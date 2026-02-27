HBO intensificará su plan contra las cuentas compartidas; cuánto cuestan sus planes

HBO Max anunció este jueves que que ese año reforzará las medidas para frenar el uso de cuentas compartidas en donde tiene presencia. Medios como The Verge, The Wrap y Europa Press informaron que la compañía destacó el éxito de las restricciones de las contraseñas, pues gracias a estas medifas han logrado incrementar los ingresos con nuevas suscripciones, aunque el reto es mantener constante este aumento.
HBO Max sumó 3.5 millones de nuevos usuarios en el mundo al cierre del 2025, para alcanzar un total de 131.6 millones.