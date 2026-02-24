SAT retoma operaciones en oficinas y módulos, excepto en Puerto Vallarta; esto pasará con las citas

Este martes 24 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retoma operaciones y atención a contribuyentes en 167 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST), pero mantiene cerrado el módulo de Puerto Vallarta, Jalisco.

“Las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención”, detalló la institución en un comunicado.

El lunes pasado el SAT no abrió ni atendió contribuyentes en 20 oficinas y módulos ubicados en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, a causa de la escalada de violencia que derivó tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).