Irán ataca Dimona, sitio donde se encuentra una instalación nuclear de Israel

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

Decenas de personas resultaron heridas, en particular por esquirlas de proyectiles en Dimona, donde un edificio recibió un impacto directo de un misil iraní, según las autoridades locales.

Las televisiones israelíes mostraron imágenes de un edificio con la fachada en gran parte destruida, agujereada y llena de esquirlas.

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles. Dijo que era en respuesta al ataque enemigo contra el complejo de Natanz, en el centro del país.

Según la organización iraní de energía atómica, no se tiene constancia de una "fuga de materiales radiactivos" en este sitio.

El ejército israelí respondió que "no está al tanto" del supuesto ataque. La televisión pública Kan atribuyó su autoría a Estados Unidos.

Riesgo de accidente nuclear

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llamó a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear.