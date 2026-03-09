Publicidad

Live Nation y Ticketmaster llegan a acuerdo en el caso antimonopolio con el Departamento de Justicia de EU

El acuerdo contempla que la compañía permita a otros promotores de conciertos organizar eventos en determinados recintos de Live Nation.
lun 09 marzo 2026 06:38 PM
Live Nation
El anuncio se produce pocos días después del inicio de un juicio antimonopolio contra Live Nation en Nueva York. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Live Nation llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el caso federal antimonopolio presentado contra el gigante del entretenimiento, informó un alto funcionario del Departamento de Justicia.

El anuncio se produce pocos días después del inicio de un juicio antimonopolio contra Live Nation en Nueva York.

El caso se inició durante el mandato de Joe Biden, cuando el Departamento de Justicia acusó a la empresa estadounidense de controlar prácticamente todo el negocio de los espectáculos en vivo en el país.

El acuerdo contempla que la compañía, propietaria de Ticketmaster, abra la plataforma de venta de entradas a la competencia y permita a otros promotores de conciertos organizar eventos en determinados recintos de Live Nation, según informó el funcionario.

La empresa acuerda también desprenderse de 13 recintos de espectáculos y pagar 280 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a los casi 40 estados que se sumaron a la demanda contra la empresa con sede en California.

Sin embargo, Nueva York y otros estados se negaron a sumarse al acuerdo y anunciaron el lunes que continuarán con el litigio.

"Live Nation ha obtenido durante años enormes ganancias explotando su monopolio ilegal y aumentando los costes de los espectáculos", afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

"El acuerdo anunciado recientemente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no aborda el monopolio que está en el centro de este caso, y beneficiaría a Live Nation a expensas de los consumidores", dijo James en un comunicado.

"Seguiremos litigando en este caso sin el gobierno federal para poder garantizar que se haga justicia para todos aquellos que se han visto perjudicados por el monopolio de Live Nation", añadió.

La compañía organizó en 2025 más de 55.000 eventos en todo el mundo, a los que asistieron más de 159 millones de espectadores.

Además de la organización de espectáculos, tiene participaciones en 460 recintos en todo el mundo y controla la venta de entradas desde 2010, cuando adquirió Ticketmaster, líder mundial del sector.

El Departamento de Justicia demandó a Live Nation por abusar de su posición para presionar a artistas y propietarios de recintos de espectáculos para trabajar con ellos, para así ahogar a la competencia e imponer precios de entradas abusivos.

