CFE alcanza utilidad de 139,032 millones de pesos en 2025

De acuerdo con su reporte financiero, la estatal logró revertir las pérdidas financieras que registró en 2024.
jue 26 febrero 2026 02:05 PM
La empresa registró mejoras en su operación que le ayudaron a revertir las pérdidas. (Expansión)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró revertir las pérdidas financieras que tuvo en 2024 y regresó a las utilidades por 139,032 millones de pesos al cierre del año pasado.

De acuerdo con su reporte financiero entregado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que está a cargo de Emilia Calleja, logró tener una mejor operación el año pasado, pues en 2024 la eléctrica cerró el año con pérdidas por 271,574 millones de pesos.

En cuanto a los ingresos anuales, la CFE alcanzó los 679,463 millones de pesos en 2025, los cuales fueron 1.8% mayor a los 667,244 millones de pesos del 2024 y fueron resultado del aumento en los ingresos por ventas de energía, venta de combustibles a terceros y por el servicio de transporte de energía.

Otro factor que benefició a la compañía fue la fluctuación cambiaria. “Al cierre de diciembre de 2025 la paridad fue de 17.97 pesos por dólar en comparación al cierre de diciembre 2024 que fue de 20.27. En estos meses el tipo de cambio ha generado un efecto favorable por fluctuación cambiaria de 113,984 millones de pesos”, expuso la Comisión.

En cuanto a los resultados al cuarto trimestre de 2025, la empresa registró una utilidad por 13,925 millones de pesos, cuando el mismo periodo de 2025 se habían perdido 185,787 millones de pesos.

En ese mismo periodo de octubre a diciembre de 2025, los ingresos alcanzaron los 155,464 millones de pesos, una disminución del 5.4% respecto al mismo lapso de 2024; lo anterior como resultado de un incremento en sus costos de ventas por 7.7%.

Al cierre del cuarto trimestre de 2025 los costos de operación de la CFE también sumaron 564,791 millones de pesos, lo que significó un incremento de 54,585 millones, un 11% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este efecto se debe principalmente al incremento en los rubros de mantenimiento, materiales y servicios generales, precio de los combustibles en el transcurso de 2025, remuneraciones al personal y obligaciones laborales.

Los resultados negativos sustanciales que tuvo la CFE al cierre de 2024 fueron resultado de la volatilidad del tipo de cambio que jugó en contra, y el impacto por el cambio de régimen tributario, es decir, por el cambio legal a empresa pública del Estado; los cuales ha logrado ser revertidos a más de un año de que cambió la dirección general de la empresas con la nueva administración.

