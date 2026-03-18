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Explosión en Dos Bocas: 4 de 5 muertos eran externos a Pemex, viajaban cerca de la refinería

Cuatro trabajadores de una empresa externa perdieron la vida; solo una víctima pertenecía a Pemex, informó la empresa productiva del Estado.
mié 18 marzo 2026 07:18 AM
La promesa de la refinería Dos Bocas tiene dos años de retraso: no logra cumplir 100% de su producción
Pemex atribuye la explosión e incendio a las fuertes lluvias que provocaron desbordes de aguas aceitosas. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro)

Cuatro de los cinco muertos en la explosión e incendio ocurridos este martes 17 de marzo en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, no eran empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino trabajadores de una compañía de servicios externa que transitaban por una vialidad cercana, informó la propia empresa.

De acuerdo con Pemex , las cuatro personas fallecidas se desplazaban en un vehículo sobre una vialidad federal aledaña a la refinería cuando ocurrió el siniestro. La única víctima que pertenecía a la petrolera era una trabajadora de la instalación.

“Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro”, indicó Pemex.

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Pemex atribuye incendio a fuertes lluvias

El incidente, detalló la empresa, se originó debido a las fuertes lluvias que provocaron el desborde de aguas aceitosas hacia el exterior de la barda perimetral de la refinería. Esto generó un estancamiento del líquido, que posteriormente se encendió, provocando la explosión y el incendio.

A pesar de la magnitud del fuego, Pemex aseguró que el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para los trabajadores de la instalación. Personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa colabora con las autoridades para determinar las causas exactas del incidente.

La petrolera expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas y brindó atención integral a los heridos, en coordinación con las autoridades locales, para garantizar que reciban la asistencia necesaria.

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Refinería de Dos Bocas no presenta daños

En un comunicado posterior, Pemex reiteró que la operación de la refinería Olmeca continúa con normalidad, sin daños ni afectaciones a su infraestructura. El fuego alcanzó la barda perimetral, pero no impactó la operación de las instalaciones, que siguen funcionando con regularidad.

La empresa también destacó que seguirá colaborando con las autoridades locales para esclarecer los hechos y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con el incidente.

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Dos Bocas Pemex

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