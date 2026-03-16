Audi México anuncia a André Richter como su nuevo presidente ejecutivo

Para sustituir a Jacobo Issa, Audi informó que Selene Nascimento Soares será la nueva responsable del área y tanto su nombramiento como el de Richter entrarán en vigor el próximo 1 de abril.

Audi México destacó que Richter volverá a México tras 10 años fuera del país y consideró que su experiencia en la integración de proveedores, la planificación productiva y los procesos iniciales de la operación aportará continuidad técnica y conocimiento profundo del proyecto industrial.

Richter cuenta con un doctorado en ingeniería y en su experiencia profesional ha estado en posiciones estratégicas dentro de Audi en Alemania, México y China.

"Recientemente, se desempeñó como Presidente de FAW‑VW Tianjin Branch, donde lideró procesos de transformación y eficiencia operativa en uno de los entornos industriales más relevantes del Grupo Volkswagen. Esta experiencia internacional refuerza su capacidad para impulsar la modernización tecnológica, la excelencia operativa y el desarrollo del talento en México", señaló Audi México.

Sobre el nombramiento de Selene Nascimiento como vicepresidenta de Recursos Humanos, Audi México destacó su capacidad para alinear los objetivos industriales y estratégicos del negocio con una gestión moderna de las relaciones laborales, basada en el diálogo social, la sostenibilidad y el rigor en el cumplimiento.

Se trata de la primera vez en la historia de la empresa en que una mujer formará parte del Consejo Ejecutivo de Audi México.

"De origen brasileño y con una sólida trayectoria internacional dentro del Grupo Volkswagen, Selene proviene de SEAT & CUPRA, en Barcelona, donde ha desempeñado posiciones de alta responsabilidad en el ámbito de las relaciones laborales, la gobernanza de Rercursos HUmanos y el cumplimiento normativo", destacó.