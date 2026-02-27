HBO intensificará su plan contra las cuentas compartidas; cuánto cuestan sus planes

El problema de la infidelidad

Casey Bloys, CEO de contenido en HBO y HBO Max, admitió recientemente a Expansión que un problema que enfrentan es el hecho de que los suscriptores entran, ven algo y posteriormente cancelan su suscripción, es decir, no son fieles.

“La facilidad con la que los suscriptores pueden entrar, ver algo y cancelar nos pone ante un problema estructural”, señaló Bloys en una entrevista en exclusiva con Expansión.

La flexibilidad que hizo crecer a la industria ahora se volvió su talón de Aquiles. La consultora, Nielsen destacó que desde agosto de este año, los estadounidenses tienen entre siete u ocho servicios, provocando que las plataformas compitan al mismo tiempo y sea más complejo retener e incrementar la cartera de clientes, cuyo efecto es replicado a nivel global.

Precio de HBO Max en México

Al cierre de febrero, el plan básico de HBO Max tiene un precio de 119 pesos mensuales. El paquete estándar vale 179 pesos, mientras que la suscripción paltino cuesta 239 pesos al mes.