Cuando el petróleo se sacude, la economía mundial tiembla. Ocurrió en los años 70, ocurrió en las crisis de finales del siglo XX y vuelve a suceder ahora, en pleno 2026. El repunte reciente de los precios internacionales del crudo, impulsado por la guerra en Medio Oriente y riesgos logísticos en rutas estratégicas de transporte energético, volvió a colocar a la energía en el centro de la conversación económica global. Y para México, el tema no es menor.
Petróleo, juez y parte de la economía nacional
El comportamiento del mercado petrolero no solo afecta a los países productores…repercute en inflación, transporte, logística, industria y expectativas financieras en prácticamente todas las economías. Como lo hemos visto, cuando el precio del crudo sube de forma abrupta, el efecto termina filtrándose en toda la estructura de costos.
Los mercados lo reflejan casi de inmediato. Las cotizaciones del petróleo tipo Brent Crude y del West Texas Intermediate registran presiones alcistas por los episodios de tensión en el Golfo Pérsico y en rutas comerciales cercanas al Estrecho de Ormuz, una zona por la que transita una parte relevante del petróleo que abastece al mercado mundial.
Cuando ese corredor energético se vuelve incierto, el sistema financiero global reacciona. México no quedó al margen de ese movimiento. En días posteriores al inicio de la tensión geopolítica, el peso registró episodios de volatilidad frente al dólar y los mercados bursátiles reflejaron mayor cautela por parte de los inversionistas. Ese comportamiento no responde exclusivamente a factores internos; forma parte de un ajuste global ante el aumento de la incertidumbre energética.
El punto relevante, desde mi perspectiva, es que el impacto energético termina tocando varias fibras de la economía mexicana. El encarecimiento del petróleo presiona costos de transporte, afecta cadenas logísticas y puede trasladarse gradualmente a precios de bienes y servicios. Esa dinámica se vuelve especialmente relevante en un país donde la estabilidad de precios es una prioridad central de política económica.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la inflación en México continúa en proceso de moderación, aunque todavía enfrenta presiones en algunos componentes de servicios. En este contexto, cualquier choque externo relacionado con energía o transporte tiene capacidad para alterar el ritmo de convergencia inflacionaria.
Por esa razón, la atención de los mercados se dirige inevitablemente hacia el Banco de México. El banco central ha sostenido durante los últimos meses una estrategia orientada a consolidar la desinflación sin relajar prematuramente las condiciones monetarias. La evolución del precio del petróleo, junto con el comportamiento del tipo de cambio y de los mercados internacionales, forma parte de las variables que influyen en ese delicado equilibrio.
Ojo; una energía más cara no necesariamente significa inflación inmediata, pero sí aumenta el margen de cautela para las autoridades monetarias. Ahora bien, el caso mexicano tiene una particularidad interesante dentro del contexto internacional. A diferencia de otras economías altamente dependientes de importaciones energéticas, México mantiene una doble condición: consumidor relevante de energía y, al mismo tiempo, productor de petróleo. Eso introduce un matiz importante.
El aumento del precio del crudo también tiene efectos positivos sobre los ingresos petroleros del sector público y sobre la balanza energética del país. En términos fiscales, un entorno de precios internacionales más elevados puede traducirse en ingresos adicionales para las finanzas públicas, especialmente cuando se mantienen esquemas de cobertura petrolera que protegen parcialmente al presupuesto. De ahí que el efecto económico final no sea lineal.
Una parte de la economía enfrenta presiones de costos, mientras que otra se beneficia de un entorno petrolero más favorable. El resultado depende de la duración del shock energético y de la capacidad del sistema económico para absorberlo.
En el fondo, lo que está ocurriendo vuelve a recordar una lección que la economía internacional suele reiterar con frecuencia: la energía sigue siendo uno de los motores estructurales del sistema productivo global.
La transición energética avanza, sí, pero el petróleo continúa siendo un insumo fundamental para el transporte, la industria y la logística internacional.
México observa este escenario en un momento sensible. El país se encuentra en medio de una reconfiguración de las cadenas de suministro de América del Norte y busca consolidar su papel como plataforma manufacturera regional. En ese proceso, la estabilidad de costos energéticos y logísticos se vuelve un factor clave para la competitividad.
Un petróleo volátil introduce incertidumbre. Pero también recuerda la importancia de fortalecer la seguridad energética, diversificar fuentes de abastecimiento y mejorar la eficiencia del sistema productivo.
Las crisis energéticas rara vez aparecen cuando los países las esperan. Surgen, simplemente, cuando el equilibrio geopolítico se rompe. Y cuando eso ocurre, las economías que logran navegar mejor la tormenta no son necesariamente las que tienen más recursos, sino las que entienden con mayor rapidez el nuevo tablero.
_____
Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión.