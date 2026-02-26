El acuerdo tenía como objetivo la adquisición de 100,000 tarjetas e-SIM para ofrecer servicios de telefonía móvil. Estos chips digitales permiten activar conectividad sin necesidad de una SIM física y facilitan el acceso a redes en distintos países, por lo que suelen ser utilizados por turistas que buscan mantenerse conectados sin contratar un número adicional con otra compañía.

Dentro de las características técnicas del contrato, del cual Expansión tiene copia, la estatal pidió que las e-SIM fueran compatibles con las redes de generaciones 2, 3 y 4G, así como funcionales de la banda de espectro de 700 MHz, es decir, la banda que utiliza Altán Redes, ya que CFE Telecomunicaciones se apoya en la Red Compartida para habilitar servicios de conectividad.

Pero la Auditoría evidenció que en el contrato CFE Telecomunicaciones no integró un estudio de mercado que demostrara y justificara la necesidad de adquirir esta tecnología ni el impacto que traería para la población objetivo. Tampoco acreditó el análisis que determinara la cantidad de tarjetas virtuales requeridas.

Según el informe, el proyecto de conectividad, ahora bajo la responsabilidad de Brenda Escobar en un área adscrita a la CFE, buscó justificar la adquisición mediante la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. Pero el reporte citado fue publicado un año después de la firma del contrato.