IEPS y caída en ventas aprietan a las embotelladoras de Coca Cola

El aumento al IEPS encarecerá refrescos hasta 10%, pero las embotelladoras despliegan promociones, retornables y eficiencia operativa para mitigar el gravamen.
lun 16 febrero 2026 05:18 PM
arca-coca-cola-ieps.jpeg
Las embotelladoras de Coca Cola llegan al primer trimestre con una baja en el volumen de ventas. (Foto: Jesús Almazán.)

En el país, las grandes embotelladoras lidian con caídas en ventas significativas a causa de un consumo deprimido por la volatilidad económica nacional y ahora un nuevo impuesto se perfila como un obstáculo para recuperar el equilibrio comercial.

Desde enero, entró en vigor el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas que implica el aumento de 3.08 pesos por litro para bebidas con azúcares añadidos. Además, se aplicará por primera vez una cuota de 1.50 pesos por litro a bebidas ‘light’, o con edulcorantes. Ambas cuotas fiscales buscan disminuir el consumo de este tipo de productos.

The Coca-Cola Company y sus embotelladoras aún no precisan el impacto que el nuevo impuesto tendrá en sus ingresos por unidad. Sin embargo, Arca Continental, uno de los principales embotelladores del sistema Coca-Cola, anticipó que el IEPS se traducirá en incrementos de precios de entre 8% y 10%.

El ajuste se plantea en un contexto en donde el año pasado la compañía registró una caída de 2.1% en el volumen de ventas, medido en millones de cajas unidad (MCU), mientras que su utilidad neta retrocedió 0.1%, para ubicarse en 19,580 millones de pesos.

Al desagregar las cifras, el volumen de ventas de refrescos saborizados disminuyó 7.2%, y el de las colas, 2.1%, lo que refleja una contracción más marcada en ciertas categorías.

Por su parte, Coca-Cola FEMSA, otro de los embotelladores del sistema, también enfrentará el gravamen en un entorno de debilidad operativa, tras reportar una caída de 2.8% en el volumen de ventas entre enero y septiembre de 2025. La empresa reportará su balance financiero del año completo el 24 de febrero.

La estrategia ante el nuevo gravamen

Para mitigar el impacto operativo, Henrique Braun, CEO de The Coca-Cola Company, en llamada con analistas para comentar sus resultados del año pasado, adelantó que el plan consistirá en aplicar promociones y un mix de precios y paquetes. “Es una forma de mejorar cómo nos acercamos y tratamos a nuestros consumidores”, señaló. “En el pasado enfrentamos dificultades en diferentes mercados y el sistema logró superarlas con bases sólidas; es lo que hacemos en México”, declaró.

Por su parte, Arturo Gutiérrez, director general de la empresa regiomontana, señaló que la compañía recurrirá a una estrategia integral para amortiguar el impacto fiscal. Esta contempla la optimización del portafolio, ajustes de precios, un mayor enfoque en envases retornables y la aceleración de capacidades digitales orientadas a elevar la eficiencia operativa. La finalidad es mejorar la frecuencia y efectividad de las visitas a los puntos de venta, particularmente en tiendas de barrio, donde pretende fortalecer su desempeño comercial.

Algunos tenderos notan la respuesta y advierten que los proveedores de bebidas están más pendientes de las necesidades de cada comerciante, a fin de mantener la rotación en las presentaciones con mayor demanda en los distintos puntos de venta, como Expansión lo informó con anterioridad .

A esto se suma que, según han manifestado pequeños comerciantes, los consumidores compran botellas más pequeñas, de 200 mililitros, en lugar de las de 500 mililitros. A la hora de la comida o la cena, la opción ya no es una Coca-Cola no retornable de más de 50 pesos, sino presentaciones retornables o de menor tamaño, con un repunte en la demanda de la presentación de 1,350 mililitros, aunque las empresas no confirman esta tendencia.

“En tiempos difíciles, la disciplina, la ejecución y un enfoque claro nos permiten alcanzar un desempeño sólido”, dijo el directivo. “Continuaremos implementando medidas de precios para, al menos, compensar la inflación en todas nuestras operaciones, manteniendo nuestro compromiso de que nuestra cartera sea asequible y relevante para los consumidores”, añadió.

El alza en el IEPS, de 3.08 pesos por litro para todas las bebidas con alto contenido calórico, busca incentivar la reducción de azúcar en las opciones disponibles para el consumidor y aminorar el consumo de refresco ante los altos niveles de obesidad en el país.

“Arca proyecta un ajuste en los volúmenes este año porque el tema del IEPS al refresco sí les está pegando y los consumidores están pensando dos veces antes de comprar”, dice Marisol Huerta, analista de Halcones Financieros.

En este panorama, el reto es diversificar el portafolio hacia bebidas sin azúcar, presentaciones personales y categorías de mayor margen, además de optimizar costos en la cadena de suministro y logística en medio de una reducción de volumen, mientras se avanza en la colocación de envases retornables, como la botella universal que todas las embotelladoras de The Coca-Cola Company integraron en su portafolio después de la pandemia.

Esta botella de PET reciclado puede reutilizarse hasta 25 veces y se suma a los envases de vidrio, que presentan ahorros de un peso en presentaciones familiares y ganan espacio entre los consumidores que acostumbran acompañar sus comidas con la bebida.

“Nos centramos en nuestra estrategia tradicional, pero al mismo tiempo implementamos nuestras iniciativas digitales. Esto nos ayudará a mitigar el impacto de la elasticidad a medida que aumentamos los precios”, declaró Gutiérrez.

Impulso por el Mundial

Marisol Huerta señaló que un factor que podría compensar la debilidad en las ventas es la celebración del Mundial y el aniversario de Coca-Cola, el torneo se disputará en verano, en un contexto de posibles olas de calor, lo que podría incentivar el consumo de refrescos en el país.

Con estos factores, las refresqueras estarían compensando parcialmente el impacto en el consumo. El Mundial será muy corto y no creo que logre compensar todo el año por sí solo”, señala la analista.

El centenario de la empresa brinda una gran oportunidad para reforzar la relevancia local, fortalecer las comunidades afines a la marca, profundizar la conexión con consumidores y reconocer las alianzas duraderas que han dado forma a su éxito compartido. Al mismo tiempo, Arca Continental celebra a los embotelladores del sistema.

“Con 24 partidos en dos de nuestros territorios, esperamos impulsar la demanda incremental y profundizar la participación de los consumidores. 2026 también marca dos momentos históricos para nuestra compañía: celebramos 100 años de Coca-Cola en México, una marca profundamente arraigada en la cultura del país”, dijo el director general de Arca Continental.

Entre un entorno de consumo debilitado, mayores cargas fiscales y una estrategia comercial enfocada en precios, retornables y eficiencia operativa, las embotelladoras se encuentran ante un desafío de sostener volúmenes y márgenes en un mercado cada vez más sensible al precio y a las condiciones económicas.

Tags

IEPS COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.

