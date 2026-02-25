Publicidad

Baja en producción automotriz impacta las ganancias de Nemak y las lleva a terreno negativo

La empresa de origen regiomontano con presencia global, tiene entre sus principales clientes a firmas como Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW, Audi y Volkswagen,
mié 25 febrero 2026 07:21 PM
Baja en producción automotriz impacta las ganancias de Nemak
Nemak registró una pérdida neta de 116 millones de dólares en el último año, comparada con una utilidad neta de 25 millones en 2024. (Nemak )

Nemak, el fabricante mexicano con presencia internacional de componentes automotrices, registró un 2025 con indicadores a la baja en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, como consecuencia de disminuciones en la producción automotriz tanto en América del Norte como en Europa.

La firma de origen regiomontano registró una pérdida neta de 116 millones de dólares en el último año, comparada con una utilidad neta de 25 millones en 2024. Su flujo operativo se situó en 591 millones de dólares, una baja de 6.5% comparado con lo obtenido un año antes, de acuerdo con su información publicada en bolsa.

La empresa, que tiene entre sus principales clientes a automotrices como Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW, Audi y Volkswagen, entre otros, señaló que los bajos volúmenes de producción automotriz alrededor del mundo, terminaron impactando en sus resultados financieros.

Para la región de América del Norte, en donde la fabricación automotriz anual totalizó 15.2 millones de unidades, quedando 1.4% por debajo de 2024, observó planes de producción “cautelosos” como consecuencia de las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como “ciertas disrupciones en la cadena de suministro”.

En el caso de Europa, donde la fabricación automotriz se contrajo 1.7% en 2025, al totalizar 15.4 millones de unidades, consideró que el principal punto en contra fue una menor demanda de exportación, así como restricciones en la cadena de suministro, particularmente por la escasez de microchips o semiconductores.

Con lo anterior, sus ingresos anuales totalizaron 4,931 millones de dólares, lo que significó un ligero incremento de 0.5%, que no fue suficiente para impulsar sus ganancias al alza.

Armando Tamez, director general de Nemak, destacó que la empresa hoy está enfocada en una ejecución disciplinada de sus activos, además de un enfoque continuo en la eficiencia operativa.

“En un entorno en el que la industria automotriz mostró resiliencia, respaldada por condiciones económicas estables, pese a un entorno de comercio global volátil, nuestra estructura de negocio nos permitió navegar las complejidades del comercio exterior, mientras ejecutamos nuestras prioridades estratégicas y financieras”, comentó en su reporte publicado en bolsa.

Durante el año, la empresa aseguró 440 millones de dólares en contratos ganados a lo largo de sus operaciones globales, de los cuales el 85% están enfocados en vehículos a combustión interna que necesitan gasolina, lo que, desde su perspectiva, refleja la extensión en el ciclo de vida de este tipo de tren motriz.

“La mayoría de estos contratos se ejecutarán con activos existentes, respaldando nuestro objetivo de reducir significativamente inversiones de capital”, argumentó el directivo.

La empresa resaltó como uno de los hitos en el año la adquisición del negocio automotriz de Georg Fischer Casting Solutions, al considerar que éste fortalece el perfil de negocio de Nemak mediante un portafolio de productos “más amplio”, así como por mayores capacidades de investigación y desarrollo y una presencia más diversificada.

“Estamos enfocados en ejecutar una integración exitosa, capturar sinergias y ampliar nuestra oferta comercial a medida que avanzamos en esta transacción estratégica, reforzando nuestra posición como socio estratégico de nuestros clientes”, subrayó Tamez.

