En tanto, Arturo Carranza, experto en temas de energía, señaló que los temas de financiamiento son relevantes para los inversionistas, por lo que siempre debe tener especial atención en las condiciones contractuales bajo las que desarrollar proyectos, y ahí es donde el porcentaje de asociación que tendrán resulta relevante, pues podría complicar el interés de las empresas.

“Para poder empezar a explorar si se ve una oportunidad o no a los esquemas mixtos hay que analizar esa parte del porcentaje de participación de, al menos, el 54% de la CFE, dentro de ese porcentaje ¿qué va a ser responsabilidad de la CFE? También hay que ver si las regiones en las que se tiene interés de desarrollar un proyecto ya se tengan algunos estudios previos de factibilidad, de interconexión. Hay que definir bien el alcance de la sociedad tanto de la CFE como del privado”, aseveró.

Otro factor determinante que evaluarán los privados son los tiempos de construcción de las centrales, que según la titular de la Sener, Luz Elena González, se espera que los proyectos puedan concluir su construcción en un periodo de tres años.

“Nuestro objetivo es que estas nuevas centrales, estas nuevas plantas se construyan en los próximos 3 años y que estén en operación antes del 2030. Los lineamientos establecen la aportación de recursos, el control estratégico de los proyectos, la selección de los participantes, el proceso de desarrollo, las características de los contratos (...) De nuestra parte pueden estar seguros que contarán con todas las facilidades para agilizar el avance de estos productos y dar cumplimiento a las reglas y las condiciones establecidas, por eso estamos poniendo las reglas muy claras del juego”, aseguró la funcionaria.

Aunque la Sener ha iniciado un proceso acelerado para presentar interés y acreditar los requisitos necesarios, a fin de que la construcción arranque en noviembre de este año, los especialistas consideran que habrá que ver si esos plazos se cumplen, alineando las obligaciones del estado con las de los privados que mantengan un interés en los esquemas.

