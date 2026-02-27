México impulsa estímulos fiscales para Netflix y Amazon pero queda corto frente a los cash rebates globales

El Decreto estipula que para acceder al crédito fiscal las productoras tendrán un tope de deducción de hasta el 30% del costo total del proyecto, proceso de producción cinematográfica o audiovisual, realizado en territorio nacional, sin que exceda los 40 millones de pesos por producción y por sujeto beneficiado.

La deducción solo se podrá transferir total o parcialmente a favor de los proveedores nacionales relacionados directamente con la producción con el proceso de producción, siempre que los bienes enajenados o servicios prestados por dichos proveedores sean considerados gastos elegibles directos o indirectos.

“La producción cinematográfica o audiovisual realizada por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, deberán realizar la producción a través de una persona física o moral residente en México (para acceder al incentivo fiscal)", enfatiza el documento de Decreto.

Marcos Muñoz Flores, cineasta, guionista y CEO de la casa productora Domi Studio, aseguró que el estímulo puede generar empleo, dinamizar ciertos segmentos y beneficiar a algunas productoras, pero no transforma estructuralmente la industria nacional. El poner un tope porcentual de toque nacional limita proyectos internacionales que requieren talento, tecnología o procesos específicos del extranjero, sobre todo en posproducción avanzada.

“Ese monto puede ayudar a proyectos pequeños o medianos, pero no alcanza para posproducción premium o películas de alto presupuesto. Reduce costos, pero no define decisiones de grandes producciones”, advirtió Muñoz.

En otros países los beneficios fiscales son mediante la figura cash rebates directos y con topes de costos de proyectos más elevados.

Mientras que el incentivo mexicano está limitado por un monto máximo por proyecto y por un techo anual. Esta situación, para el especialista, coloca a México en una posición intermedia, lejos de los destinos líderes que han convertido sus incentivos en herramientas claras de atracción de inversión internacional.