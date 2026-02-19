Publicidad

La resaca bursátil de Cuervo: la acción cae 56% en cinco años

La normalización del consumo y la caída acumulada de 56% en su acción marcan una nueva etapa para la tequilera, que además enfrenta el impacto potencial de la inseguridad en su operación.
jue 19 febrero 2026 11:05 AM
Cuervo sufre por la caída del boom del tequila, pero no es el único problema que le pega en México
José Cuervo enfrenta un ajuste en el mercado accionario. (Foto: Hugo Ortuño/Getty Images)

Becle vive la resaca después de la fiesta. Tras el boom de consumo que detonó la pandemia, la dueña de José Cuervo enfrenta un entorno más frío, mientras sus acciones retroceden y el mercado ajusta la expectativa de crecimiento que alguna vez la llevó a máximos históricos.

La empresa enfrenta un escenario desafiante, con una baja en sus acciones durante el último año y resultados financieros mixtos, luego de los años posteriores al covid-19, y cuando registra una alta demanda de tequila y bebidas listas para beber, sobre todo en el mercado estadounidense.

La tequilera da un giro no del todo inesperado. La acción de la empresa, que cotiza como Cuervo en la pizarra, va a la baja, mientras los consumidores estadounidenses y canadienses muestran un menor furor por el tequila sunrise y las margaritas mezcladas en casa.

En el mercado accionario, después de alcanzar su máximo histórico en abril de 2022, cuando la acción cerró en 53.4 pesos por papel, Becle deja atrás su etapa de auge y entra en una fase de ajuste. Año con año el mercado valida techos más bajos: 48.53 pesos por acción en 2023, 41.2 pesos en 2024 y 25.44 pesos en 2025.

No obstante, Cuervo mantiene una capitalización de mercado cercana a 66,860 millones de pesos. La emisora arrastra una pérdida de 56.42% en el precio de su acción en los últimos cinco años, lo que evidencia un cambio en las expectativas de su crecimiento en el mercado.

Las cifras muestran que los inversionistas ya no están dispuestos a pagar la prima de crecimiento que caracteriza el ciclo de la pandemia y ahora valoran a la empresa como un negocio más maduro y con expectativas moderadas, de acuerdo con especialistas.

“Me parece que la caída de la acción, al menos lo que vemos este año, refleja más aversión al riesgo que un deterioro en los fundamentales de la operación”, opina Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

La corrección también responde a la normalización de las expectativas de consumo después de la pandemia, con personas que dejan el hábito de beber en casa tras la apertura de bares y restaurantes, con la reactivación económica.

“Se normalizan los patrones de consumo y el mercado ajusta la expectativa de lo que genera la empresa respecto a sus fundamentales financieros. Esta no es una baja cataclísmica, sino una corrección técnica y de valuación”, dice Julián Fernández, director de MAR Capital.

La contabilidad de la tequilera también refleja el ajuste. En el tercer trimestre del año pasado reportó que las ventas en Estados Unidos y Canadá, los mercados más relevantes, se redujeron 12.2% debido a la intensa competencia y a la apreciación del peso frente al dólar. Las ventas globales cayeron 0.2%.

Pero no todo es deterioro. En el periodo, la utilidad neta se disparó 354.6% y el Ebitda marcó un récord con un crecimiento de 63.3% en su comparación anual.

La historia detrás de estas cifras revela un panorama de cautela. En Norteamérica, los retos de la categoría Ready-to-Serve y las limitaciones de algunos retailers en Canadá afectaron a la empresa, mientras en México se anticipa volatilidad y consumidores más reservados.

Aunque Becle no se queda de brazos cruzados. La compañía mantiene su apuesta en marcas premium y para reforzar la categoría, vendió su participación en Lalo Spirits Holdings y firmó un acuerdo para vender su marca de bebidas energéticas b:oost.

Ante los ajustes en el consumo de bebidas, con una moderación por parte de los consumidores, el crecimiento de la empresa es estable el desafío en el corto plazo para la compañía es mantener el dinamismo con un equilibrio de las 30 marcas de su portafolio -entre ellas Maestro Dobel, Tequila 1800, el mezcal 400 Conejos y el whiskey Bushmills-, que le permiten abarcar un amplio perfil de consumidores y de mercados.

“Hay una desaceleración del tequila y no una disminución por precio. Los consumidores que buscan tequilas premium mantienen dinamismo con ligeras variaciones; es un fenómeno global. Son productos con mejor elasticidad y con un consumidor leal, lo que los hace menos vulnerables en ciclos de desaceleración económica y más atractivos para el posicionamiento internacional”, declara Fernández.

De cara a la extorsión

A la presión del mercado se suma la presentación de una denuncia por extorsión contra autoridades municipales en Tequila, Jalisco. Hasta el momento la empresa no ha hecho público si el delito impacta o no su operación, ni el costo asociado a la inseguridad.

“México experimenta un incremento en la actividad criminal, lo cual causa un impacto en la economía nacional y podría afectar las operaciones de la compañía, así como su condición financiera y desempeño”, se lee en el reporte financiero del tercer trimestre del año pasado, el último disponible.

El analista Julián Fernández explica que el riesgo de la inseguridad es legítimo y lleva a las empresas en general a enfrentar costos de logística, seguridad para su personal y sus productos, lo que suele tener una erosión en los márgenes si no se compensa con una eficiencia de escalabilidad.

“Podrían generar una fisura en los márgenes. El fenómeno de extorsión y violencia sí tienen un impacto real en las empresas que pagan seguros más caros, tienen rotación de rutas logísticas y los costos de hidrocarburos para distribuir este tipo de productos”, declara.

