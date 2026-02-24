Publicidad

Textileros ven en el Plan México el hilo para recuperar 20% de su valor

El sector apuesta por sustituir importaciones asiáticas, elevar el contenido regional y aprovechar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer su integración productiva.
mar 24 febrero 2026 05:55 AM
La industria textil de México quiere revertir su caída y el Plan México es su oportunidad de oro
La industria textil nacional busca revertir la pérdida de valor con el Plan México. (Foto: nimis69/Getty Images/iStockphoto)

La industria textil mexicana busca revertir el decremento de su valor tras años de presión generada por importaciones asiáticas y un menor dinamismo interno. Ahora, el sector ve una oportunidad para apalancarse del Plan México como eje estratégico para recuperar terreno e impulsar su capacidad productiva.

En línea con esta estrategia, la industria apuesta por la sustitución de importaciones, el fortalecimiento del contenido regional y una mayor integración productiva como palancas para impulsar el crecimiento, con el Plan México como eje de acción para capitalizar oportunidades de exportación en la antesala de la revisión del T-MEC.

El valor del sector textil está a la baja. Entre 2015 y 2023, el PIB de la industria textil y de la confección cayó 20%, al pasar de 119,607 millones de pesos a 95,050 millones de pesos, según los últimos datos publicados por el Inegi sobre la industria, cuyas mediciones ahora se integran al sector manufacturero.

Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), señala que el sector acumula 15 trimestres consecutivos de caída en el PIB manufacturero, del que forma parte el sector. Sin embargo, confía en que los ajustes en la política comercial, con un mayor control a importaciones provenientes de China y la aplicación de aranceles, abran una ventana para la recuperación.

El siguiente paso es acelerar la sustitución de importaciones con producción nacional. Bajo el Plan México, la industria busca capitalizar su integración, desde la producción de fibra hasta la confección, para incrementar el contenido local, generar empleo y fortalecer su posición dentro de la manufactura nacional.

“Estamos totalmente alineados con el Plan México, estamos trabajando muy de la mano con esta administración y la presidenta porque podemos sustituir importaciones", dice. "Estamos ávidos y hambrientos de más negocio y de recuperar el terreno perdido", añade.

Una de las grandes problemáticas que la industria señala es la competencia de los productos asiáticos. Las cámaras empresariales de diferentes industrias han puesto sobre la mesa la afectación derivada de la entrada de productos chinos a que no pagan arancel, hecho que califican como competencia desleal.

Pese al retroceso en el PIB del sector, el músculo exportador se mantiene. En 2025, la industria exportó alrededor de 7,500 millones de dólares, con más de 80% dirigido a Estados Unidos. México se sostiene como cuarto exportador mundial de textiles y séptimo proveedor de confección al mercado estadounidense, de acuerdo con datos que compartió el presidente de Canaintex.

La oportunidad con el T-MEC

La Canaintex ve un panorama favorable para la industria. Desde su perspectiva, los ajustes en la política comercial, con un mayor control a importaciones provenientes de China y la aplicación de aranceles a los países con los que México no tiene un acuerdo comercial, abren una ventana para la recuperación.

Rafael Zaga comenta que, con esta nueva nomenclatura comercial y de cara al T-MEC, la industria nacional tiene como ventaja competitiva su integración ya que, a diferencia de otras industrias manufactureras, la textil es la de mayor contenido nacional en sus exportaciones de productos como
toallas, sábanas, playeras y jeans.

La cadena productiva inicia con la siembra de algodón, principalmente en Chihuahua, continúa con la producción de fibras sintéticas como poliéster y nylon, pasa por hilado, tejido, teñido y acabado, y termina con la confección. “Cuando una prenda lleva la etiqueta ‘Hecho en México’, detrás hay una cadena que impacta desde el campo hasta la industria”, declara.

Con la revisión del T-MEC, bajo la regla de origen que considera los componentes del hilo en adelante, los productos textiles que cumplan con contenido regional pueden ingresar al mercado estadounidense con 0% de arancel, una ventaja competitiva frente al endurecimiento comercial de Estados Unidos con China.

Además, la relación es bidireccional. Cerca de 53% de las exportaciones textiles de Estados Unidos se dirigen a la región del T-MEC, siendo México su principal socio. El sector no sólo exporta prendas terminadas, también importa insumos estadounidenses, lo que refuerza la integración regional.

El representante de la industria textil y de la confección considera que para cerrar la pinza y que las marcas de Estados Unidos vean a México como opción para manufacturar sus prendas, es relevante la certidumbre respecto al acuerdo comercial.

“Esperamos que esta revisión salga lo más pronto posible para que ahora sí las marcas tengan la certeza de que México es el país que está en una mejor posicionado contra todo el mundo, con un arancel 0% cumpliendo las reglas en las reglas de origen”, declara.

