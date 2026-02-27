Publicidad

OpenAI cierra ronda de financiación de 110,000 mdd, la más grande de la historia

La empresa cerró esta inversión respaldada por Amazon, que inyectará 50,000 mdd, y por Nvidia y Softbank, que invertirán 30,000 millones de dólares cada una.
vie 27 febrero 2026 10:00 AM
Con esta nueva ronda, la valoración de la startup subió a 730,000 millones de dólares. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

OpenAI sigue estableciendo récords financieros. La empresa de Inteligencia Artificial (IA) cerró una ronda de financiación de 110,000 millones de dólares, una cifra que es más del doble de la última ronda el año pasado, y que además cuenta con el apoyo de gigantes tecnológicos como Amazon, Nvidia y SoftBank.

“Estamos muy entusiasmados con este acuerdo”, dijo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, acerca de esta ronda, que es la más grande de las financiaciones privadas de la historia. “La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda”.

En términos específicos, Amazon invirtió 50,000 millones de dólares, mientras que Nvidia y SoftBank completaron la operación con 30,000 millones de dólares, respectivamente. Con esta nueva ronda, la valoración de la startup subió a 730,000 millones de dólares.

De acuerdo con la compañía, en octubre valía alrededor de 500,000 millones de dólares, por lo que con esta nueva ronda se eleva el valor significativamente y se espera que otros inversores se unan a medida que avance la ronda.

Amazon detalló que además de su participación en la financiación, también tendrán una alianza de varios años, a partir del cual desarrollarán modelos de IA personalizados para las aplicaciones de Amazon orientadas al cliente.

“Combinar la inteligencia de OpenAI con la infraestructura y el alcance global de Amazon nos permite poner la potente IA al alcance de empresas y usuarios a escala real”, comentó Altman sobre esta alianza.

Las compañías señalaron que los 50,000 millones se distribuirán en dos etapas. La primera es un compromiso inicial de 15,000 millones, seguido de los siguientes 35,000 millones “en los próximos meses cuando se cumplan ciertas condiciones”.

Asimismo, la división de nube de Amazon, Amazon Web Services, también hizo un anuncio relevante, pues dijo que ampliará su acuerdo actual de 38,000 millones de dólares a 100,000 millones durante los siguientes ocho años, además de que será el proveedor exclusivo de distribución en la nube para la plataforma empresarial de OpenAI, Frontier, que se presentó a inicios de este mes.

“Aún es muy pronto en el sector de la IA, y OpenAI ha tenido un comienzo espectacular”, dijo Andy Jassy, CEO de Amazon a la CNBC. “Creemos que serán uno de los grandes ganadores a largo plazo. Creo que podemos ayudarles bastante con esta colaboración”.

Estas rondas son de suma relevancia para la startup, que necesita acumular liquidez para financiar sus proyectos, en particular para comprar más unidades de procesamiento gráfico (GPU) y otro tipo de infraestructura.

¿Qué pasará entre OpenAI y Microsoft?

Uno de los socios iniciales de OpenAI fue Microsoft. En ese sentido, la empresa dijo que esta ronda no “cambia de ninguna manera los términos” de asociación con Microsoft y calificaron su alianza como “sólida y central”.

“Microsoft mantiene su licencia y acceso exclusivo a la propiedad intelectual en todos los modelos y productos de OpenAI”, dijo la empresa en un comunicado. “Colaboraciones como la alianza entre OpenAI y Amazon siempre estuvieron contempladas en nuestros acuerdos, y Microsoft está entusiasmado por ver lo que construyen juntos”.

Además, detalló que Microsoft es el proveedor exclusivo en la nube de las API sin estado que proporcionan acceso a los modelos y la propiedad intelectual de OpenAI, al tiempo que la alianza fue diseñada para darle a ambas empresas espacio de buscar nuevas oportunidades de forma independiente.

