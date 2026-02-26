Publicidad

Sheinbaum anuncia inversión de Coca-Cola Company por 6,000 mdd en México

El anuncio se informó tras la reunión de la mandataria con el director operativo de The Coca-Cola Company, Henrique Braun, en Palacio Nacional, pero no se precisó en qué rubros se aplicará la inyección de capital
jue 26 febrero 2026 06:48 PM
Juice and soda production factory
Bottling factory - Black juice or soft drink bottling line for processing and bottling juice into bottles. Selective focus. (Foto: DuxX/Getty Images/iStockphoto)

The Coca-Cola Company invertirá 6,000 millones de dólares en México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta oficial de X, sin ahondar los rubros en los que se inyectará el capital.

Sheinbaum realizó el anuncio tras reunirse con el director operativo de The Coca-Cola Company, Henrique Braun, en Palacio Nacional.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de 6,000 millones de dólares en nuestro país”, escribió la presidenta en su cuenta de la red social.

La mandataria destacó que el trofeo del Mundial de Fútbol 2026 llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y viajará a Guadalajara.

La presidenta destacó que se alcanzó récord en inversión extranjera directa, ya que en 2025 llegaron al país 40,871 millones de dólares; el crecimiento es de 10.8 por ciento anual. “Esto significa más confianza en nuestro país”, dijo.

Inversión con IEPS

The Coca-Cola Company no detalló en qué rubros se utilizará la inversión anunciada por la presidenta, que llega en medio de maniobras de la compañia para reducir el impacto del IEPS a bebidas con contenido calórico que entró en vigor este año.

Henrique Braun, CEO en llamada con analistas para comentar sus resultados del año pasado, adelantó que el plan consistirá en aplicar promociones y un mix de precios y paquetes. “Es una forma de mejorar cómo nos acercamos y tratamos a nuestros consumidores”, señaló. “En el pasado enfrentamos dificultades en diferentes mercados y el sistema logró superarlas con bases sólidas; es lo que hacemos en México”, declaró.

The Coca-Cola Company anunció en octubre la reformulación de sus productos para reducir el contenido calórico, con el objetivo de reducir en 30% el contenido calórico de sus bebidas. La medida comenzará por las presentaciones de mayor tamaño, priorizando las versiones familiares, con un plazo máximo de un año para cubrir todos los formatos.

