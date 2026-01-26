Los conciertos mueven a millones de personas y Ticketmaster es testigo de ello. La empresa ha recibido varias quejas recientemente ante la venta de boletos de los conciertos de BTS, una boyband surcoreana que se presentará el próximo mayo en la Ciudad de México.
Las preventas o ventas generales de grandes artistas o eventos siempre ponen a prueba su desempeño y respuesta de Ticketmaster, quien tiene más de 50 años en la industria y forma parte de un grupo aún más grande de espectáculos y entretenimiento en vivo.
Ticketmaster empezó con dos personas
La mayoría de grandes empresas iniciaron de manera modesta. Este es el caso de Ticketmaster, pero tuvo un impulso clave.
El proyecto nació por el trabajo de Albert Leffler y Peter Gadwa, dos empleados universitarios de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Junto con el empresario Gordon Gunn, en 1976, establecieron una empresa para vender boletos de eventos musicales. Un año después, la compañía celebró su primer concierto con entrada para Electric Light Orchestra, una popular banda inglesa, en la Universidad de Nuevo México.
El negocio funcionó y decidieron ir más allá. En 1978 fichó a sus primeros clientes internacionales en Oslo, Noruega, y a su primera gran franquicia deportiva, los New Orleans Jazz de la NBA (ahora Utah Jazz).
Posteriormente, decidieron expandirse fuera de Estados Unidos y establecieron la primera sede en el extranjero. Ubicada en Londres, Ticketmaster UK inició operaciones en 1981, y desde entonces ha sido pionera para eventos nacionales como de entretenimiento internacional.
Conforme avanzó la tecnología, la venta de boletos también debía modernizarse y entrar al mundo digital. En 1995 surgió Ticketmaster.com, un sitio web principalmente informativo, pero que se desarrolló para habilitar la venta de boletos. Este proceso solo tardó un año, por lo que en 1996, se vendió la primera entrada de manera digital, un proceso innovador.
En 1996 Ticketmaster salió a bolsa con una valoración de mercado de 2,800 millones de dólares.
En 2008, lo que inició doce años atrás se consolida: la venta de entradas sin papel, permitiendo que el público acceda a los eventos más rápidamente, sin tantas filas.
La fusión con Live Nation Entertainment
La empresa había estado operando de manera autónoma desde su fundación, pero en 2010 ocurrió un evento importante. Live Nation, otra compañía líder en organizar conciertos, festivales y eventos en directo en el mundo, y Ticketmaster se fusionaron para formar un grupo más grande: Live Nation Entertainment, Inc.
En ese entonces, el director ejecutivo de Ticketmaster, Irving Azoff, y el director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino, vieron una oportunidad al unir fuerzas y crear una empresa que ofreciera más experiencias en vivo con la más alta calidad.
En 2019, Ticketmaster lanzó SafeTix, una tecnología pionera en entradas digitales anti-falsificación, que funciona con un sistema dinámico, que genera un nuevo código en poco tiempo para evitar que se creen boletos falsificados o dupliquen los legitimos.
Otros desarrollos tecnológicos que la empresa ha implementado para combatir este problema son programas como Verified Fan Initiative y Presence.
Ticketmaster también ha apostado de manera diferente al entretenimiento con la tecnología, ya que en 2021 presentó mercados de NFT, o tokens no fungibles, de coleccionables digitales para fans. Dos años después, en 2023, lanzó Ignite, una experiencia 360° de eventos en vivo transmitidos en las apps de sus clientes.
¿Quién es el actual dueño de Ticketmaster?
Actualmente, Ticketmaster es parte de Live Nation Entertainment, Inc., una empresa liderada por Michael Rapino, quien ejerce como director ejecutivo y presidente de la compañía. Hay que tomar en cuenta que una empresa de este tamaño no tiene un dueño unico como tal además de que cotiza en bolsa de valore.
Rapino lideraba Live Nation desde 2005, y sigue al frente tras la fusión empresarial de 2010. De acuerdo con el sitio oficial, bajo su liderazgo, ha logrado que la marca de música en vivo sea la número uno del mundo, con operaciones en más de 40 países e ingresos anuales superiores a los $10,000 millones de dólares.
Ticketmaster es una de sus tres divisiones del mercado, junto con Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship, las cuales emiten anualmente más de 500 millones de entradas, promociona más de 35,000 eventos y gestiona las carreras de más de 500 artistas.
De manera particular, Ticketmaster es liderada por Mark Yovich, el presidente de la empresa, y Michael Wichser, el director de operaciones. Actualmente tiene equipos de trabajo en más de 30 países del mundo.
Falsificación y problemas en la gestión de venta de boletos
A pesar de los esfuerzos, Ticketmaster ha entrentado diversos problemas para gestionar la venta de boletos de conciertos y eventos en vivo. En 2022, por lo menos 1,600 personas no pudieron acceder al Estado Azteca para las presentaciones de Bad Bunny, debido a que sus boletos no fueron válidos, a pesar de haber pagado el monto señalado por la empresa.
Ticketmaster alegó que, debido al alto número de boletos falsos, su sistema sufrió intermitencias que impidieron la lectura de los códigos de acceso de algunos tickets válidos. Esto ocasionó que al menos 1,600 personas solicitaron apoyo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para pedir el reembolso de sus boletos.
Ahora, las ARMYS de BTS concentraron quejas con la empresa por fallas para ingresar a la plataforma, la la invalidación de las membresías del club de fans para acceder a la preventa, cobros adicionales y reventa en otras plataformas.