Las baterías de los autos eléctricos duran menos si cometes algunos errores

Te presentamos una lista de prácticas que reducen la vida útil de la batería, con base en la información de Chargemap, sitio especializado en vehículos eléctricos.

Mantener la batería en niveles bajos por periodos prolongados

Conservar la carga dentro de un rango intermedio reduce la exposición de las celdas a extremos que influyen en su desgaste. Para el uso diario, operar entre 20% y 80% mantiene el sistema en una ventana de trabajo estable.

Dejar que la batería baje de forma recurrente por debajo de 5% y no recargar de inmediato impacta en la vida útil del conjunto. Permanecer en niveles mínimos durante lapsos prolongados afecta el estado de las celdas.

Existen trayectos que obligan a cargar hasta 95% antes de salir o a llegar con menos de 10% al destino. Ese uso no genera un impacto relevante si no se vuelve una práctica constante y si el sistema no se mantiene en esos niveles extremos.