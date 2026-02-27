OpenAI cierra ronda de financiación de 110,000 mdd, la más grande de la historia

De acuerdo con la compañía, en octubre valía alrededor de 500,000 millones de dólares, por lo que con esta nueva ronda se eleva el valor significativamente y se espera que otros inversores se unan a medida que avance la ronda.

Amazon detalló que además de su participación en la financiación, también tendrán una alianza de varios años, a partir del cual desarrollarán modelos de IA personalizados para las aplicaciones de Amazon orientadas al cliente.

“Combinar la inteligencia de OpenAI con la infraestructura y el alcance global de Amazon nos permite poner la potente IA al alcance de empresas y usuarios a escala real”, comentó Altman sobre esta alianza.

Las compañías señalaron que los 50,000 millones se distribuirán en dos etapas. La primera es un compromiso inicial de 15,000 millones, seguido de los siguientes 35,000 millones “en los próximos meses cuando se cumplan ciertas condiciones”.

Asimismo, la división de nube de Amazon, Amazon Web Services, también hizo un anuncio relevante, pues dijo que ampliará su acuerdo actual de 38,000 millones de dólares a 100,000 millones durante los siguientes ocho años, además de que será el proveedor exclusivo de distribución en la nube para la plataforma empresarial de OpenAI, Frontier, que se presentó a inicios de este mes.