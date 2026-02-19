Becle vive la resaca después de la fiesta. Tras el boom de consumo que detonó la pandemia, la dueña de José Cuervo enfrenta un entorno más frío, mientras sus acciones retroceden y el mercado ajusta la expectativa de crecimiento que alguna vez la llevó a máximos históricos.
La empresa enfrenta un escenario desafiante, con una baja en sus acciones durante el último año y resultados financieros mixtos, luego de los años posteriores al covid-19, y cuando registra una alta demanda de tequila y bebidas listas para beber, sobre todo en el mercado estadounidense.
La tequilera da un giro no del todo inesperado. La acción de la empresa, que cotiza como Cuervo en la pizarra, va a la baja, mientras los consumidores estadounidenses y canadienses muestran un menor furor por el tequila sunrise y las margaritas mezcladas en casa.