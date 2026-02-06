Publicidad

José Cuervo, la empresa que fue extorsionada por el alcalde de Tequila, Diego Rivera

La empresa tequilera denunció al gobierno de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, de extorsión.
vie 06 febrero 2026 11:57 AM
La compañía ha llamado la atención pública por una denuncia en contra del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, por el caso de presunta extorsión. (Anna Webber)

La empresa José Cuervo ocupa una posición clave dentro de la industria mexicana del tequila y su nombre se encuentra en puntos de venta dentro y fuera de México. Su presencia en mercados de exportación la coloca como referencia del sector y uno de los actores con mayor alcance dentro de esta bebida.

Sin embargo, esta compañía no siempre operó bajo una estructura corporativa con control familiar definido. Durante su origen, la producción se desarrolló como un proyecto local que con el paso de generaciones cambió de manos hasta concentrarse en un grupo empresarial que reorganizó su operación y su portafolio.

La compañía ha llamado la atención pública por una denuncia en contra del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, por el caso de presunta extorsión.

¿Quién es el dueño de José Cuervo?

La propiedad mayoritaria de José Cuervo corresponde a la empresa de Becle, S.A.B. de C.V., sociedad que concentra la operación del grupo y el control corporativo de la marca.

Becle es una compañía que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), su clave de cotización es Cuervo, por lo que no tiene un dueño único, sino que son de los accionistas.

Cómo se formó y se consolidó la empresa

Noche UFC La Rojena Media Event
Manuel Velasquez (Getty Images)

A partir del cultivo de agave azul, la producción de vino de mezcal se integró como una actividad constante dentro de la región de Tequila. Ese proceso productivo se desarrolló en un entorno donde la elaboración se realizaba con métodos disponibles en la época.

Con la obtención de la licencia en 1795, la operación de la empresa se formalizó para la producción y comercialización de tequila en el país. A partir de ese punto, la destilería adquirió reconocimiento dentro de la región por el producto que colocaba en el mercado.

Años después de la licencia, Casa Cuervo estableció la destilería La Rojeña como centro de producción, instalación que continúa en operación dentro de la región. Desde ese espacio se estructuró una operación productiva que se mantuvo con el paso del tiempo.

Frente a la aparición de otros productores en Tequila, la empresa amplió su presencia mediante la incorporación de marcas y la expansión de su oferta. Esa dinámica permitió ampliar la distribución hacia otras zonas de comercio del país.

El portafolio de bebidas del grupo propietario

Becle agrupa bebidas destiladas que incluyen tequila, mezcal, whiskey, vodka, ron y ginebra. Dentro del portafolio se encuentran marcas como José Cuervo, Centenario, Tequila 1800 y Maestro Dobel, creada por integrantes del grupo hace casi tres décadas.

La operación del whiskey Bushmills, cuya destilería se ubica en Irlanda, forma parte del inventario del grupo. A partir de esa integración, la producción de ese destilado se vincula con la estructura corporativa de la empresa mexicana.

Además de las marcas propias, la empresa mantiene esquemas de distribución como intermediario entre marcas y centros de consumo. Esa función no implica propiedad de todos los productos que coloca en puntos de venta.

Dentro del conjunto de marcas también se encuentran Ron Matusalem, Boodles Gin y los mezcales 400 Conejos y Creyente. Ese portafolio configura la presencia del grupo en distintos segmentos del mercado de bebidas destiladas.

La denuncia contra el ayuntamiento de Tequila

Durante 2025, la tequilera presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco contra el ayuntamiento de Tequila y algunos funcionarios. La autoridad estatal confirmó la recepción de ese documento.

La denuncia incluyó señalamientos contra el presidente municipal Diego Rivera Navarro. En el contenido se advirtió la posible comisión del delito de extorsión.

Dentro del escrito, la empresa señaló la imposición de un cobro de impuesto predial hasta 20 veces mayor a lo jurídicamente establecido. También se reportó la aplicación de una multa superior a 60 millones de pesos.

La denuncia incluyó la negativa del ayuntamiento para conceder permisos pese a que la empresa realizó gestiones para obtenerlos. Ese punto formó parte de los hechos expuestos ante la autoridad ministerial.

Actuaciones del ayuntamiento y la intervención estatal

En el marco del conflicto, el ayuntamiento intentó clausurar una planta de la empresa. Como parte de esa actuación, se ordenó el apagado inmediato de las calderas en operación.

Ante la instrucción de apagar las calderas, personal de la planta solicitó apoyo de autoridades estatales. La intervención se realizó por el riesgo que implicaba el procedimiento durante la operación de las instalaciones.

Protección Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad Estatal acudieron al sitio tras recibir la llamada de la planta. La atención respondió al riesgo de explosión asociado al apagado abrupto de las calderas.

Los hechos quedaron integrados en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Jalisco. La autoridad estatal confirmó la recepción del caso y la inclusión del presidente municipal dentro de los señalamientos realizados por la empresa contra el ayuntamiento

