Empresas

México impulsa estímulos al cine pero queda corto frente a los 'cash rebates' globales

Aunque el sector celebra la medida, especialistas advierten que los límites presupuestales y la estructura del beneficio reducen su poder de atracción de proyectos audiovisuales frente a otros mercados.
vie 27 febrero 2026 04:39 PM
México impulsa estímulos fiscales para Netflix y Amazon pero queda corto frente a los cash rebates globales
 (Iván Stephens)

Los nuevos estímulos fiscales para la producción de películas y series abren una nueva etapa para la industria audiovisual en México. Sin embargo, la medida sería insuficiente para competir frente a países que ofrecen cash rebates directos, procesos más ágiles y menos topes presupuestales.

El cash rebate es un mecanismo gubernamental que devuelve a las productoras entre 20% y 40% de los gastos elegibles realizados en un territorio específico.

Aunque la industria ve con buenos ojos que el gobierno habilite nuevos mecanismos financieros para hacer más atractivo al sector, la forma en que se estructuraron los beneficios podría convertirse en el principal obstáculo.

El Decreto estipula que para acceder al crédito fiscal las productoras tendrán un tope de deducción de hasta el 30% del costo total del proyecto, proceso de producción cinematográfica o audiovisual, realizado en territorio nacional, sin que exceda los 40 millones de pesos por producción y por sujeto beneficiado.

La deducción solo se podrá transferir total o parcialmente a favor de los proveedores nacionales relacionados directamente con la producción con el proceso de producción, siempre que los bienes enajenados o servicios prestados por dichos proveedores sean considerados gastos elegibles directos o indirectos.

“La producción cinematográfica o audiovisual realizada por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, deberán realizar la producción a través de una persona física o moral residente en México (para acceder al incentivo fiscal)", enfatiza el documento de Decreto.

Marcos Muñoz Flores, cineasta, guionista y CEO de la casa productora Domi Studio, aseguró que el estímulo puede generar empleo, dinamizar ciertos segmentos y beneficiar a algunas productoras, pero no transforma estructuralmente la industria nacional. El poner un tope porcentual de toque nacional limita proyectos internacionales que requieren talento, tecnología o procesos específicos del extranjero, sobre todo en posproducción avanzada.

“Ese monto puede ayudar a proyectos pequeños o medianos, pero no alcanza para posproducción premium o películas de alto presupuesto. Reduce costos, pero no define decisiones de grandes producciones”, advirtió Muñoz.

En otros países los beneficios fiscales son mediante la figura cash rebates directos y con topes de costos de proyectos más elevados.

Mientras que el incentivo mexicano está limitado por un monto máximo por proyecto y por un techo anual. Esta situación, para el especialista, coloca a México en una posición intermedia, lejos de los destinos líderes que han convertido sus incentivos en herramientas claras de atracción de inversión internacional.

“La nueva iniciativa no transforma estructuralmente la industria ni corrige los problemas históricos de concentración, acceso desigual y falta de certidumbre. Existe el riesgo de que, como ha ocurrido en otros momentos, el beneficio termine concentrándose en los mismos actores, sin ampliar realmente la base industrial ni integrar de manera sostenida a nuevos creadores y empresas”, advierte el cineasta con más de una década de trabajo en la industria.

Al estar enfocados en la producción nacional, los beneficios fiscales podrían favorecer a plataformas como ViX, cuya mayor parte de contenidos se realiza en México y en colaboración con productoras locales. Por ejemplo trabaja con Argos Media Group, propiedad de Epigmenio Ibarra; Ventanarosa Productions, propiedad de Salma Hayek; Arco Entertainment Media, del influencer Juanpa Zurita.

Incentivos fiscales en el mundo

El beneficio fiscal cash rebate devuelve a las productoras entre 20% y 40% de los gastos elegibles realizados en un territorio específico. Esta figura fiscal es una de las más recurridas por la industria a nivel global, al permitir deducir gastos de rubros logísticos y servicios especializados de la industria.

En Londres, por ejemplo, los inversionistas acceden al Crédito Fiscal para Gastos Audiovisuales (AVEC), que permite descontar hasta 25% de los costos de producción, cuyo porcentaje se espera llegue al 40%.

En España, las producciones internacionales reciben un 30% por el primer millón de euros de gasto y de 25% en el importe restante de los gastos realizados. En Canarias, los proyectos cuentan con deducciones del 50%.

Incluso Jalisco, la única entidad en ofrecer un incentivo parecido a un cash rebate, permite a las productoras recibir un reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria.

La incorporación de políticas de apoyos fiscales para la industria audiovisual se inserta en un momento en donde los grandes estudios de entretenimiento y plataformas de streaming requieren de mayores cantidades de contenidos como series y películas, así como producciones con sello local y en idioma español al ser uno de las lenguas más habladas a nivel mundial.

Esta situación coloca a Latinoamérica y a México en una posición extraordinaria para captar la atención de las compañías productoras de entretenimiento.

Expansión solicitó información a las plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, Disney, Waner Bros. Discovery sobre la incorporación de beneficios fiscales, pero no emitieron comentarios.

México aumenta producciones

El año pasado, el gobierno federal asignó 115 millones de pesos al presupuesto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), lo que representa un incremento interanual del 16.4%. De ese total, 100 millones de pesos se destinaron a la producción y 15 millones a la distribución con el objetivo de incentivar la participación del sector privado en la industria cinematográfica y diversificar las fuentes de financiamiento. Pero el esfuerzo aún es insuficiente para captar mayores proyectos audiovisuales.

Desde la huelga de actores de Hollywood por el uso de tecnologías que podrían precarizar el trabajo de la industria y los costos de producción, México es uno de los destinos que llaman la atención de los grandes estudios, sobre otros países latinoamericanos, gracias a su rica tradición cinematográfica como es el desarrollo de historias destacadas, desde la época del cine de oro hasta la década de los ochenta, cuando exportó una gran cantidad de sus productos a diversas naciones.

Sumado a una infraestructura de estudios, talento y precios competitivos, es un sitio idóneo para desarrollar proyectos en habla hispana para los grandes estudios cinematográficos.

Las cifras respaldan este crecimiento. En los últimos cinco años, el número de producciones realizadas en el país se duplicó, al pasar de 111 en 2020 a 240 al cierre de 2024, según el último Anuario Estadístico de Cine Mexicano. En cuanto al alojamiento de producciones nacionales en plataformas de streaming, ViX registró el mayor incremento, con un 41%, seguido de Disney+ con 19%, Netflix con 15% y Prime Video con 11%.

Los nuevos estímulos fiscales representan un paso para fortalecer al sector. México cuenta con talento, infraestructura y un mercado en expansión impulsado por el idioma y la creciente demanda de contenido local. Sin embargo, si no se implementan esquemas más flexibles, montos más robustos y mayor certidumbre operativa, el país corre el riesgo de capitalizar solo de manera parcial el auge internacional de la producción audiovisual que hoy demandan los grandes estudios del entretenimiento.

