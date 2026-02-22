Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , durante un operativo realizado en Jalisco, aerolíneas como Volaris y Viva han decidido cancelar sus vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta , mientras que en el de Guadalajara, los pasajeros han presentado momentos de "psicosis" por la violencia suscitada este domingo, de acuerdo con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Aunque el aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las aerolíneas optaron por suspender todos sus vuelos internacionales y cancelar la mayoría de los nacionales.
Al momento se reportan bloqueos y cierres en las vialidades principales alrededor de los aeropuertos de Puerto Vallarta, Bajío, Reynosa y Guadalajara. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana reporta 21 bloqueos activos en Jalisco.