Petróleo, juez y parte de la economía nacional

El comportamiento del mercado petrolero no solo afecta a los países productores…repercute en inflación, transporte, logística, industria y expectativas financieras en prácticamente todas las economías. Como lo hemos visto, cuando el precio del crudo sube de forma abrupta, el efecto termina filtrándose en toda la estructura de costos.

Los mercados lo reflejan casi de inmediato. Las cotizaciones del petróleo tipo Brent Crude y del West Texas Intermediate registran presiones alcistas por los episodios de tensión en el Golfo Pérsico y en rutas comerciales cercanas al Estrecho de Ormuz, una zona por la que transita una parte relevante del petróleo que abastece al mercado mundial.

Cuando ese corredor energético se vuelve incierto, el sistema financiero global reacciona. México no quedó al margen de ese movimiento. En días posteriores al inicio de la tensión geopolítica, el peso registró episodios de volatilidad frente al dólar y los mercados bursátiles reflejaron mayor cautela por parte de los inversionistas. Ese comportamiento no responde exclusivamente a factores internos; forma parte de un ajuste global ante el aumento de la incertidumbre energética.

El punto relevante, desde mi perspectiva, es que el impacto energético termina tocando varias fibras de la economía mexicana. El encarecimiento del petróleo presiona costos de transporte, afecta cadenas logísticas y puede trasladarse gradualmente a precios de bienes y servicios. Esa dinámica se vuelve especialmente relevante en un país donde la estabilidad de precios es una prioridad central de política económica.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la inflación en México continúa en proceso de moderación, aunque todavía enfrenta presiones en algunos componentes de servicios. En este contexto, cualquier choque externo relacionado con energía o transporte tiene capacidad para alterar el ritmo de convergencia inflacionaria.

Por esa razón, la atención de los mercados se dirige inevitablemente hacia el Banco de México. El banco central ha sostenido durante los últimos meses una estrategia orientada a consolidar la desinflación sin relajar prematuramente las condiciones monetarias. La evolución del precio del petróleo, junto con el comportamiento del tipo de cambio y de los mercados internacionales, forma parte de las variables que influyen en ese delicado equilibrio.