Baja en producción automotriz impacta las ganancias de Nemak y las lleva a terreno negativo

Para la región de América del Norte, en donde la fabricación automotriz anual totalizó 15.2 millones de unidades, quedando 1.4% por debajo de 2024, observó planes de producción “cautelosos” como consecuencia de las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como “ciertas disrupciones en la cadena de suministro”.

En el caso de Europa, donde la fabricación automotriz se contrajo 1.7% en 2025, al totalizar 15.4 millones de unidades, consideró que el principal punto en contra fue una menor demanda de exportación, así como restricciones en la cadena de suministro, particularmente por la escasez de microchips o semiconductores.

Con lo anterior, sus ingresos anuales totalizaron 4,931 millones de dólares, lo que significó un ligero incremento de 0.5%, que no fue suficiente para impulsar sus ganancias al alza.

Armando Tamez, director general de Nemak, destacó que la empresa hoy está enfocada en una ejecución disciplinada de sus activos, además de un enfoque continuo en la eficiencia operativa.

“En un entorno en el que la industria automotriz mostró resiliencia, respaldada por condiciones económicas estables, pese a un entorno de comercio global volátil, nuestra estructura de negocio nos permitió navegar las complejidades del comercio exterior, mientras ejecutamos nuestras prioridades estratégicas y financieras”, comentó en su reporte publicado en bolsa.

Durante el año, la empresa aseguró 440 millones de dólares en contratos ganados a lo largo de sus operaciones globales, de los cuales el 85% están enfocados en vehículos a combustión interna que necesitan gasolina, lo que, desde su perspectiva, refleja la extensión en el ciclo de vida de este tipo de tren motriz.