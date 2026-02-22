Publicidad

Cancelan vuelos en aeropuerto de Puerto Vallarta: Guadalajara en "psicosis"

Aunque el aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional, las aerolíneas optaron por suspender sus vuelos en la terminal.
dom 22 febrero 2026 01:05 PM
Aeropuerto de Guadalajara hoy: aerolíneas operan con normalidad tras muerte del Mencho en Jalisco
La guarda Nacional y el Ejército se encuentran resguardando las intalaciones del aeropuerto tras el abatimiento de 'El Mnecho'. (Foto: Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , durante un operativo realizado en Jalisco, aerolíneas como Volaris y Viva han decidido cancelar sus vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta , mientras que en el de Guadalajara, los pasajeros han presentado momentos de "psicosis" por la violencia suscitada este domingo, de acuerdo con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Aunque el aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las aerolíneas optaron por suspender todos sus vuelos internacionales y cancelar la mayoría de los nacionales.

Al momento se reportan bloqueos y cierres en las vialidades principales alrededor de los aeropuertos de Puerto Vallarta, Bajío, Reynosa y Guadalajara. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana reporta 21 bloqueos activos en Jalisco.

La terminal aérea de la capital jaliscience se encuentra bajo protección de los elementos de la GN y Sedena, como parte de las acciones de coordinación permanente de las autoridades federales.

GAP señaló que hasta el momento, el aeropuerto de Guadalajara opera sin cancelaciones ni afectaciones, de tal manera que, las situaciones registradas en diversas zonas del estado "no impactan en la operación interna de la terminal", aunque los pasajeros ya han resentido la problemática actual.

"La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos", aseveró la empresa.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, (IATA) explicó en redes sociales que en la carretera a Chapala es posible que haya alteraciones de tráfico por el evento de seguridad, por lo que se pide salir “con tiempo extra para asegurar la llegada puntual a los vuelos”.

“Pedimos estar atentos a cualquier actualización”, señala la publicación en X.

Viva añadió que "pensando siempre en la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación" ha habilitado una serie de herramientas para el cambio de fecha de los vuelos programados sin costo para destinos afectados.

Activan protocolo de monitoreo

El turismo también ha tomado precauciones. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial con las cámaras de comercio y autoridades, derivado de los bloqueos carreteros y hechos de violencia en distintos puntos de Jalisco, así como reportes preliminares en Michoacán y otras entidades con conectividad regional.

matan-al-mencho-en-vivo.jpg
México

Muere el Mecho, últimas noticias: abaten a Nemesio Oseguera y se desata caos en Jalisco y estados

La Confederación mantiene comunicación permanente con las Cámaras de comercio locales y autoridades estatales para dar seguimiento puntual a la situación.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y Cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.

