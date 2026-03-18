Explosión en Dos Bocas: 4 de 5 muertos eran externos a Pemex, viajaban cerca de la refinería

Cuatro de los cinco muertos en la explosión e incendio ocurridos este martes 17 de marzo en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, no eran empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino trabajadores de una compañía de servicios externa que transitaban por una vialidad cercana, informó la propia empresa.

De acuerdo con Pemex , las cuatro personas fallecidas se desplazaban en un vehículo sobre una vialidad federal aledaña a la refinería cuando ocurrió el siniestro. La única víctima que pertenecía a la petrolera era una trabajadora de la instalación.

“Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro”, indicó Pemex.