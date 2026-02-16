The Coca-Cola Company y sus embotelladoras aún no precisan el impacto que el nuevo impuesto tendrá en sus ingresos por unidad. Sin embargo, Arca Continental, uno de los principales embotelladores del sistema Coca-Cola, anticipó que el IEPS se traducirá en incrementos de precios de entre 8% y 10%.

El ajuste se plantea en un contexto en donde el año pasado la compañía registró una caída de 2.1% en el volumen de ventas, medido en millones de cajas unidad (MCU), mientras que su utilidad neta retrocedió 0.1%, para ubicarse en 19,580 millones de pesos.

Al desagregar las cifras, el volumen de ventas de refrescos saborizados disminuyó 7.2%, y el de las colas, 2.1%, lo que refleja una contracción más marcada en ciertas categorías.

Por su parte, Coca-Cola FEMSA, otro de los embotelladores del sistema, también enfrentará el gravamen en un entorno de debilidad operativa, tras reportar una caída de 2.8% en el volumen de ventas entre enero y septiembre de 2025. La empresa reportará su balance financiero del año completo el 24 de febrero.

La estrategia ante el nuevo gravamen

Para mitigar el impacto operativo, Henrique Braun, CEO de The Coca-Cola Company, en llamada con analistas para comentar sus resultados del año pasado, adelantó que el plan consistirá en aplicar promociones y un mix de precios y paquetes. “Es una forma de mejorar cómo nos acercamos y tratamos a nuestros consumidores”, señaló. “En el pasado enfrentamos dificultades en diferentes mercados y el sistema logró superarlas con bases sólidas; es lo que hacemos en México”, declaró.

Por su parte, Arturo Gutiérrez, director general de la empresa regiomontana, señaló que la compañía recurrirá a una estrategia integral para amortiguar el impacto fiscal. Esta contempla la optimización del portafolio, ajustes de precios, un mayor enfoque en envases retornables y la aceleración de capacidades digitales orientadas a elevar la eficiencia operativa. La finalidad es mejorar la frecuencia y efectividad de las visitas a los puntos de venta, particularmente en tiendas de barrio, donde pretende fortalecer su desempeño comercial.