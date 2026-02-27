Cuervo duplica sus ganancias en medio de un menor consumo de tequila

“2025 fue un año desafiante para la industria global de espirituosos, en un entorno marcado por presiones macroeconómicas y cambios en las tendencias de consumo. Durante este periodo, hemos mantenido y fortalecido nuestra posición en el mercado mediante ejecución disciplinada, mientras protegemos nuestra rentabilidad y salud financiera. De cara a 2026, nos centraremos en fortalecer nuestro liderazgo en el tequila mientras navegamos la continua volatilidad en la industria", dijo la administración de Becle en su estado financiero.

En el año, las ventas netas de la empresa disminuyeron 2% a 43,087 millones de pesos en comparación con 2024. En Estados Unidos y Canadá, las ventas netas se redujeron 3.8%, en México, las ventas netas disminuyeron 1.1%, desempeño que fue parcialmente compensado por un incremento de 2.5% en la región del Resto del Mundo (“RoW”) respecto al año anterior.

El volumen total disminuyó 4.4% a 24.3 millones de cajas de nueve litros. En Estados Unidos y Canadá, el volumen se redujo 7.1% año contra año, por la caída de un dígito alto en la categoría de bebidas listas para beber (RTD, por sus siglas en inglés), donde la saturación del mercado y la competencia de presentaciones en formatos más pequeños representaron desafíos. Por su parte, México registró una disminución de 1.4% en volumen durante el año. En la región RoW, el volumen creció 0.3% respecto al año anterior, compensando parcialmente las disminuciones en Norteamérica.

Las ventas netas del tequila Jose Cuervo disminuyeron 3.7% en comparación con 2024, en contraste, Otros Tequilas crecieron 1.2% año contra año. Las marcas de Otros Espirituosos disminuyeron 4.8% frente al año anterior. La categoría de Bebidas No-alcohólicas y Otros registró una contracción de 6.2% respecto a 2024. Por su parte, la categoría RTD tuvo una disminución de 0.3% frente al año previo.