Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista te cuentan que una visita de la pareja sentimental de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fue la clave para localizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco.
Captura de “El Mencho” se logró por una visita de su pareja
Las autoridades mexicanas implementaron un operativo que culminó con la captura y la muerte de Nemesio Oseguera. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 24 febrero 2026 06:38 AM
También comentan otros temas relevantes del día:
- Gobierno asegura que detención de “El Mencho” estuvo a cargo de México; EU solo aportó información
- Se fugaron 23 reos del penal de Puerto Vallarta durante jornada violenta
- Ebrard ve mejores perspectivas económicas y comerciales tras abatimiento de “El Mencho”
- Citi vende 24% de Banamex a inversionistas privados; incluyen Chubb y Sura
- Con 100,000 canciones nuevas al día, ganar en Spotify es imposible
- Veradat, el sistema para prevenir casos de lavado, ya tiene seis bancos operando
