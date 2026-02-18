Carlos Slim vs. Germán Larrea vs. Alejandro Baillères: ¿quién es el rey de la minería en México?

Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères son tres de los empresarios más influyentes de México y, entre sus múltiples negocios, destacan sus inversiones en minería y en la industria extractiva dentro del país.
Pero, ¿cuál de ellos puede ser considerado el rey de la minería? Para responder, es necesario revisar cuánto generan sus empresas, qué proyectos operan actualmente y qué tan amplia es su presencia en la extracción de recursos naturales.
En este análisis desmenuzamos el peso real de cada uno en el sector minero mexicano y su papel en una de las industrias más estratégicas para la economía nacional.
Carlos Slim y Minera Frisco
De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Minera Frisco se ubicó en la posición 327. En 2024, la compañía reportó ingresos netos por 104,58.6 millones de pesos, cifra que la coloca entre las mineras con mayor peso económico del país.
Minera Frisco se especializa en la extracción y producción de metales estratégicos para la industria global. Entre sus principales productos destacan las barras de doré, una aleación de oro y plata utilizada en joyería e inversión; cátodos de cobre con una pureza de 99.99%, clave para los sectores eléctrico y automotriz; así como concentrados de zinc, plomo y cobre, insumos fundamentales para la fabricación de acero galvanizado, baterías, cables y diversos componentes industriales.
Según la información disponible en su sitio web , la empresa cuenta con centros de operación en Ciudad de México, Chihuahua, Saltillo y Zacatecas, además del área de Frisco Investigación y Desarrollo, enfocada en innovación y procesos técnicos. Carlos Slim adquirió esta minera en 1986, años antes del auge de sus negocios en telecomunicaciones.
Actualmente, Minera Frisco mantiene en operación cinco minas:
-El Concheño
-San Francisco del Oro
-Asientos
-Tayahua
-El Coronel
Minas en conservación
Tres de sus unidades se encuentran en etapa de conservación:
-María
-San Felipe
-Ocampo
-Proyectos en desarrollo
-Proyecto Guanaceví
Aunque Minera Frisco registra resultados sólidos y figura entre las empresas más relevantes del país, no representa el principal negocio del grupo Slim. Ese lugar lo ocupa América Móvil, que en el mismo ranking aparece en la tercera posición, con ingresos netos por 869,220.6 millones de pesos, muy por encima del desempeño del brazo minero.
Alejandro Baillères Gual, “el rey de la plata”
La familia Baillères y el Grupo Bal son ampliamente conocidos por ser los dueños de El Palacio de Hierro, sin embargo, su verdadero negocio está en la minería, en particular en la extracción de plata y oro, con operaciones en México y en otros países.
Para dimensionar el peso de este sector dentro del conglomerado, basta revisar el ranking de Las 500 empresas más importantes de México. En esa lista, El Palacio de Hierro ocupa la posición 98, con ingresos netos por 56,079.5 millones de pesos en 2024. En contraste, Industrias Peñoles, el principal brazo minero del grupo, se ubica en el lugar 46, con 121,895.9 millones de pesos, más del doble.
A esto se suma Fresnillo plc, otra empresa minera de Grupo Bal, que aparece en la posición 86, con ingresos netos por 64,088.7 millones de pesos, también por arriba de la cadena departamental. Esto deja claro el papel central que juega la minería dentro del conglomerado y explica por qué Alejandro Baillères Gual es considerado una de las figuras clave del sector extractivo en México.
De acuerdo con su reporte anual 2024 , Industrias Peñoles extrae una amplia variedad de metales, que van desde plata y oro hasta cobre y zinc. Ostenta el título de principal productor de plata del mundo y se mantiene como líder en la producción de oro en América Latina, lo que da cuenta del tamaño de su operación.
Operaciones mineras
Metales base:
-Velardeña
-Sabinas
-Tizapa
-Capela
-Milpillas
-Naica
Metales preciosos:
-Herradura
-Ciénega
-Fresnillo
-Soledad-Dipolos
-Saucito
-San Julián
-Juanicipio
Operaciones metalúrgicas
-Metalúrgica Met-Mex
-Bermejillo
-Aleazin
Mientras que Fresnillo plc, según su reporte anual 2024 , ostenta el título de mayor productor de oro en México y el segundo productor de plata, solo por debajo de Peñoles. Además, produce volúmenes importantes de zinc y plomo como subproductos. En 2024, la compañía alcanzó una producción de 56.3 millones de onzas de plata y 631.6 mil onzas de oro.
