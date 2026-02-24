La industria textil de México quiere revertir su caída y el Plan México es su oportunidad de oro

El valor del sector textil está a la baja. Entre 2015 y 2023, el PIB de la industria textil y de la confección cayó 20%, al pasar de 119,607 millones de pesos a 95,050 millones de pesos, según los últimos datos publicados por el Inegi sobre la industria, cuyas mediciones ahora se integran al sector manufacturero.

Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), señala que el sector acumula 15 trimestres consecutivos de caída en el PIB manufacturero, del que forma parte el sector. Sin embargo, confía en que los ajustes en la política comercial, con un mayor control a importaciones provenientes de China y la aplicación de aranceles, abran una ventana para la recuperación.

El siguiente paso es acelerar la sustitución de importaciones con producción nacional. Bajo el Plan México, la industria busca capitalizar su integración, desde la producción de fibra hasta la confección, para incrementar el contenido local, generar empleo y fortalecer su posición dentro de la manufactura nacional.

“Estamos totalmente alineados con el Plan México, estamos trabajando muy de la mano con esta administración y la presidenta porque podemos sustituir importaciones", dice. "Estamos ávidos y hambrientos de más negocio y de recuperar el terreno perdido", añade.

Una de las grandes problemáticas que la industria señala es la competencia de los productos asiáticos. Las cámaras empresariales de diferentes industrias han puesto sobre la mesa la afectación derivada de la entrada de productos chinos a que no pagan arancel, hecho que califican como competencia desleal.

Pese al retroceso en el PIB del sector, el músculo exportador se mantiene. En 2025, la industria exportó alrededor de 7,500 millones de dólares, con más de 80% dirigido a Estados Unidos. México se sostiene como cuarto exportador mundial de textiles y séptimo proveedor de confección al mercado estadounidense, de acuerdo con datos que compartió el presidente de Canaintex.