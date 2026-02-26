¿Qué puedo deducir en mi declaración anual? Guía para que tus facturas reduzcan impuestos

¿Cómo funcionan las deducciones personales?

El SAT explica que las deducciones personales son gastos como consultas médicas, colegiaturas, seguros o pago de aportaciones a la Afore, que pueden restarse de los ingresos de la declaración anual.

Por ejemplo, “María”, es una persona asalariada gana 250,000 pesos en todo un año, cuyos ingresos fueron reportados al SAT a través de los recibos de nómina.

Durante el año fiscal, tuvo varios gastos que entran en el concepto de deducciones personales, de los cuales solicitó factura:

Dentista: 1,200 pesos

Consulta con médico especialista: 2,000 pesos

Colegiatura de su hija de primaria: 10,000 pesos

Si se suman estos gastos, da un total de 13,200 pesos. Entonces, al momento de realizar su declaración anual, la base que debe considerar para aplicar las tasas de ISR no serán 250,000 pesos, sino 236,800.

En síntesis, la ventaja de las deducciones personales es que reducen el monto final con el que el SAT hará el cálculo de cuántos impuestos se deben, lo que puede hacer menor el pago, o incluso generar un saldo a favor, debido a que parte de esos impuestos ya fueron retenidos en el año, y se hará una devolución de los recursos.

¿Qué gastos son deducibles?

Las bondades de las deducciones no aplican en cualquier gasto que realiza una persona, están sujetas a una selección establecida por el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (o Ley ISR).

En resumen, corresponden a los siguientes conceptos:

A) Gastos médicos y hospitalarios

Honorarios médicos

Tratamientos y consultas dentales

Servicios de psicología y nutrición

Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

Gastos hospitalarios

Medicinas incluidas en facturas de hospitalización

Análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis

Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación

Honorarios a personal de enfermería

Lentes ópticos graduados de hasta 2,500 pesos

B) Seguros



Primas de gastos médicos complementarios o independientes hasta 41,274 pesos en 2025

C) Colegiaturas

Preescolar: 14,200 pesos

Primaria: 12,900 pesos

Secundaria: 19,900 pesos

Profesional técnico: 17,100 pesos

Bachillerato o equivalente: 24,500 pesos

D) Transporte escolar obligatorio

E) Aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro, hasta un monto equivalente al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente

F) Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

G) Créditos hipotecarios con el sistema financiero, Infonavit, Fovissste, entre otros

H) Gastos funerarios que no excedan el valor de la UMA anual

I) Donativos, siempre que no sean superior a 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para el cálculo del ISR