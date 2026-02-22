La terminal aérea de la capital jaliscience se encuentra bajo protección de los elementos de la GN y Sedena, como parte de las acciones de coordinación permanente de las autoridades federales.

GAP señaló que hasta el momento, el aeropuerto de Guadalajara opera sin cancelaciones ni afectaciones, de tal manera que, las situaciones registradas en diversas zonas del estado "no impactan en la operación interna de la terminal", aunque los pasajeros ya han resentido la problemática actual.

"La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos", aseveró la empresa.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, (IATA) explicó en redes sociales que en la carretera a Chapala es posible que haya alteraciones de tráfico por el evento de seguridad, por lo que se pide salir “con tiempo extra para asegurar la llegada puntual a los vuelos”.

“Pedimos estar atentos a cualquier actualización”, señala la publicación en X.

Viva añadió que "pensando siempre en la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación" ha habilitado una serie de herramientas para el cambio de fecha de los vuelos programados sin costo para destinos afectados.

