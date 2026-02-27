México impulsa estímulos fiscales para Netflix y Amazon pero queda corto frente a los cash rebates globales

Esta situación coloca a Latinoamérica y a México en una posición extraordinaria para captar la atención de las compañías productoras de entretenimiento.
Expansión solicitó información a las plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, Disney, Waner Bros. Discovery sobre la incorporación de beneficios fiscales, pero no emitieron comentarios.
México aumenta producciones
El año pasado, el gobierno federal asignó 115 millones de pesos al presupuesto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), lo que representa un incremento interanual del 16.4%. De ese total, 100 millones de pesos se destinaron a la producción y 15 millones a la distribución con el objetivo de incentivar la participación del sector privado en la industria cinematográfica y diversificar las fuentes de financiamiento. Pero el esfuerzo aún es insuficiente para captar mayores proyectos audiovisuales.
Desde la huelga de actores de Hollywood por el uso de tecnologías que podrían precarizar el trabajo de la industria y los costos de producción, México es uno de los destinos que llaman la atención de los grandes estudios, sobre otros países latinoamericanos, gracias a su rica tradición cinematográfica como es el desarrollo de historias destacadas, desde la época del cine de oro hasta la década de los ochenta, cuando exportó una gran cantidad de sus productos a diversas naciones.
Sumado a una infraestructura de estudios, talento y precios competitivos, es un sitio idóneo para desarrollar proyectos en habla hispana para los grandes estudios cinematográficos.
Las cifras respaldan este crecimiento. En los últimos cinco años, el número de producciones realizadas en el país se duplicó, al pasar de 111 en 2020 a 240 al cierre de 2024, según el último Anuario Estadístico de Cine Mexicano. En cuanto al alojamiento de producciones nacionales en plataformas de streaming, ViX registró el mayor incremento, con un 41%, seguido de Disney+ con 19%, Netflix con 15% y Prime Video con 11%.
Los nuevos estímulos fiscales representan un paso para fortalecer al sector. México cuenta con talento, infraestructura y un mercado en expansión impulsado por el idioma y la creciente demanda de contenido local. Sin embargo, si no se implementan esquemas más flexibles, montos más robustos y mayor certidumbre operativa, el país corre el riesgo de capitalizar solo de manera parcial el auge internacional de la producción audiovisual que hoy demandan los grandes estudios del entretenimiento.