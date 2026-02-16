En este panorama, el reto es diversificar el portafolio hacia bebidas sin azúcar, presentaciones personales y categorías de mayor margen, además de optimizar costos en la cadena de suministro y logística en medio de una reducción de volumen, mientras se avanza en la colocación de envases retornables, como la botella universal que todas las embotelladoras de The Coca-Cola Company integraron en su portafolio después de la pandemia.
Esta botella de PET reciclado puede reutilizarse hasta 25 veces y se suma a los envases de vidrio, que presentan ahorros de un peso en presentaciones familiares y ganan espacio entre los consumidores que acostumbran acompañar sus comidas con la bebida.
“Nos centramos en nuestra estrategia tradicional, pero al mismo tiempo implementamos nuestras iniciativas digitales. Esto nos ayudará a mitigar el impacto de la elasticidad a medida que aumentamos los precios”, declaró Gutiérrez.
Impulso por el Mundial
Marisol Huerta señaló que un factor que podría compensar la debilidad en las ventas es la celebración del Mundial y el aniversario de Coca-Cola, el torneo se disputará en verano, en un contexto de posibles olas de calor, lo que podría incentivar el consumo de refrescos en el país.
Con estos factores, las refresqueras estarían compensando parcialmente el impacto en el consumo. El Mundial será muy corto y no creo que logre compensar todo el año por sí solo”, señala la analista.
El centenario de la empresa brinda una gran oportunidad para reforzar la relevancia local, fortalecer las comunidades afines a la marca, profundizar la conexión con consumidores y reconocer las alianzas duraderas que han dado forma a su éxito compartido. Al mismo tiempo, Arca Continental celebra a los embotelladores del sistema.
“Con 24 partidos en dos de nuestros territorios, esperamos impulsar la demanda incremental y profundizar la participación de los consumidores. 2026 también marca dos momentos históricos para nuestra compañía: celebramos 100 años de Coca-Cola en México, una marca profundamente arraigada en la cultura del país”, dijo el director general de Arca Continental.
Entre un entorno de consumo debilitado, mayores cargas fiscales y una estrategia comercial enfocada en precios, retornables y eficiencia operativa, las embotelladoras se encuentran ante un desafío de sostener volúmenes y márgenes en un mercado cada vez más sensible al precio y a las condiciones económicas.