Carlos Slim vs. Germán Larrea vs. Alejandro Baillères: ¿quién es el rey de la minería en México?

Alejandro Baillères Gual, “el rey de la plata”

La familia Baillères y el Grupo Bal son ampliamente conocidos por ser los dueños de El Palacio de Hierro, sin embargo, su verdadero negocio está en la minería, en particular en la extracción de plata y oro, con operaciones en México y en otros países.

Para dimensionar el peso de este sector dentro del conglomerado, basta revisar el ranking de Las 500 empresas más importantes de México. En esa lista, El Palacio de Hierro ocupa la posición 98, con ingresos netos por 56,079.5 millones de pesos en 2024. En contraste, Industrias Peñoles, el principal brazo minero del grupo, se ubica en el lugar 46, con 121,895.9 millones de pesos, más del doble.

A esto se suma Fresnillo plc, otra empresa minera de Grupo Bal, que aparece en la posición 86, con ingresos netos por 64,088.7 millones de pesos, también por arriba de la cadena departamental. Esto deja claro el papel central que juega la minería dentro del conglomerado y explica por qué Alejandro Baillères Gual es considerado una de las figuras clave del sector extractivo en México.

De acuerdo con su reporte anual 2024 , Industrias Peñoles extrae una amplia variedad de metales, que van desde plata y oro hasta cobre y zinc. Ostenta el título de principal productor de plata del mundo y se mantiene como líder en la producción de oro en América Latina, lo que da cuenta del tamaño de su operación.

Operaciones mineras

Metales base:

-Velardeña

-Sabinas

-Tizapa

-Capela

-Milpillas

-Naica

Metales preciosos:

-Herradura

-Ciénega

-Fresnillo

-Soledad-Dipolos

-Saucito

-San Julián

-Juanicipio

Operaciones metalúrgicas

-Metalúrgica Met-Mex

-Bermejillo

-Aleazin

Para Baillères, la minería es el núcleo de su imperio empresarial, con Peñoles y Fresnillo como pilares del grupo. (Inok/Getty Images)

Mientras que Fresnillo plc, según su reporte anual 2024 , ostenta el título de mayor productor de oro en México y el segundo productor de plata, solo por debajo de Peñoles. Además, produce volúmenes importantes de zinc y plomo como subproductos. En 2024, la compañía alcanzó una producción de 56.3 millones de onzas de plata y 631.6 mil onzas de oro.

Sus principales operaciones mineras en México se dividen en las siguientes unidades clave:

-Fresnillo

-Saucito

-Juanicipio

-Herradura

-San Julián

-Ciénega

-Noche Buena

-Soledad-Dipolos

De ese tamaño es el negocio minero de la familia Baillères y el Grupo Bal.