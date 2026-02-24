Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

El SAT retoma operaciones en oficinas y módulos, excepto en Puerto Vallarta

Los contribuyentes que tengan agendada cita en el módulo del destino turístico podrán reagendarla en cuanto se reanude la atención.
mar 24 febrero 2026 12:26 PM
SAT retoma operaciones en oficinas y módulos, excepto en Puerto Vallarta; esto pasará con las citas
Para cualquier duda o aclaración los contribuyentes pueden comunicarse a MarcaSAT al número 55 627 22 728, o al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

Este martes 24 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retoma operaciones y atención a contribuyentes en 167 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST), pero mantiene cerrado el módulo de Puerto Vallarta, Jalisco.

“Las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención”, detalló la institución en un comunicado.

El lunes pasado el SAT no abrió ni atendió contribuyentes en 20 oficinas y módulos ubicados en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, a causa de la escalada de violencia que derivó tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Publicidad

El SAT invitó a los contribuyentes mantenerse informados a través de medios oficiales:

  • Portal del SAT: sat.gob.mx
  • Comunicados de Prensa
  • Facebook: SAT México
  • X: @SATMX
  • Instagram: satmx
  • YouTube: @satmx
  • Tiktok: @sat_mx

Resaltó que para cualquier duda o aclaración los contribuyentes pueden comunicarse a MarcaSAT al número 55 627 22 728, o al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx , para recibir asesoría.

Publicidad

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad