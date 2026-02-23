Nissan Versa 2026, la evolución del ícono en Aguascalientes

La automotriz no detalló cuáles son los cambios específicos en el sedán, pero afirmó que avanza a una tercera generación de vehículos Versa alineada con las necesidades de los consumidores mexicanos, con compromiso en la producción local.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, afirmó que Nissan Versa 2026 no solo impone ventas, sino también tiene relevancia en la fabricación. La planta Aguascalientes A1 alcanzó los ocho millones de unidades, lo que muestra la importancia de este complejo para la automotriz japonesa a nivel global.

“No solo estamos celebrando un nuevo capítulo en la historia de uno de nuestros modelos más emblemáticos: también confirmamos una vez más la fortaleza, relevancia y solidez de nuestra operación manufacturera en México. Alcanzar la cifra de ocho millones de unidades, y especialmente a través de Nissan Versa, es algo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir construyendo esta historia de éxito,” dijo Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e INFINITI.

En la planta, que tiene 33 años de historia, intervienen más de 4,800 colaboradores y 104 proveedores mexicanos que se caracterizan por su alta velocidad operativa. En promedio, se realizan 272,000 vehículos al año, y la manufactura de un auto terminado cada 46 segundos (sumando los esfuerzos de A1 y A2).

Además, el ecosistema industrial de Aguascalientes se complementa con la Powertrain, especializada en la producción de motores. Con cuatro líneas activas, esta instalación cuenta con una capacidad de 160 motores por hora, equivalente a un motor cada 23.5 segundos, y un volumen diario aproximado de 14 mil unidades.

Esta infraestructura ha permitido la fabricación de más de 17 millones de motores a lo largo de 43 años de operación, reflejo de la solidez industrial que Nissan Mexicana ha creado.

Los otros vehículos más vendidos de Nissan

Nissan tiene tres de los 10 vehículos más vendidos en México, donde el Versa es el rey de la lista.