Sus principales operaciones mineras en México se dividen en las siguientes unidades clave:
-Fresnillo
-Saucito
-Juanicipio
-Herradura
-San Julián
-Ciénega
-Noche Buena
-Soledad-Dipolos
De ese tamaño es el negocio minero de la familia Baillères y el Grupo Bal.
Germán Larrea y su Grupo México
Otro de los grandes protagonistas del negocio minero en México es Germán Larrea y su Grupo México. De acuerdo con el ranking de Las 500 empresas más importantes de México, el conglomerado se ubicó en la posición 15, con ingresos netos en 2024 por 640,88.7 millones de pesos, lo que lo coloca dentro del top 20 de las empresas más grandes del país, aunque sus negocios están diversificados en distintos sectores.
No es casual que a Germán Larrea se le conozca como “el rey del cobre”. Según su reporte anual 2024 , el grupo se consolidó como el quinto productor de cobre a nivel mundial y posee las mayores reservas de cobre del planeta, lo que le da una posición estratégica dentro de la industria extractiva global.
El mismo informe señala que la División Minera generó ingresos por 12,396.7 millones millones de dólares (alrededor de 220,000 millones de pesos), un incremento de 14.1% respecto a 2023, lo que refleja el enorme peso económico que tiene este negocio dentro del conglomerado.
Grupo México destaca por su producción diversificada de metales, entre los que se encuentran:
-Cobre
-Zinc
-Plata
-Molibdeno
-Plomo
-Oro
Esta combinación muestra que no solo los metales preciosos como la plata y el oro generan altos ingresos, sino que el cobre y el zinc son pilares clave de la rentabilidad del grupo.
El consorcio opera a través de Southern Copper Corporation (México y Perú), Asarco (Estados Unidos) y Minera Los Frailes (España), lo que le permite mantener una presencia sólida en distintos mercados.
En México, sus principales operaciones mineras son:
-Buenavista del Cobre
-La Caridad
-Santa Eulalia
-Santa Bárbara
-San Martín
-Charcas
-Taxco
Además, cuenta con una refinería de zinc en San Luis Potosí y una refinería de cobre en Esqueda, Sonora, piezas clave en su cadena de valor.
El grupo también desarrolla importantes proyectos de exploración en Chile (Montonero), Argentina (Cañadón del Moro, Esperanza, Caldera), Ecuador (Chaucha) y en nuevos yacimientos en México, como El Arco y El Pilar, lo que confirma el peso de Grupo México tanto a nivel nacional como internacional.
¿Quién es el "rey de la minería en México"?
El recorrido por las cifras, operaciones y proyectos de Carlos Slim, Alejandro Baillères y Germán Larrea muestra que no existe una sola forma de medir quién domina la minería en México. Cada uno ha construido su peso en el sector desde ángulos distintos, con estrategias, escalas y prioridades propias.
En el caso de Slim, la minería es una pieza más dentro de un conglomerado altamente diversificado, donde las telecomunicaciones marcan el pulso financiero. Minera Frisco tiene un papel relevante, pero no define el corazón de su imperio empresarial, lo que le permite mantener una presencia sólida en el sector sin depender directamente de él.
Para Baillères, en cambio, la minería es el eje central de su grupo. Peñoles y Fresnillo no solo superan ampliamente en ingresos a sus negocios comerciales, sino que colocan a la familia entre los líderes mundiales en la producción de plata y oro. Aquí, la industria extractiva no es un complemento: es el motor principal del conglomerado.
Larrea representa un tercer modelo. Grupo México ha construido una plataforma minera de alcance global, con el cobre como columna vertebral. Su presencia internacional, sus reservas y su volumen de producción lo posicionan como un actor estratégico no solo para México, sino para el mercado mundial de metales industriales.
Dentro de este comparativo, Larrea es quien ocupa la mejor posición en el ranking y quien registró los mayores ingresos netos en un solo año, además de contar con el mayor alcance internacional, factores que lo colocan como el perfil más cercano al dominio integral del sector.
Más que un solo “rey de la minería”, el panorama revela tres formas distintas de liderazgo: el empresario diversificado que apuesta por el sector, el grupo familiar que lo tiene como su principal motor económico y el consorcio que ha llevado la minería mexicana a una escala global. Tres caminos distintos que explican por qué la industria extractiva sigue siendo uno de los pilares más poderosos —y disputados— de la economía nacional.