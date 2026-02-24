Aerolíneas reactivan operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, anuncia GAP

GAP aclaró que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones.

"Ambas terminales se mantienen como espacios seguros para pasajeros, colaboradores y usuarios, al contar con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional (GN), que ha mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad en las instalaciones", dijo la compañía.

GAP reiteró su compromiso con la seguridad.

Volaris y Viva eran algunas de las empresas que cancelarorn sus vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. La primera reportó que las operaciones se han reanudado de manera paulatina y que los viajeros pueden ir verificando en este enlace. El mismo proceso ofrece Viva a sus viajeros en este enlace.

Aeroméxico también tuvo afectaciones en las terminales de Manzanillo y Tepic. De igual manera, puso a disposición el siguiente enlac e para sus usuarios.

#VolarisInforma ⚠️ Aeropuerto #PVR #GDL

Mantente al tanto del estatus de tu vuelo desde y hacia Puerto Vallarta y Guadalajara.

👉 Consulta información relacionada desde el siguiente enlace: https://t.co/xsU6q9WffC

✈️ Gestiona tu reserva de forma rápida y sencilla aquí👉… pic.twitter.com/mPsIH30pFu — Volaris (@viajaVolaris) February 23, 2026

#VivaInforma #AvisoImportante ⚠️



Entérate del estatus de tu vuelo aquí: https://t.co/XYD0VXNFUH



Consulta información adicional acerca de nuestra política de Flex-SÍ-bilidad desde el siguiente enlace: https://t.co/LyVJPgfI5f



Gestiona tu reserva: https://t.co/RwjQwnHxNj pic.twitter.com/K393aysmyr — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) February 24, 2026

Aeroméxico@Aeromexico

Consulta nuestra política de protección: https://t.co/QuVhMPuRTv



Consulta el estatus de tu vuelo:https://t.co/Igttd9yb2R



Si deseas realizar algún cambio en tu itinerario ingresa a: https://t.co/QuVhMPuRTv pic.twitter.com/WPGzK4l69p — Aeroméxico (@Aeromexico) February 23, 2026

Regreso a las actividades

El anuncio de GAP va en línea con la reanudación de las actividades escolares en Jalisco, las cuales están programadas para este miércoles 25 de febrero.

'El Código Rojo que activamos el día de ayer (domingo) nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo'', dijo el gobernador Pablo Lemus la noche del lunes.

Señaló que, en acuerdo con organismos empresariales, las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de este martes.

''Para esto, será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con normalidad'', dijo el funcionario.

Jalisco y otras entidades del país se vieron afectadas por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero en el municipio de Tapalpa.

La presidenta Claudia Sheinbuam afirmó este lunes que “ya hay más tranquilidad” tras el acumulado de 252 narcobloqueos que impactaron 20 entidades de México.

“Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México y así se está haciendo, el día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación, entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, aseguró durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.