Nissan busca renovar su vehículo más vendido en México: Versa 2026, el sedán que se ha vuelto ícono de la marca por su innovación, eficiencia y confiabilidad. Ahora, busca evolucionar en su diseño, tecnología y seguridad.
Desde su lanzamiento en 2011, este vehículo se ha posicionado como el más vendido a nivel nacional en los últimos años, superando el millón de automóviles comercializados en México. Hace 15 años, se vendieron 20,894 unidades del Versa, y en 2025 fueron 90,223, de acuerdo con datos del Inegi.
Nissan Versa 2026, la evolución del ícono en Aguascalientes
La automotriz no detalló cuáles son los cambios específicos en el sedán, pero afirmó que avanza a una tercera generación de vehículos Versa alineada con las necesidades de los consumidores mexicanos, con compromiso en la producción local.
Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, afirmó que Nissan Versa 2026 no solo impone ventas, sino también tiene relevancia en la fabricación. La planta Aguascalientes A1 alcanzó los ocho millones de unidades, lo que muestra la importancia de este complejo para la automotriz japonesa a nivel global.
“No solo estamos celebrando un nuevo capítulo en la historia de uno de nuestros modelos más emblemáticos: también confirmamos una vez más la fortaleza, relevancia y solidez de nuestra operación manufacturera en México. Alcanzar la cifra de ocho millones de unidades, y especialmente a través de Nissan Versa, es algo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir construyendo esta historia de éxito,” dijo Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e INFINITI.
En la planta, que tiene 33 años de historia, intervienen más de 4,800 colaboradores y 104 proveedores mexicanos que se caracterizan por su alta velocidad operativa. En promedio, se realizan 272,000 vehículos al año, y la manufactura de un auto terminado cada 46 segundos (sumando los esfuerzos de A1 y A2).
Además, el ecosistema industrial de Aguascalientes se complementa con la Powertrain, especializada en la producción de motores. Con cuatro líneas activas, esta instalación cuenta con una capacidad de 160 motores por hora, equivalente a un motor cada 23.5 segundos, y un volumen diario aproximado de 14 mil unidades.
Esta infraestructura ha permitido la fabricación de más de 17 millones de motores a lo largo de 43 años de operación, reflejo de la solidez industrial que Nissan Mexicana ha creado.
Nissan tiene tres de los 10 vehículos más vendidos en México, donde el Versa es el rey de la lista.
Actualmente, el Versa 2025 tiene un precio desde 362,900 pesos, con seis versiones diferentes:
Sense TM - Desde 362,900 pesos Sense CVT - Desde 381,900 pesos Advance TM - Desde 398,900 pesos Advance CVT - Desde 422,900 pesos SR - Desde 439,900 pesos Exclusive CVT - Desde 455,900 pesos
A este le sigue el Nissan March, una opción moderna dentro del segmento de autos compactos. También producido en Aguascalientes, durante 2025 vendió 31,401 unidades.
Actualmente, Nissan detalla que tiene precio especial desde 231,900 pesos, pero vería entre sus diferentes versiones:
Sense TM - Desde 231,900 pesos Sense TA - Desde 272,900 pesos Advance TM - Desde 278,900 pesos
Por otra parte, el Nissan Kicks también ha cobrado relevancia entre los consumidores mexicanos. En 2025, cerró con 26,276 unidades vendidas, y es uno de los modelos más vendidos en Latinoamérica desde su debut en 2016.
La automotriz fija su precio actual entre los 362,400 pesos, con diferencias entre sus las dos versiones del Nissan Kicks Play 2025:
Advance MT - Desde 362,400 pesos Advance CVT - Desde 370,500 pesos
Los precios tienen validez hasta el 2 de marzo de 2026.