La española Bodegas Emilio Moro apuesta por México a pesar de que aún se consume poco vino, ¿por qué?

El mercado del vino en México alcanzó un valor de 13,370 millones de dólares en 2024 y se prevé que avance a doble dígito a 21,710 millones de dólares en 2033, proyecta Deep Market Insights.

En medio de la desaceleración económica, la casa vitivinícola reporta un crecimiento de entre 8% y 12% en 2025 frente al año anterior. A mediano plazo, la expectativa es mantener tasas anuales de crecimiento de entre 8% y 14%, con un empuje por la expansión del consumo, la consolidación de canales y el posicionamiento de marca. “Ha sido un año complejo para la economía en general, pero el desempeño del vino es bueno. El mercado mexicano muestra resiliencia”, afirma Moro.

En la actualidad, entre 70% y 75% de las ventas de Bodegas Emilio Moro se concentran en España y el restante 25% corresponde a exportaciones, un porcentaje que la empresa busca incrementar con mercados como el mexicano al frente de su estrategia de comercialización.

La compañía atribuye su posicionamiento a una estrategia de largo plazo basada en consistencia, calidad y control del crecimiento. “No es un éxito inmediato; son más de dos décadas de trabajo continuo en el país”, explica el directivo.

Los restaurantes como eje de la estrategia

Para ganar en México, Emilio Moro optó por una estrategia de construcción de marca desde los restaurantes. Para la empresa, este es el punto donde se define el valor del producto, se genera recomendación y se construye reputación. “La marca de vino no se hace en el autoservicio; se hace cuando el consumidor lo prueba con una comida, guiado por un sommelier. Ahí se gana la confianza”, asegura.