Revista Digital
Tecnología

Paramount le gana la partida a Netflix y adquiere Warner por 110,000 mdd

En un inicio, Netflix ofertó 83,000 mdd, pero no resistió la opción de Paramount; se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del año.
vie 27 febrero 2026 05:26 PM
Paramount compra Warner
Paramount dijo que las películas que se estrenen deberán pasar un periodo mínimo en salas de cine antes de llegar a streaming. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

Paramount Skydance anunció el viernes que adquirirá Warner Bros. Discovery en un acuerdo por 110,000 millones de dólares, tras imponerse ante Netflix en una dura guerra de ofertas.

La entidad resultante de la fusión incluye los estudios de Hollywood Warner Bros. y Paramount, así como el canal de noticias CNN y los servicios de streaming HBO Max y Paramount+, según un comunicado.

"Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación", declaró el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison.

La transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD.

A partir de esta transacción, la cartera de productos de ambas se combinará con franquicias populares como Juego de Tronos, Misión Imposible, Harry Potter, Top Gun, el Universo DC y Bob Esponja.

"Estoy muy satisfecho con el resultado que obtuvimos para los accionistas de WBD y la industria del entretenimiento . Nuestro principio rector durante todo este proceso ha sido asegurar una transacción que maximice el valor de nuestros icónicos activos y nuestro estudio centenario, a la vez que ofrece la mayor seguridad posible a nuestros inversores", dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

Las empresas afirmaron que mantendrán ambos estudios, priorizando la atracción y retención de talento creativo de primer nivel, lo que fortalecerá nuestra capacidad para ofrecer una amplia gama de contenido de alta calidad, incluyendo 15 largometrajes de estreno al año por estudio, para nuestras plataformas combinadas y socios de distribución externos.

En términos de plataformas de streaming, la combinación de Paramount+, HBO Max y Pluto generará un negocio "altamente competitivo", señalan en un comunicado, que amplía tanto la oferta del consumidor como las oportunidades para el talento creativo y la mano de obra.

Respecto a los tiempos en cine, cada película tendrá un estreno completo en salas, con mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en streaming de pago, con la intención de alcanzar los 60 a 90 días o más para maximizar la audiencia de nuestros lanzamientos más exitosos.

Esta noticia llega un día después de que Netflix anunciara que no mejoraría la oferta de adquisición de Paramount.

Paramount, dirigida por David Ellison y financiada en gran medida por su padre, el fundador de Oracle Larry Ellison, es vista como un actor con vínculos cercanos a la actual administración de los Estados Unidos. Con esta victoria de Paramount se espera que activos como CNN pasen al control de la familia Ellison, en un contexto en el que la cadena ha sido frecuentemente criticada por Trump.

En contraste, la oferta de Netflix —valorada en 83,000 millones de dólares— contemplaba una fusión más limitada que no incluía ciertos activos televisivos de Warner, como CNN y Discovery.

(Con información de AFP)

