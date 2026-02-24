Captura de “El Mencho” se logró por una visita de su pareja

También comentan otros temas relevantes del día:

- Gobierno asegura que detención de “El Mencho” estuvo a cargo de México; EU solo aportó información

- Se fugaron 23 reos del penal de Puerto Vallarta durante jornada violenta

- Ebrard ve mejores perspectivas económicas y comerciales tras abatimiento de “El Mencho”

- Citi vende 24% de Banamex a inversionistas privados; incluyen Chubb y Sura

- Con 100,000 canciones nuevas al día, ganar en Spotify es imposible

- Veradat, el sistema para prevenir casos de lavado, ya tiene seis bancos operando

