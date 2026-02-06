José Cuervo, la empresa que fue extorsionada por el alcalde de Tequila, Diego Rivera

La empresa José Cuervo ocupa una posición clave dentro de la industria mexicana del tequila y su nombre se encuentra en puntos de venta dentro y fuera de México. Su presencia en mercados de exportación la coloca como referencia del sector y uno de los actores con mayor alcance dentro de esta bebida.

Sin embargo, esta compañía no siempre operó bajo una estructura corporativa con control familiar definido. Durante su origen, la producción se desarrolló como un proyecto local que con el paso de generaciones cambió de manos hasta concentrarse en un grupo empresarial que reorganizó su operación y su portafolio.

La compañía ha llamado la atención pública por una denuncia en contra del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, por el caso de presunta extorsión.