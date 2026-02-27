Publicidad

Internacional

Amago militar de EU en Irán provoca alzas en el precio del petróleo

EU lleva a cabo su mayor despliegue militar en Oriente Medio en décadas. Washington ya envió dos portaaviones a la región, incluido el USS Gerald Ford, el más grande del mundo.
vie 27 febrero 2026 04:02 PM
precio-petroleo-sube-tensiones-eu-iran.jpg
Estados Unidos amenaza con una acción militar contra Teherán, capital de Irán. / En la imagen, un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York durante la apertura del mercado el 25 de febrero de 2026. (Foto: AFP )

Los precios del petróleo cerraron al alza este viernes ante el temor de ataques estadounidenses en Irán, lo que aumenta la preocupación por un conflicto en la región y la perturbación del suministro mundial de crudo.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subió un 2.45%, hasta los 72,48 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, subió un 2.78%, hasta los 67,02 dólares por barril.

"El riesgo persistente de un ataque militar estadounidense" en Irán sigue siendo "la principal preocupación en el mercado petrolero", resumió Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

El presidente Donald Trump declaró el viernes que no estaba muy satisfecho con el progreso de las negociaciones en curso con Teherán sobre la cuestión nuclear iraní.

También afirmó que no había tomado una "decisión definitiva" sobre posibles ataques.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió el viernes a Estados Unidos contra cualquier exigencia excesiva en las conversaciones, mediadas por Omán.

De manera paralela, Estados Unidos lleva a cabo su mayor despliegue militar en Oriente Medio en décadas.

Washington ya envió dos portaaviones a la región, incluido el USS Gerald Ford, el más grande del mundo.

"En caso de un ataque estadounidense contra Irán, los precios del Brent podrían subir hasta 10 dólares", estimó Gregory Brew, de Eurasia Group.

Irán es un importante productor de petróleo y limita con el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20% de la producción mundial de petróleo.

"El impacto en los precios y su duración dependerán del alcance de las medidas adoptadas por Estados Unidos y de las represalias de Irán", explicó Brew.

"USS Gerald Ford": así es el portaviones más grande del mundo

El portaviones "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.

EU amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al "Gerald Ford".

A continuación, la AFP examina algunos datos clave sobre este portaviones.

Un enorme buque de guerra

Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13,000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.

Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100,000 toneladas largas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.

Cuenta con una tripulación de más de 4,000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.

Ocho meses en el mar

El Ford lleva más de ocho meses en el mar, en un despliegue que ya lo ha visto participar en operaciones estadounidenses en el Caribe.

En esta región, las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico e interceptado petroleros sancionados. También lanzaron un ataque en Venezuela para detener al líder Nicolás Maduro.

El portaviones ha tenido importantes problemas con su sistema de baños mientras está en el mar. Medios estadounidenses han informado de atascos y largas filas para usar los servicios en el buque.

portaviones-mas-grande-mundo.jpg
El portaviones más grande del mundo se encuentra en el Mar Mediterráneo. (Foto: AFP )

El problema no es nuevo

Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno señaló que el sistema de baños del buque sufría "obstrucciones inesperadas y frecuentes" y requería lavados con ácido de forma regular para despejarlo, a un costo de 400,000 dólares cada vez.

La marina reconoció los informes sobre problemas con los baños en un comunicado. Al citar al mando del buque, afirmó que "los incidentes de obstrucciones se abordan rápidamente por personal capacitado de control de daños e ingeniería, con un tiempo de inactividad mínimo".

Despliegue en Oriente Medio

El Ford pasó alrededor de tres meses en el Caribe antes de que Trump ordenara a principios de este mes que se dirigiera a Oriente Medio, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.

Entró en el Mediterráneo el 20 de febrero y luego navegó hasta la isla griega de Creta, donde cargó alimentos, combustible y municiones en la bahía de Suda antes de zarpar el jueves.

Imágenes satelitales mostraban el buque a unos 660 kilómetros del puerto israelí de Haifa, a donde se dirige este viernes, según medios.

