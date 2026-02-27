OpenAI cierra ronda de financiación de 110,000 mdd, la más grande de la historia

OpenAI sigue estableciendo récords financieros. La empresa de Inteligencia Artificial (IA) cerró una ronda de financiación de 110,000 millones de dólares, una cifra que es más del doble de la última ronda el año pasado, y que además cuenta con el apoyo de gigantes tecnológicos como Amazon, Nvidia y SoftBank.
“Estamos muy entusiasmados con este acuerdo”, dijo el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, acerca de esta ronda, que es la más grande de las financiaciones privadas de la historia. “La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda”.
En términos específicos, Amazon invirtió 50,000 millones de dólares, mientras que Nvidia y SoftBank completaron la operación con 30,000 millones de dólares, respectivamente. Con esta nueva ronda, la valoración de la startup subió a 730,000 millones de dólares.