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Tus datos viajan en autos que impulsan un mercado de 568,000 mdd

Los vehículos conectados recopilan información sobre cómo manejas, qué aplicaciones usas y cómo interactúas con el auto. Estos datos hacen del auto una plataforma digital clave para la industria.
vie 13 marzo 2026 03:00 PM
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En México, más de 300,000 vehículos conectados utilizan OnStar, según Yammil Guaida, director de experiencia conectada al cliente de General Motors. (Foto: Blue Planet Studio/Getty Images/iStockphoto)

Con millones de vehículos conectados generando información sobre hábitos de conducción, consumo de contenido y uso de aplicaciones, el automóvil se perfila cada vez más como un nuevo espacio de servicios digitales, donde la analítica de datos y la incorporación de funciones inteligentes comienzan a transformar tanto la experiencia del conductor como el modelo de negocio de la industria automotriz.

Sistemas como OnStar, la tecnología integrada en los vehículos de General Motors, permiten que los autos funcionen como nodos digitales capaces de ofrecer Wi-Fi, asistencia automática en caso de accidente, diagnóstico remoto y rastreo antirrobo.

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En México, más de 300,000 vehículos conectados utilizan esta plataforma, según Yammil Guaida, director de experiencia conectada al cliente de General Motors.

“Cada vez nuestros vehículos están mucho más conectados y esta evolución avanza a pasos agigantados”, explica el directivo. “OnStar es un módulo integrado en cerca del 80% de los autos que comercializamos en nuestras marcas y que combina tecnología, conectividad y seguridad para el cliente”.

El auto como generador de datos

Los vehículos conectados generan información constantemente, como aquella relacionada con el funcionamiento del propio automóvil gracias a sensores que monitorean el estado del motor, el desempeño de componentes o posibles fallas.

Esta información permite a plataformas como OnStar realizar diagnósticos remotos, enviar alertas al conductor y anticipar revisiones mecánicas.

“Si el sistema detecta alguna anomalía en el vehículo, podemos notificar al cliente a través de la app o incluso al distribuidor para que contacte al conductor”, explica Guaida.

Otro tipo de datos proviene del uso digital del automóvil, por ejemplo, los conductores utilizan aplicaciones integradas como Spotify, Waze, Google Maps o Apple Music, además de conectarse al Wi-Fi del vehículo para usar distintos dispositivos. Cada una de estas interacciones genera consumo de datos y revela cómo se comporta el usuario dentro del vehículo, un patrón que se vuelve valioso para diseñar nuevos servicios digitales.

Entre las funciones más utilizadas por los conductores mexicanos están los comandos remotos desde la aplicación móvil, asegura Guaida, que permiten abrir o cerrar el vehículo, localizarlo en estacionamientos grandes o activar algunas funciones del automóvil a distancia como la calefacción de los asientos.

También destacan los servicios de seguridad, como el rastreo de autos robados. De acuerdo con Guaida, en 2024 se registraron alrededor de 300 casos de robo de vehículos conectados con OnStar en México, de los cuales la compañía logró recuperar aproximadamente 75%.

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El sistema también ofrece asistencia automática en caso de accidente, cuando los sensores detectan una colisión o el despliegue de bolsas de aire, el vehículo envía una señal automática a un centro de atención donde un asesor intenta comunicarse con los ocupantes. Si no hay respuesta, el protocolo activa el envío de servicios de emergencia al lugar del incidente.

El tamaño del mercado de automóviles conectados se valoró en 119,270 millones de dólares en 2025 y se espera crezca de 145,320 millones de dólares en 2026 a 568,820 millones de dólares en 2034, de acuerdo con datos de Fortune Business Insights. Este crecimiento de los vehículos conectados pone sobre la mesa el debate sobre la privacidad de los conductores.

Guaida asegura que la empresa mantiene controles estrictos sobre el uso de la información.

“Tenemos avisos de privacidad muy claros. No compartimos los datos de nuestros clientes con terceros y el acceso a información sensible, como la ubicación del vehículo, solo se activa bajo demanda del usuario”, afirma.

Por ejemplo, cuando un cliente reporta el robo de su automóvil, el sistema puede localizar el vehículo y limitar su velocidad para facilitar su recuperación pero solo si el usuario lo solicita.

El auto como la próxima plataforma digital

La siguiente fase de los vehículos conectados, apunta Guaida, es ampliar el ecosistema digital del vehículo con nuevas funciones de entretenimiento, servicios y automatización.

“Hace 15 años muchas de estas capacidades parecían lejanas. Hoy el auto puede actualizarse como un celular, integrar aplicaciones y ofrecer servicios digitales dentro de la cabina”, señala Guaida.

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Para la industria automotriz, este cambio implica que el automóvil ya no se limita a ser un producto físico, sino también una plataforma tecnológica en constante evolución, donde los datos y la conectividad se convierten en el motor de nuevos modelos de negocio. “El auto del futuro no solo será un medio de transporte, será un ecosistema digital donde convergen seguridad, entretenimiento y servicios conectados”, agrega Guaida.

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Automóviles Conectividad

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