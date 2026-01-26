Ticketmaster empezó con dos personas

La mayoría de grandes empresas iniciaron de manera modesta. Este es el caso de Ticketmaster, pero tuvo un impulso clave.

El proyecto nació por el trabajo de Albert Leffler y Peter Gadwa, dos empleados universitarios de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Junto con el empresario Gordon Gunn, en 1976, establecieron una empresa para vender boletos de eventos musicales. Un año después, la compañía celebró su primer concierto con entrada para Electric Light Orchestra, una popular banda inglesa, en la Universidad de Nuevo México.

El negocio funcionó y decidieron ir más allá. En 1978 fichó a sus primeros clientes internacionales en Oslo, Noruega, y a su primera gran franquicia deportiva, los New Orleans Jazz de la NBA (ahora Utah Jazz).

Posteriormente, decidieron expandirse fuera de Estados Unidos y establecieron la primera sede en el extranjero. Ubicada en Londres, Ticketmaster UK inició operaciones en 1981, y desde entonces ha sido pionera para eventos nacionales como de entretenimiento internacional.

Conforme avanzó la tecnología, la venta de boletos también debía modernizarse y entrar al mundo digital. En 1995 surgió Ticketmaster.com, un sitio web principalmente informativo, pero que se desarrolló para habilitar la venta de boletos. Este proceso solo tardó un año, por lo que en 1996, se vendió la primera entrada de manera digital, un proceso innovador.

En 1996 Ticketmaster salió a bolsa con una valoración de mercado de 2,800 millones de dólares.

En 2008, lo que inició doce años atrás se consolida: la venta de entradas sin papel, permitiendo que el público acceda a los eventos más rápidamente, sin tantas filas.