José Cuervo, la empresa que fue extorsionada por el alcalde de Tequila, Diego Rivera

La denuncia contra el ayuntamiento de Tequila
Durante 2025, la tequilera presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco contra el ayuntamiento de Tequila y algunos funcionarios. La autoridad estatal confirmó la recepción de ese documento.
La denuncia incluyó señalamientos contra el presidente municipal Diego Rivera Navarro. En el contenido se advirtió la posible comisión del delito de extorsión.
Dentro del escrito, la empresa señaló la imposición de un cobro de impuesto predial hasta 20 veces mayor a lo jurídicamente establecido. También se reportó la aplicación de una multa superior a 60 millones de pesos.
La denuncia incluyó la negativa del ayuntamiento para conceder permisos pese a que la empresa realizó gestiones para obtenerlos. Ese punto formó parte de los hechos expuestos ante la autoridad ministerial.
Actuaciones del ayuntamiento y la intervención estatal
En el marco del conflicto, el ayuntamiento intentó clausurar una planta de la empresa. Como parte de esa actuación, se ordenó el apagado inmediato de las calderas en operación.
Ante la instrucción de apagar las calderas, personal de la planta solicitó apoyo de autoridades estatales. La intervención se realizó por el riesgo que implicaba el procedimiento durante la operación de las instalaciones.
Protección Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad Estatal acudieron al sitio tras recibir la llamada de la planta. La atención respondió al riesgo de explosión asociado al apagado abrupto de las calderas.
Los hechos quedaron integrados en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Jalisco. La autoridad estatal confirmó la recepción del caso y la inclusión del presidente municipal dentro de los señalamientos realizados por la empresa contra el ayuntamiento