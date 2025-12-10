Por qué Polanco fue elegido para inaugurar la primera House of Coca‑Cola del mundo

La idea nació del deseo de acercar la marca al consumidor de forma permanente. La caravana navideña, Coke Studio o el Flow Fest funcionan como momentos de contacto, pero House of Coca-Cola busca ser un puente abierto todos los días.

Ramírez compartió que México fue el país elegido por el peso cultural que tiene la marca, por el vínculo histórico que cumple 100 años en 2026 y por la energía de una ciudad que adopta rápido lo nuevo. “Lo estamos utilizando como piloto”, afirmó.

Desde afuera el espacio parece una tienda, adentro es otra historia que mide 500 metros cuadrados. En la planta baja aparece una barra que funciona como corazón del concepto. Ahí se ofrecen bebidas que no existen en ningún otro punto de contacto de la compañía.

En la barra se podrán encontrar más de 20 bebidas distintas. (Cortesia)

La barra como punto de partida

El consumidor puede tomar Coca-Cola tal como se servía en 1886, pedir mezclas con recetas de otros países o descubrir las bebidas especiales que cambian cada mes. “El consumidor va a poder encontrar desde la forma clásica de tomar Coca-Cola cuando se inventó, así como bebidas del mundo y bebidas del mes”, mencionó Ramírez.

Sobre la variedad de bebidas, el equipo probó recetas durante más de un año, acompañados del centro de desarrollo y del área de Human Insights, con la intención de entender cómo consumen bebidas los mexicanos, qué buscan en un día frío, en una tarde de verano o en una fecha simbólica como Día de Muertos.

La carta reúne más de 20 bebidas distintas a lo largo del año, más cuatro recetas permanentes y una especial por temporalidad.

En la planta alta hay toda una experiencia de merchandising que funciona como laboratorio creativo. Allí hay playeras, vasos, sudaderas y piezas coleccionables que se renovarán con frecuencia, muchas con un toque mexicano que no aparece en las tiendas de Orlando o Las Vegas. El equipo cuidó que cada detalle surgiera de manos locales para que la casa reflejara la relación que México ha construido con Coca-Cola durante un siglo.

La casa también personaliza latas y botellas. El usuario puede imprimir su nombre o un mensaje corto, un gesto para mantener el sentimiento de pertenencia. Incluso el diseño interior está pensado para que las personas se queden. “Queremos que la gente sienta este espacio como su casa”, señaló el VP.

La casa Coca-Cola es un espacio con bebidas exclusivas y estética local que busca conectar desde la experiencia y no solo desde el producto. (Cortesía)

Experiencia antes que punto de venta

En el origen del proyecto hay marketing y hay una lectura clara del consumidor mexicano. La marca observó que el público quiere más que un producto; quiere experiencias, personalización y momentos que rompan la rutina. “Buscamos estar más cerca de la gente. Vamos a tener muchas activaciones a lo largo del año para que el consumidor pueda sentirse más conectado con la marca”.

La intención no es competir con el retail tradicional ni reemplazar puntos de venta. House of Coca-Cola responde a otra necesidad, una que mezcla curiosidad, cultura y nostalgia. La empresa quiere que las personas encuentren una razón para volver, desde una bebida del mes hasta una activación ligada a Navidad, al Mundial o a cualquier hito relevante.

A nivel de negocio, el proyecto funciona como una apuesta de largo plazo. La compañía evitó divulgar datos de inversión y retorno esperado, aunque reconoció que la idea es aprender y posteriormente evaluar si este modelo puede viajar a otros países.

También hay un objetivo interno. Coca-Cola quiere construir una experiencia que entregue el mismo nivel de cuidado que el consumidor percibe en otros puntos de contacto. Para eso creó un equipo especializado que combina personal con experiencia en barras, retail y hospitalidad. “Le hemos metido mucho corazón para asegurar que conecte con la gente”, reiteró Ramírez.

En cuanto a precios, la marca no tiene una expectativa de ticket promedio por persona, pero afirma que la estrategia contempló tener una oferta diversa de precio para que fuera accesible para todos e incluso que cualquier persona pueda entrar sin sentirse obligada a comprar. “Nos queremos asegurar que sea accesible para todo mundo”, afirmó Ramírez

La pregunta inevitable es por qué alguien visitaría este espacio en Polanco si puede encontrar una coca tradicional en cualquier tienda de la esquina. La respuesta descansa en la experiencia, pues la bebida común será la misma, pero lo que cambia es la posibilidad de probar combinaciones exclusivas, conocer productos que no llegan al mercado general y convivir en un espacio creado para celebrar la relación entre la marca y sus consumidores.