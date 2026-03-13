Tus datos viajan en autos que impulsan un mercado de 568,000 mdd

En México, más de 300,000 vehículos conectados utilizan esta plataforma, según Yammil Guaida, director de experiencia conectada al cliente de General Motors.

“Cada vez nuestros vehículos están mucho más conectados y esta evolución avanza a pasos agigantados”, explica el directivo. “OnStar es un módulo integrado en cerca del 80% de los autos que comercializamos en nuestras marcas y que combina tecnología, conectividad y seguridad para el cliente”.

El auto como generador de datos

Los vehículos conectados generan información constantemente, como aquella relacionada con el funcionamiento del propio automóvil gracias a sensores que monitorean el estado del motor, el desempeño de componentes o posibles fallas.

Esta información permite a plataformas como OnStar realizar diagnósticos remotos, enviar alertas al conductor y anticipar revisiones mecánicas.

“Si el sistema detecta alguna anomalía en el vehículo, podemos notificar al cliente a través de la app o incluso al distribuidor para que contacte al conductor”, explica Guaida.

Otro tipo de datos proviene del uso digital del automóvil, por ejemplo, los conductores utilizan aplicaciones integradas como Spotify, Waze, Google Maps o Apple Music, además de conectarse al Wi-Fi del vehículo para usar distintos dispositivos. Cada una de estas interacciones genera consumo de datos y revela cómo se comporta el usuario dentro del vehículo, un patrón que se vuelve valioso para diseñar nuevos servicios digitales.

Entre las funciones más utilizadas por los conductores mexicanos están los comandos remotos desde la aplicación móvil, asegura Guaida, que permiten abrir o cerrar el vehículo, localizarlo en estacionamientos grandes o activar algunas funciones del automóvil a distancia como la calefacción de los asientos.

También destacan los servicios de seguridad, como el rastreo de autos robados. De acuerdo con Guaida, en 2024 se registraron alrededor de 300 casos de robo de vehículos conectados con OnStar en México, de los cuales la compañía logró recuperar aproximadamente 75%.

