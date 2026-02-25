Baja en producción automotriz impacta las ganancias de Nemak y las lleva a terreno negativo

Nemak, el fabricante mexicano con presencia internacional de componentes automotrices, registró un 2025 con indicadores a la baja en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, como consecuencia de disminuciones en la producción automotriz tanto en América del Norte como en Europa.
La firma de origen regiomontano registró una pérdida neta de 116 millones de dólares en el último año, comparada con una utilidad neta de 25 millones en 2024. Su flujo operativo se situó en 591 millones de dólares, una baja de 6.5% comparado con lo obtenido un año antes, de acuerdo con su información publicada en bolsa.
La empresa, que tiene entre sus principales clientes a automotrices como Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Stellantis, BMW, Audi y Volkswagen, entre otros, señaló que los bajos volúmenes de producción automotriz alrededor del mundo, terminaron impactando en sus resultados financieros.