Irán ataca Dimona, sitio donde se encuentra una instalación nuclear de Israel

Esto ha llevado a la Comisión Europea a pedir a los países de la UE que llenen sus reservas de gas para el próximo invierno al 80% en vez de al 90%, con el fin de aliviar la presión sobre los precios.
Una veintena de países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, se han declarado "dispuestos a contribuir a los esfuerzos" necesarios para la reapertura del estrecho.
No nos detendremos
Israel advirtió que la intensidad de los ataques "aumentará considerablemente" en los próximos días.
"No nos detendremos hasta que se hayan alcanzado todos los objetivos de la guerra", dijo Israel Katz, ministro de Defensa israelí.
El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está "a punto de alcanzar" sus objetivos y prevé "reducir gradualmente" los "esfuerzos militares" en el país pero descartó un alto el fuego.
Pero, según algunos analistas, Irán aún tiene la capacidad de replicar. "Podrían continuar durante otras cuatro a seis semanas", predice Neil Quilliam, experto en geopolítica del centro Chatham House.
El viernes, Teherán llevó a cabo un ataque "fallido" contra la base británica y estadounidense de Diego Garcia, situada a 4.000 kilómetros de su territorio, según una fuente oficial británica.
Fin del Ramadán sin Jamenei
Desde el comienzo de la guerra han muerto varias figuras del régimen iraní, incluido el líder supremo Alí Jamenei. Su hijo Mojtaba Jamenei lo ha reemplazado, pero no ha sido visto en público desde su nombramiento.
No estuvo presente el sábado en la oración del Aíd al-Fitr, la fiesta de fin del Ramadán, en Teherán, tradicionalmente dirigida por el líder supremo de la república islámica.
La guerra se ha convertido en un conflicto regional al extenderse a las monarquías vecinas del Golfo.
Emiratos Árabes Unidos afirmó haber sido blanco de ataques aéreos de Irán.
Antes, el ejército iraní había advertido a Emiratos que responderá con fuertes ataques a cualquier ofensiva contra las islas del Golfo de Abu Musa y Tumb Mayor, controladas por Teherán pero cuya soberanía reclama Abu Dabi.