoque busca reducir riesgos comerciales y asegurar una rotación constante en el anaquel.

Actualmente, los vinos de la marca están presentes en cadenas especializadas como Vinoteca, así como en City Market, La Comer y Palacio de Hierro, además de otros puntos como Costco, Liverpool, Chedraui, Soriana y Walmart.

¿Vino tinto o blanco?

Desde la vista del portafolio de la vitivinicola española, el vino tinto concentra la mayor parte de las ventas en México; pero, el vino blanco es la categoría con mayor crecimiento, impulsada por cambios en hábitos de consumo y su compatibilidad con la gastronomía local.

“El vino blanco tiene ventajas claras para el mercado mexicano: menor alcohol, buena acidez y mayor facilidad de maridaje con platillos intensos. Ahí vemos una oportunidad de negocio importante”, señala Moro.

Este cambio abre espacio para diversificar la oferta y ampliar el ticket promedio, particularmente en restaurantes de cocina mexicana contemporánea y propuestas gastronómicas orientadas al turismo.

