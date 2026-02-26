En cuanto a los ingresos anuales, la CFE alcanzó los 679,463 millones de pesos en 2025, los cuales fueron 1.8% mayor a los 667,244 millones de pesos del 2024 y fueron resultado del aumento en los ingresos por ventas de energía, venta de combustibles a terceros y por el servicio de transporte de energía.

Otro factor que benefició a la compañía fue la fluctuación cambiaria. “Al cierre de diciembre de 2025 la paridad fue de 17.97 pesos por dólar en comparación al cierre de diciembre 2024 que fue de 20.27. En estos meses el tipo de cambio ha generado un efecto favorable por fluctuación cambiaria de 113,984 millones de pesos”, expuso la Comisión.

En cuanto a los resultados al cuarto trimestre de 2025, la empresa registró una utilidad por 13,925 millones de pesos, cuando el mismo periodo de 2025 se habían perdido 185,787 millones de pesos.

En ese mismo periodo de octubre a diciembre de 2025, los ingresos alcanzaron los 155,464 millones de pesos, una disminución del 5.4% respecto al mismo lapso de 2024; lo anterior como resultado de un incremento en sus costos de ventas por 7.7%.