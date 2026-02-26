En 2024, CFE Telecomunicaciones experimentó un crecimiento en usuarios llegando casi a los 3 millones, pero hacia finales del año pasado, el ritmo cambió hacia la baja, por lo que se estima que la estatal cuenta con menos de 2 millones de clientes.
La desaparición de la subsidiaria, absorbida por un área de la CFE, provocó cambios estructurales y financieros que se tradujeron en retrasos en el despliegue de su red e impagos con proveedores.
“Es necesario conocer las racionalidad de esa compra y más porque se vienen tiempos electores y es delicado tener inventario (de SIMs) si la lógica de demanda está a la baja o cuál fue el sustento para comprar ese número de tarjetas”, advirtió Romo.
La Auditoría también evidenció que de las 100,000 chips virtuales adquiridas, 72,192, equivalentes al 72.2% no fueron comercializadas ni asignadas cuando la autoridad realizó el informe. Mientras que las 27,808 la entidad no especificó si fueron vendidas o esparcidas.
Expansión solicitó información a CFE Telecomunicaciones sobre si las e-SIM forman parte del plan, así como la comercialización de las tarjetas pero no emitió comentarios hasta la publicación del texto.
Las empresas ganadoras de CFE Telecom
MKT Shares Trading, S.A. de C.V. fue la empresa encargada de proveer las tarjetas SIM virtuales para CFE Telecomunicaciones, pero no es la primera vez que obtiene contratos con la estatal que registran irregularidades.
Hace tres años, Expansión reportó un convenio similar al que ahora señaló la Auditoría, en el que la empresa entregó 200,000 eSIM por un monto de hasta 2.7 millones de pesos. En esa ocasión, llamó la atención que no existieran registros claros sobre la constitución de la compañía, lo que llevó a considerarla como una posible fachada de empresa fantasma.