ASF detecta que CFE Telecom compró 100,000 eSIM; 72% siguen sin usarse

La auditoría señala que la empresa adquirió los chips sin estudio de mercado ni pruebas técnicas que justificaran la demanda, en un contrato por hasta 3.2 millones de pesos.
jue 26 febrero 2026 07:45 AM
CFE Telecom compro e-SIM que no vendió
CFE Telecomunicaciones no integró un estudio de mercado que demostrara y justificara la necesidad de adquirir esta tecnología ni el impacto que traería para la población objetivo.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) fue eliminada el año pasado tras la reforma constitucional que transformó a las empresas productivas del Estado en entidades públicas. A partir de entonces, el plan de conectividad quedó a cargo directamente de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, la filial tuvo que aclarar observaciones relacionadas con sus contratos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades técnicas en el contrato celebrado entre CFE Telecomunicaciones y la empresa MKT Shares Trading, S.A. de C.V, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por un valor mínimo de 1.6 millones de pesos y uno máximo de 3.2 millones.

El acuerdo tenía como objetivo la adquisición de 100,000 tarjetas e-SIM para ofrecer servicios de telefonía móvil. Estos chips digitales permiten activar conectividad sin necesidad de una SIM física y facilitan el acceso a redes en distintos países, por lo que suelen ser utilizados por turistas que buscan mantenerse conectados sin contratar un número adicional con otra compañía.

Dentro de las características técnicas del contrato, del cual Expansión tiene copia, la estatal pidió que las e-SIM fueran compatibles con las redes de generaciones 2, 3 y 4G, así como funcionales de la banda de espectro de 700 MHz, es decir, la banda que utiliza Altán Redes, ya que CFE Telecomunicaciones se apoya en la Red Compartida para habilitar servicios de conectividad.

Pero la Auditoría evidenció que en el contrato CFE Telecomunicaciones no integró un estudio de mercado que demostrara y justificara la necesidad de adquirir esta tecnología ni el impacto que traería para la población objetivo. Tampoco acreditó el análisis que determinara la cantidad de tarjetas virtuales requeridas.

Según el informe, el proyecto de conectividad, ahora bajo la responsabilidad de Brenda Escobar en un área adscrita a la CFE, buscó justificar la adquisición mediante la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. Pero el reporte citado fue publicado un año después de la firma del contrato.

La ENDUTIH mide el acceso a servicios de conectividad, el equipamiento y el uso de tecnologías digitales, pero no incluye estadísticas específicas sobre la adopción de e-SIM, con lo cual CFE Telecomunicaciones no pudo sustentar técnicamente la compra de esa tecnología y evaluar su pertinencia para la población objetivo del programa estatal.

La ASF también detectó que CFE Telecomunicaciones no comprobó el cumplimiento de la garantía de mantenimiento y el soporte técnico de las e-SIM, ni documentó las pruebas técnicas para la verificación del funcionamiento de las tarjetas.

“No examinaron la información del mercado de servicios en telecomunicaciones en relación con los objetivos del programa institucional, incumpliendo el Plan de Negocios 2022-2026 de la empresa” destacó la entidad fiscalizadora en su informe.

Se quedaron en el stock

El objetivo de CFE Telecomunicaciones es brindar cobertura y servicios en áreas en donde no operan los grandes operadores de telecomunicaciones, como Telcel y AT&T.

Jesús Romo, analista de la consultora Global Data y experto en telecomunicaciones, aseguró que más allá de justificar la compra de insumos de las e-SIM, la empresa debe transparentar si las adquisiciones están alineadas con las metas de cobertura y adopción del programa. La clave, señala el analista, es evaluar si el número de chips virtuales responde a una demanda real de creciente o si ocurre en un escenario de desaceleración.

En 2024, CFE Telecomunicaciones experimentó un crecimiento en usuarios llegando casi a los 3 millones, pero hacia finales del año pasado, el ritmo cambió hacia la baja, por lo que se estima que la estatal cuenta con menos de 2 millones de clientes.

La desaparición de la subsidiaria, absorbida por un área de la CFE, provocó cambios estructurales y financieros que se tradujeron en retrasos en el despliegue de su red e impagos con proveedores.

“Es necesario conocer las racionalidad de esa compra y más porque se vienen tiempos electores y es delicado tener inventario (de SIMs) si la lógica de demanda está a la baja o cuál fue el sustento para comprar ese número de tarjetas”, advirtió Romo.

La Auditoría también evidenció que de las 100,000 chips virtuales adquiridas, 72,192, equivalentes al 72.2% no fueron comercializadas ni asignadas cuando la autoridad realizó el informe. Mientras que las 27,808 la entidad no especificó si fueron vendidas o esparcidas.

Expansión solicitó información a CFE Telecomunicaciones sobre si las e-SIM forman parte del plan, así como la comercialización de las tarjetas pero no emitió comentarios hasta la publicación del texto.

Las empresas ganadoras de CFE Telecom

MKT Shares Trading, S.A. de C.V. fue la empresa encargada de proveer las tarjetas SIM virtuales para CFE Telecomunicaciones, pero no es la primera vez que obtiene contratos con la estatal que registran irregularidades.

Hace tres años, Expansión reportó un convenio similar al que ahora señaló la Auditoría, en el que la empresa entregó 200,000 eSIM por un monto de hasta 2.7 millones de pesos. En esa ocasión, llamó la atención que no existieran registros claros sobre la constitución de la compañía, lo que llevó a considerarla como una posible fachada de empresa fantasma.

En el contrato de 2023, MKT Shares Trading no proporcionó su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a pesar de que las bases del concurso indicaban que omitir esta información era motivo para desechar la propuesta. El RFC es esencial para conocer el estado legal de una compañía. En ese momento, Expansión buscó el RFC en fuentes oficiales, pero no logró encontrarlo.

Además, este medio también revisó el Registro Público de Comercio (RPC Siger) y el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), bases que integran información sobre empresas y comercios, y en ninguna apareció registro de MKT Shares Trading, S.A. de C.V. Sin embargo, en esta ocasión el SIGER sí reportó información sobre la empresa. Y por primera vez CFE Telecomunicaciones indicó en el contrato de 2024 que la compañía había compartido su RFC, el cual fue verificado por este medio.

CFE Telecomunicaciones a largo de los últimos tres año otorgó contratos a compañías fantasmas. Esto pasó también con SBM Reve que se llevó una partida máxima de 72,000 pesos por entregar material para el empaque de routers WiFi portátil y de cuya empresa Expansión tampoco encontró información.

La revisión de CFE Telecomunicaciones evidencia una serie de inconsistencias que van desde la falta de estudios de mercado y pruebas técnicas, hasta la adquisición de eSIM que permanecen sin asignar, pasando por contratos otorgados a empresas con historial irregular o con información legal incompleta.

Aunque el objetivo del programa es ampliar la conectividad en zonas desatendidas, la combinación de compras sin sustento técnico, retrasos en la red y opacidad en la ejecución plantea dudas sobre la eficiencia del proyecto y la transparencia de la estatal.

