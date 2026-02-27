Amago militar de EU en Irán provoca alzas en el precio del petróleo

"El riesgo persistente de un ataque militar estadounidense" en Irán sigue siendo "la principal preocupación en el mercado petrolero", resumió Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

El presidente Donald Trump declaró el viernes que no estaba muy satisfecho con el progreso de las negociaciones en curso con Teherán sobre la cuestión nuclear iraní.

También afirmó que no había tomado una "decisión definitiva" sobre posibles ataques.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió el viernes a Estados Unidos contra cualquier exigencia excesiva en las conversaciones, mediadas por Omán.

De manera paralela, Estados Unidos lleva a cabo su mayor despliegue militar en Oriente Medio en décadas.

Washington ya envió dos portaaviones a la región, incluido el USS Gerald Ford, el más grande del mundo.

"En caso de un ataque estadounidense contra Irán, los precios del Brent podrían subir hasta 10 dólares", estimó Gregory Brew, de Eurasia Group.

Irán es un importante productor de petróleo y limita con el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20% de la producción mundial de petróleo.

"El impacto en los precios y su duración dependerán del alcance de las medidas adoptadas por Estados Unidos y de las represalias de Irán", explicó Brew.

"USS Gerald Ford": así es el portaviones más grande del mundo

El portaviones "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.

EU amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al "Gerald Ford".

A continuación, la AFP examina algunos datos clave sobre este portaviones.

Un enorme buque de guerra

Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13,000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.

Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100,000 toneladas largas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.

Cuenta con una tripulación de más de 4,000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.