Ocesa cancela concierto de Kali Uchis e Ikea cierra hasta nuevo aviso por violencia tras muerte del Mencho

A la par, OCESA canceló el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis, programado para hoy en el Auditorio Telmex “por causas agenda a la artista”.

La productora adelantó que los fans que adquirieron boletos con sus tarjetas de crédito y débito verán reflejado el reembolso de forma automática, y quienes compraron sus boletos en taquilla podrán solicitar el reembolso en el punto de venta donde lo adquirieron en próximos días.

La cadena de cafeterías Bisquets Obregón también se sumó a la suspensión de operaciones, derivado de la situación relacionada con la detención del capo. En un comunicado, la empresa informó que las sucursales cerrada son La Huerta, en Morelos; Centro, en León; Avenida Juárez en Puebla y Playa del Carmen, en Quintana Roo.

‪La cadena de gimnasios Smart Fit se suma a la suspensión de actividades en sus sucursales que se encuentran en Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato.‬

Escalan los enfrentamientos

En redes sociales usuarios han compartido videos de negocios afectados por los enfrentamientos que se generaron por el operativo de seguridad, entre ellos el incendio de la tienda Costco en Puerto Vallarta, Jalisco.

Los conatos de violencia se extienden a otras ciudades, donde se reportan incendios provocados en tiendas de la cadena Oxxo, en Silao, Guanajuato.

Hasta el momento, ni Oxxo u otras cadenas de autoservicio o departamentales no han realizado declaraciones respecto a las posibles afectaciones en Guadalajara u otras ciudades.