En el mercado accionario, después de alcanzar su máximo histórico en abril de 2022, cuando la acción cerró en 53.4 pesos por papel, Becle deja atrás su etapa de auge y entra en una fase de ajuste. Año con año el mercado valida techos más bajos: 48.53 pesos por acción en 2023, 41.2 pesos en 2024 y 25.44 pesos en 2025.

No obstante, Cuervo mantiene una capitalización de mercado cercana a 66,860 millones de pesos. La emisora arrastra una pérdida de 56.42% en el precio de su acción en los últimos cinco años, lo que evidencia un cambio en las expectativas de su crecimiento en el mercado.

Las cifras muestran que los inversionistas ya no están dispuestos a pagar la prima de crecimiento que caracteriza el ciclo de la pandemia y ahora valoran a la empresa como un negocio más maduro y con expectativas moderadas, de acuerdo con especialistas.

“Me parece que la caída de la acción, al menos lo que vemos este año, refleja más aversión al riesgo que un deterioro en los fundamentales de la operación”, opina Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

La corrección también responde a la normalización de las expectativas de consumo después de la pandemia, con personas que dejan el hábito de beber en casa tras la apertura de bares y restaurantes, con la reactivación económica.

“Se normalizan los patrones de consumo y el mercado ajusta la expectativa de lo que genera la empresa respecto a sus fundamentales financieros. Esta no es una baja cataclísmica, sino una corrección técnica y de valuación”, dice Julián Fernández, director de MAR Capital.