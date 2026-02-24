La industria textil de México quiere revertir su caída y el Plan México es su oportunidad de oro

La oportunidad con el T-MEC
La Canaintex ve un panorama favorable para la industria. Desde su perspectiva, los ajustes en la política comercial, con un mayor control a importaciones provenientes de China y la aplicación de aranceles a los países con los que México no tiene un acuerdo comercial, abren una ventana para la recuperación.
Rafael Zaga comenta que, con esta nueva nomenclatura comercial y de cara al T-MEC, la industria nacional tiene como ventaja competitiva su integración ya que, a diferencia de otras industrias manufactureras, la textil es la de mayor contenido nacional en sus exportaciones de productos como
toallas, sábanas, playeras y jeans.
La cadena productiva inicia con la siembra de algodón, principalmente en Chihuahua, continúa con la producción de fibras sintéticas como poliéster y nylon, pasa por hilado, tejido, teñido y acabado, y termina con la confección. “Cuando una prenda lleva la etiqueta ‘Hecho en México’, detrás hay una cadena que impacta desde el campo hasta la industria”, declara.
Con la revisión del T-MEC, bajo la regla de origen que considera los componentes del hilo en adelante, los productos textiles que cumplan con contenido regional pueden ingresar al mercado estadounidense con 0% de arancel, una ventaja competitiva frente al endurecimiento comercial de Estados Unidos con China.
Además, la relación es bidireccional. Cerca de 53% de las exportaciones textiles de Estados Unidos se dirigen a la región del T-MEC, siendo México su principal socio. El sector no sólo exporta prendas terminadas, también importa insumos estadounidenses, lo que refuerza la integración regional.
El representante de la industria textil y de la confección considera que para cerrar la pinza y que las marcas de Estados Unidos vean a México como opción para manufacturar sus prendas, es relevante la certidumbre respecto al acuerdo comercial.
“Esperamos que esta revisión salga lo más pronto posible para que ahora sí las marcas tengan la certeza de que México es el país que está en una mejor posicionado contra todo el mundo, con un arancel 0% cumpliendo las reglas en las reglas de origen”, declara.