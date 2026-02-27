Publicidad

Tecnología

HBO Max intensificará pelea para frenar el uso de cuentas compartidas

HBO Max sumó 3.5 millones de nuevos usuarios en el mundo la cierre del 2025, para alcanzar un total de 131.6 millones.
vie 27 febrero 2026 11:00 AM
HBO intensificará su plan contra las cuentas compartidas; cuánto cuestan sus planes
HBO Max mantiene sus planes de crecimiento global este 2026. (bymuratdeniz/Getty Images)

HBO Max anunció este jueves que que ese año reforzará las medidas para frenar el uso de cuentas compartidas en donde tiene presencia. Medios como The Verge, The Wrap y Europa Press informaron que la compañía destacó el éxito de las restricciones de las contraseñas, pues gracias a estas medifas han logrado incrementar los ingresos con nuevas suscripciones, aunque el reto es mantener constante este aumento.

HBO Max sumó 3.5 millones de nuevos usuarios en el mundo al cierre del 2025, para alcanzar un total de 131.6 millones.

La empresa estaría implementando estrategias similares a las que tiene en el mercado estadounidense para frenar las cuentas compartidas, de acuerdo a JB Perette, director de streaming de Warner Bros Discovery, en una conferencia para hablar de los resultados trimestrales de la compañía.

La empresa no dio más de detalles de las medidas que aplicará ni en qué países comenzará con la restricción de acceso a las cuentas compartidas.

Statista señala que a nivel global el promedio de adquisición de streaming bajó de 4.2 a 4.1 plataformas por hogar, marcando por primera vez desde la pandemia, la contracción del mercado de la industria del video bajo demanda.

El problema de la infidelidad

Casey Bloys, CEO de contenido en HBO y HBO Max, admitió recientemente a Expansión que un problema que enfrentan es el hecho de que los suscriptores entran, ven algo y posteriormente cancelan su suscripción, es decir, no son fieles.

“La facilidad con la que los suscriptores pueden entrar, ver algo y cancelar nos pone ante un problema estructural”, señaló Bloys en una entrevista en exclusiva con Expansión.

La flexibilidad que hizo crecer a la industria ahora se volvió su talón de Aquiles. La consultora, Nielsen destacó que desde agosto de este año, los estadounidenses tienen entre siete u ocho servicios, provocando que las plataformas compitan al mismo tiempo y sea más complejo retener e incrementar la cartera de clientes, cuyo efecto es replicado a nivel global.

Precio de HBO Max en México

Al cierre de febrero, el plan básico de HBO Max tiene un precio de 119 pesos mensuales. El paquete estándar vale 179 pesos, mientras que la suscripción paltino cuesta 239 pesos al mes.

HBO Max HBO

